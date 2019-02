Jižní Čechy – Nejlépe se žije v Jarošově nad Nežárkou. Obec na Jindřichohradecku včera deset porotců zvolilo v rámci tradiční soutěže jihočeskou Vesnicí roku. „Radost je slabé slovo," řekl starosta Jarošova Bohumil Rod bezprostředně poté, co mu jihočeský hejtman Jiří Zimola včera dopoledne informaci o vítězství oznámil telefonicky při tiskové konferenci, která se uskutečnila na krajském úřadě.

Prvenství Jarošovští v klání o jihočeskou Vesnici roku vybojovali v konkurenci dalších 23 obcí v kraji. | Foto: Deník/Lenka Novotná

„Chci poděkovat všem občanům obce, kteří svým dílem přispěli k úspěchu. Je to práce celé vesnice a její obraz dělají lidé," doplnil starosta. Za držitelem vítězné Zlaté stuhy skončily na druhém místě Sudoměřice u Bechyně na Táborsku, třetí je Vrábče na Českobudějovicku.

Pomohla i Sopka

Předseda poroty Jiří Iral upřesnil, že při výběru vítězné obce, ve které žije zhruba 1100 obyvatel, komise zohlednila bohatý společenský život, v němž vyniká zejména Jarošovská krojová družina či sbor dobrovolných hasičů. „Za výkladní skříň obce lze považovat základní a mateřskou školu, Pravdovu knihovnu a netradiční spolky Srdce Jarošova a Jarošovská Sopka. Zároveň tu dobře pečují o historickou zástavbu, zejména v okolí kostela sv. Prokopa, který je místní dominantou," řekl Jiří Iral. Doplnil, že ocenění si obec zaslouží i díky rozsáhlé revitalizaci veřejných prostranství včetně zeleně. „A opomenout nelze ani přírodní zahradu v areálu školy a vybudování víceúčelového prostoru pod kostelem sv. Prokopa," doplnil Jiří Iral, jenž spolu s kolegy ocenil rovněž velké množství drobných živnostníků a podniků, které v Jarošově působí a s obcí úzce spolupracují.

Hejtman Jiří Zimola zmínil, že změn, které se v poslední době v Jarošově udály k lepšímu, si dobře všímal. „Jsem rád, že si tato obec zachovává vesnickou pospolitost. Jarošov není místem, kam se lidé vracejí z okolních měst jen kvůli přespání, ale že tady místní skutečně žijí," ocenil hejtman. „Uvidíme na srpnové oslavě, jak si Jarošovští tohoto ocenění považují," doplnil s úsměvem.

V pátek 7. srpna se totiž v Jarošově uskuteční slavnostní vyhlášení soutěže Jihočeská vesnice roku 2015. Jarošovské čeká ještě boj o co nejlepší umístění v celostátním kole soutěže. Jeho výsledky oznámí komise v sobotu 19. září v Luhačovicích

Koloběžky vynesly Vrábči třetí místo

„No, to je úžasný," radoval se František Ohrazda, starosta Vrábče krátce po tom, co se včera dozvěděl, že jeho obec v letošním ročníku soutěže o nejkrásnější vesnici Jihočeského kraje obsadila krásné třetí místo. „Jsem z toho nadšený. Myslím, že být na bedně, to je úspěch," dodal po chvíli s tím, že to ani nečekal. „My jsme na vítěze tipovali spíše Svatý Jan nad Malší," prozradil starosta Vrábče. „Je to pro nás každopádně úspěch a pro občany pocta," radoval se starosta obce s pěti sty obyvatel.

A nebyl jediný, ze zisku třetího místa se těšil i velitel místního svazu dobrovolných hasičů Dušan Kroiher. „Já myslím, že jsme tady rádi úplně všichni," smál se Dušan Kroiher. Příčinou úspěchu by podle jeho slov mohl být především zdejší spolkový život. „Myslím, že je to možná díky všem těm aktivitám, které se tady v průběhu roku pořádají, ale nevím, záleží na porotě," řekl velitel Sboru dobrovolných hasičů ve Vrábči.

Obec se v letošním ročníku soutěže o jihočeskou Vesnici roku desetičlenné hodnoticí komisi v čele s předsedou Jiřím Iralem pochlubila novým kulturním centrem, ke kterému se porota vypravila od obecního úřadu netradičně na koloběžkách. Ani Svatý Jan nad Malší ale nemusel smutnit. Rekonstrukce místní hospody, kde své zázemí našla nejen knihovna, ale i nově vzniklé muzeum loutek, obci přinesla diplom za péči o kulturní dědictví.