Linec - „Byly tři hodiny odpoledne, když 7. května 1945 vjeli do Freistadtu vojáci XII US Corps a ukončili tak nacistickou vládu,“ napsaly OÖN 75 let poté.

Freistadt v roce 1945. | Foto: Deník/OÖN

List popisuje atmosféru oněch dnů. „Bílé prapory ohlašovaly připravenost obyvatel k pokojnému předání města,“ píše list. „Převzetí proběhlo velice uspořádaně a bez konfliktů. Byla to zásluha několika odvážných osob, například městského lékaře Otto Litze, který zabránil tomu, že ani v posledních dnech války se přes přítomnost několika jednotek SS v regionu o Freistadt nebojovalo.“ První vojáci přišli do města „z českého směru“, od obce Vierzehn, a po Schmiedgasse vjeli do vnitřního města. Na tehdy tajně pořízených fotografiích je vidět, jak na chodníku ulice parkují americká vojenská nákladní vozidla plně naložená osvobozenými válečnými vězni – Srby, Rusy, Francouzi a Belgičany. „Z města ven byli naopak hnáni němečtí vojáci do ruského zajetí,“ pokračují OÖN.