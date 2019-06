Hluboká nad Vltavou – Město a památkáři se dohodli na otevírací době hlubocké zahrady.

Zámek Hluboká. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Přes čtyři měsíce. Tak dlouho trvalo představitelům města a Národního památkového ústavu, než našli společnou řeč ohledně otevírací doby Dolní zahrady hlubockého zámku. Ta byla původně otevřená 24 hodin denně, od února do ní byl ale vstup povolen jen od 8 do 17, v teplejších měsících do 19 hodin.