České Budějovice - Něžný květ karafiátu má barvitější a starší minulost než jen tu spojovanou s totalitními oslavami MDŽ.

O rehabilitaci socialismem zprofanovaného karafiátu se snaží i kastelán zámku Kratochvíle Vojtěch Troup. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Dokládají to mistrovská malířská díla. Nikoho nepřekvapí, že právě karafiát drží v ruce madona geniálního Leonarda da Vinci.



Do rehabilitace karafiátu se už před lety pustili na zámku Kratochvíle a věnovali mu jednu z populárních zámeckých květinových výstav a dodnes mohou návštěvníci Kratochvíle několik karafiátů při prohlídce spatřit. „Jsme si vědomi toho, že karafiát byl do určité míry bitej minulým režimem. Byla to kytka socialismu a navíc také pohřební květina. Vztah lidí ke karafiátu je takový opatrný,“ vysvětluje kastelán zámku Kratochvíle Vojtěch Troup.

„Zároveň dobře víme, že karafiát je královská květina, má ohromně dlouhou tradici. Byl dříve skoro uctívaný na španělském královském dvoře. Karafiát byl zdobným prvkem, který se často užíval ve výzdobách. Přímo na Kratochvíli jsou dvě nejkrásnější místnosti zdobeny právě karafiáty v nástěnných malbách a v malbách na tapetách,“ dodává Vojtěch Troup.