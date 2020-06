Velká pravděpodobnost setkání s ním je ale také u soudu, jeho nejčastější náplní práce jsou totiž forenzní posudky.

Původně měl být ortopedem. „Ale já jsem se zamiloval do halucinogenních drog, do Freuda a podobných věcí a řekl jsem si, že chci dělat psychiatrii,“ uvedl Jaroslav Zvěřina na začátku rozhovoru. Praxi zahajoval v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě. „Odvezli mě do pobočky do Želivi, kde se v bývalém klášteře léčilo na 450 psychiatrických chroniků, po dvouhodinové exkurzi mě ubytovali a nechali tam,“ popsal začátky. To byla pro něj škola života, naučil se tam nejen psychiatrii, ale také zašívat tržné rány, trhat zuby a ošetřovat podobné úrazy.

Od té doby, co je v penzi, se věnuje znaleckým posudkům pro policii a soudy napříč republikou. „Znalců je málo, většinou dostávám přidělené sexuální delikty, občas dostanu i nějaké vrahy. Kdysi jsem na toto téma s kolegyní Pondělíčkovou publikoval 44 sexuálních vrahů, takže jsme jich neměli za svou praxi zrovna málo,“ zhodnotil.

PŘÍJEMNÁ ZMĚNA

Exibicionistu chytí podle jeho slov v jednom z deseti případů. Během koronakrize statisticky vzato přibylo agrese, Jaroslav Zvěřina však takové informace nemůže potvrdit. „U nás v ordinacích se to nijak neprojevilo. Že bychom měli přeplněno pacienty, kteří mají problémy, to jsme neregistrovali,“ uvedl. Společná domácnost spíše prospěla. „Bylo to velmi pozitivní zvlášť pro malé děti. Dětem se dnes málo vypráví. Komandují se, sedí u počítače či telefonu, nikdo se jim dostatečně nevěnuje. Tak to byla pro ně v tomto ohledu příjemná změna,“ míní.

S babyboomem nepočítá. „Po válkách a v podobných situacích to tak dříve bývalo. Krizové situace mohou sbližovat. Ale velkou porodnost nepředpokládám a rozhodně ne v důsledku koronaviru,“ dodal s úsměvem.

PORNO JAKO NÁVOD

Za svou praxi pozoruje změny v sexuálních praktikách. „Když jsem začínal v osmdesátých letech, tak bylo jen málo lidí se zkušeností s análním stykem,“ upřesnil s tím, že v té době anální styk vyzkoušelo jen asi pět procent žen. „Dnes je to již třicet procent. Za pár desítek let se to zavedlo téměř jako norma. Když se podíváte na konzumní pornografii, tak sex mezi mužem a ženou probíhá tak, že se penis strčí do všech možných otvorů včetně konečníku, bez toho jakoby to nebylo kompletní,“ podotýká.

Pornografie se tak podle něj stala dostupným a nepsaným návodem současné generace. Nikdy dříve v minulosti nebyla mládež tolik vystavena erotice na internetu. „To tady ještě nebylo. Dříve to trvalo, než jsme se podívali na nahou ženu. Dnes je to jednoduché, sednete k počítači a je hotovo. Společnost je tomu doslova masově vystavena,“ zhodnotil.

INTERNETOVÍ ZLOČINCI

Když dělá forenzní posudky pro trestně-právní soudy, tak vypozoroval, že třetina obžalovaných jsou internetoví zločinci. „Stáhnou si třeba jen pár obrázků mladých holek či chlapců, a už v tom lítají. Vyšetřoval jsem tři, které nachytali přes síť a ani jeden z nich nebyl deviant. Často jde jen o zájem, zaměřený na nezvyklé a exotické erotické téma,“ vysvětlil.

