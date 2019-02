Jihočeské památky nespí ani v zimě

Jižní Čechy - Sychravé počasí a mráz zalézající za nehty sice není tou nejlepší pobídkou k návštěvě památek, to ale neznamená, že by kasteláni složili až do jara ruce do klína.

Zámek Červená Lhota vstoupil do sezony roku 2017 s proměněnou expozicí. | Foto: Josef Böhm

Sezona na jihočeských hradech a zámcích byla úspěšná. Je to podle ředitele Národního památkového ústavu (NPÚ) Petra Pavelce tím, že se lidé pro obměnu programu na stejné památky rádi vracejí. Má jasno i o dalším důvodu: „Česká republika je relativně bezpečné místo, proto sem jezdí i zahraniční turisté.“ Co se ale děje na hradech a zámcích v zimě? Některé jihočeské památky čekají zimní prohlídkové trasy a speciální programy. Je tomu tak například na státním zámku Hluboká nad Vltavou, na zámku Rožmberk, kde bude otevřena trasa Soukromé pokoje, či v Českém Krumlově. Kostel v Klokotech bude národní kulturní památkou Přečíst článek › I když mají jiné památky zavřeno, stále je co dělat. Připravují se na další sezonu, věnují se v nich revitalizaci a restaurování či plánování. Například na zámku Vimperk se nyní děje usilovná stavební aktivita na horním zámku. „Říkáme tomu probouzení zimního zámku,“ uvádí Petr Pavelec a kastelán Vojtěch Brož doplňuje: „Zavřeli jsme celý horní zámek na několik let. Čeká nás tam obrovské množství práce.“ Třeba archeologický průzkum či stěhování depozitáře. Dolní zámek bude fungovat dále. Tip na zimní prohlídky:Hluboká nad Vltavou:

Zimní prohlídková trasa – 21. 11. – 20. 12., úterý až neděle: od 10 do 16 h, 140 Kč

Rožmberk nad Vltavou:

Soukromé pokoje –

1. 11. – 10. 12., úterý až pátek: od 11 do 13 h, sobota až neděle: od 10 do 15 hodin, 90 Kč



Červená Lhota plánuje na další rok odbahňování rybníka a zpřístupnění sklepení, kam bylo dosud možno podívat se jen o víkendu, s novou prohlídkovou trasou. Hlubokou nad Vltavou čeká v dalším roce oprava kašny a zimní zahrady. Kastelán Miroslav Pavlíček říká: „Ukazuje se, že se celá konstrukce skleníku bude muset rozebrat, opravit a znovu postavit.“ To už bude na jeho nástupci Martinovi Slabovi. Památky se účastní programu věnujícímu se konkrétnímu šlechtickému rodu nebo se šlechtou spojenému fenoménu. Příští rok bude zaměřen na téma Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, garance se vrací do jižních Čech. „Chtěli jsme ve větší míře vyzdvihnout mezinárodní charakter projektu a chceme s ním expandovat až do zahraničí,“ nastiňuje Petr Pavelec. Zámecké depozitáře mizí, začne oprava Přečíst článek ›

Autor: Kamila Dufková