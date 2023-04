Setkání u pomníku US pilota kapitána R. Reutera připravili na sobotu 15. dubna v Boršově nad Vltavou. Setkání se uskutečnilo v době, kdy jsou na celém světě jsou laufy zdviženy, po vzletových drahách rolují vojenská letadla a slůvko „schopen“ se probojovává do našich slovníků.

Tradiční setkání u pomníku pilota R.Reutera se konalo v sobotu v Boršově nad Vltavou | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Před jedenáctou dopoledne k pomníku dorazila kolona historických jeepů a přesně v hodinu před polednem nad Boršovem vůbec poprvé v historii přeletěla sestava malých stíhaček ALKA. Nechyběly hymny a slova účastníků setkání i organizátorů. Nad pomníčkem proletěla tři vrtulová letadla a také model letadla s překvapením pro děti. Účastníci setkání si mohli prohlédnout současnou výzbroj Armády České republiky a pokochat pohledem na archeologické nálezůyz okolí výbuchu Reuterova stroje. Nejdůležitější ale bylo setkání občanů a všech, kteří si váží svobody.

Od pomníčku R. Reutera pak konvoj jeepů přejel na pravý břeh řeky Vltavy k obci Záluží k pomníčku druhého sestřeleného pilota W. Preddyho. Setkání skončilo v boršovském kempu, kde všichni jeho účastníci mohli společně posedět a popovídat si.

Popis události roku 1945: Blížil se konec války a letecké síly Spojenců nepřetržitě útočily na německé vojenské a mocenské cíle. Letecká bojová squadrona v síle 19 strojů pod vedením kapitána Raymonda F. Reutera startující z letecké základny v anglickém Fowlmere 17.dubna 1945 doprovázela bombardéry při útoku na letiště v Eisendorfu, v Klatovech a v Praze (toho dne ze spojeneckých základen vystartovalo na německé cíle více než 1000 těžkých bomardérů doprovázených 800 stíhacími letadly).

Na jih od Prahy zaregistroval kapitán Reuter s poručíkem W.R.Preddym německého proudového stíhače Me-262, kterého začali pronásledovat. Naposledy se kapitán Reuter ozval v palubním radiu ve 14,45 hod. Pilot rychlejšího německého letounu navedl spojenecká letadla nad letiště v Plané u Českých Budějovic.

Oba americké letouny zaútočily na letiště, přičemž byly zasaženy protileteckou palbou lehkého flaku. Poškozený stroj kapitána Reutera se zřítil na okraji Farského lesa v katastru obce Boršov nad Vltavou, tělo kapitána Reutera bylo výbuchem roztrháno. Druhý mustang s těžce zraněným poručíkem Preddym se pokusil nouzově přistát nedaleko obce Záluží. Pilot byl převezen do nemocnice v Českých Budějovicích, kde zemřel. Kapitán Reuter byl pohřben na boršovském hřbitově, později byly jeho ostatky exhumovány a převezeny na na US Military Cemetery Lorraine u městečka St.Avold ve Francii. V den tragédie bylo kapitánu Reuterovi 28 let a 2 dny.

Nejznámější americká stíhačka druhé světové války a zároveň i jedna z nejlepších byl Mustang P-51 s motorem Rolls Royce Merlin, která se nejvíce osvědčila jako ideální doprovodný stíhač poskytující ochranu bombardovacím svazům.