Nikdy dřív nefungovaly tak intenzivní intimní komunikace mezi lidmi jako dnes přes sociální sítě. „Více jak polovina mých klientů se spolu seznámila přes internet. Přitom je to nespolehlivé médium. Tam se provozuje kromě textingu (výměna textových zpráv obecně) také tzv. sexting v elektronické komunikaci. Dvojice si vyměňuje intimní řeči o tom, co jí či jemu muž kam strčí, kde se budou vzájemně hladit,“ vysvětlil.

EROTICKÉ SNÍMKY I VIDEA

Sex po telefonu, který fungoval dříve, podle něj v podstatě vymizel, teď je všechno online. „Dvojice si velmi často posílají snímky svých přirození. V průzkumu u středoškolaček vyšlo najevo, že více než polovina dotazovaných dostala fotku penisu prostřednictvím sítě. Někdy už druhá výměna bývá doprovázena podobným snímkem či dokonce videem zakončeným výronem semene,“ upozorňuje sexuolog, že nic podobného dříve nepamatuje.

Zajímavé je, že do podobných praktik často spadnou i vzdělání a chytří lidé. „Usnadňuje to komunikaci, ale zároveň třeba i pohlavní zneužívání dětí. Zažil jsem řadu delikventů, který si prostřednictvím internetu našli kontakt na děti – kluky a holky. Padesátiletý bankovní úředník seděl doma u počítače a navázal komunikaci už dopoledne se záškolačkou a vyzpovídal ji za několik málo minut. Dohodl si schůzku a za pohlavní styk jí nabídl finanční hotovost. Po obědě už u ní byl, rodiče v té době byli v práci. Třináctiletá dívka mu ten sex samozřejmě poskytla, on jí však zaplatil méně, než slíbil, proto ho šla udat. To ji totiž naštvalo,“ přiblížil kazuistiku. Častým scénářem je dle jeho slov také vyzvedávání vyhlédnutých obětí u školy.

ROZKOŠ BEZ RIZIKA

Přes sociální sítě funguje úplně nová prostituce. „Rozkoš bez rizika, to se nedá zmapovat. Měl jsem tu šestnáctiletého chlapce, který ojíždí třináctileté dívky a neví, že páchá trestný čin. A naopak čtrnáctiletou dívku, která dostala tři kluky do trestního řízení. Od 14 let si prý může dělat, co chce, to mi řekla,“ kroutil nechápavě hlavou.

Podle něj zde často chybí základní vzdělání. "Jeden můj klient si prostřednictvím internetu pozval dvě školačky do hotelu. Každá doma řekla, že jde k té druhé. Kdyby se to alespoň stalo jednou, takové věci se dějí běžně a opakovaně. Proto myslím, že nám bude pohlavních zneužití přibývat, moderní technologie takové činy velmi usnadňují. Šance pro mravnostní delikty tedy stoupá,“ shrnul Jaroslav Zvěřina.

SCHÁZÍ KONTROLA

Často je chyba i na straně rodičů. „Nekontrolují svým dětem tyto internetové konverzace. Diví se, když dají děti spát s nějakým mentálně defektním příbuzným a on je pak osahává. Nedávno jsem měl hocha s IQ 54, to je na hranici debility a imbecility. Pro představu je to tak úroveň devítiletého dítěte, rodiče mu svěřili tříletého synovce, aby ho dovedl tetě přes park. No a on ho po cestě osahával na přirození. Byl to takový upovídaný imbecil, sice mohl působit důvěryhodně, ale takovou situaci mohli předem předvídat,“ uzavřel s tím, že by si občas trest zasloužili i rodiče.

Termínem sexting se označuje elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem. Tyto materiály často vznikají v rámci partnerských vztahů a představují riziko, že jeden partner z nejrůznějších pohnutek zveřejní fotografie či videa toho druhého. Měli bychom vždy mít na paměti, že internet je prostředí veřejné, nikoliv intimní. Intimní fotografie se stávají často prostředkem k šikanování a vydírání naivních chlapců i dívek.