Pozorně sledovala výsledky voleb akademická malířka Zuzana Krajčovičová, která žije ve Slavonicích a má stále slovenské občanství. „Je to super. Na její počest jsme si dali k obědu bramborový salát a řízky,“ smála se Zuzana Krajčovičová.

Velmi intenzivně volby prožíval také 52letý právník z Tábora Robert Ožvald, který se považuje za „federální dítě“. Maminka je Češka, otec slovenský Maďar. České občanství má od roku 1993, ale dění ve své rodné zemi pozorně sleduje. „Ačkoliv to po prvním kole vypadalo, že vyhraje, přesto jsem se bál být optimista, ale dopadlo to. Jsem nadšený,“ řekl.

K NOVÉ DEMOKRACII

On i Zuzana Krajčovičová se shodli na tom, že vítězství Zuzany Čaputové je pro Slovensko důležitým krokem ke změně. „Je to jeden ze stavebních kamenů, aby se Slováci odpíchli k nové demokracii,“ řekl Robert Ožvald a pokračoval: „Na rozdíl od nás Slováci již podruhé za sebou zvolili rozumného, slušného, pro-evropského prezidenta, k čemuž jim můžeme jenom gratulovat a tiše závidět.“ „Uvidíme, jak to nové prezidentce ve funkci půjde, jak to bude zvládat, nicméně budeme jí držet palce,“ dodala Zuzana Krajčovičová.