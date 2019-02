České Budějovice – Šok, tak jednoduše líčí nejen své pocity z činu Jana Palacha budějovická fotografka Bohuslava Maříková.

Před padesáti lety, kdy se student Jan Palach upálil na protest proti okupaci Československa, jí bylo 19 let a událost se jí hluboce dotkla. Dnes se k ní díky vlastním fotografiím i snímkům dalších dvou fotografů Michala Tůmy a Otty Seppa vrací.

„Takový čin otřásl snad každým, kdo měl trošku citu. V našich zeměpisných šířkách byl zcela mimořádný. Pro mě to byl neskutečně silný šok, od těch kluků – Jana Palacha i Jana Zajíce to bylo neuvěřitelné hrdinství. Sama si vůbec neumím představit, že bych vědomě položila život, abych upozornila na to, že si lidé nemají nechat líbit, co se v naší zemi děje. Činy obou studentů obdivuji, ale vnitřně s nimi nesouhlasím. I s odstupem doby jsem přesvědčená, že si žádný národ nezaslouží, aby za něj umíraly děti,“ říká.



K mimořádně silným zážitkům řadí Bohuslava Maříková i reakci Jihočechů, která přišla vzápětí. Spontánní tryzna 20. ledna 1969 den po Palachově smrti zaplnila budějovické náměstí. „Přišlo minimálně pět tisíc lidí. U kašny vzniklo pietní místo, kam lidé nosili květiny. Studenti zorganizovali tichý pochod městem, vysokoškoláci se seskupili ve Čtyřech Dvorech a šli do města průvodem. V čele nesli černé a československé vlajky, dívka uprostřed pak Palachův portrét. Cestou se přidávali i středoškoláci a další lidé, na náměstí očekával průvod obrovský dav. Byla to ale opravdu tichá demonstrace,“ vzpomíná fotografka.



O tehdejší atmosféře vypovídají i snímky, které jsou od úterka k vidění v budějovické galerii Nahoře. Výstava s názvem Pochodeň číslo 1 sdružuje fotografie tří budějovických autorů. Michala Tůmy, který dokumentoval události v Českých Budějovicích a zúčastnil se Palachova pohřbu v Praze, Otty Seppa a Bohuslavy Maříkové, kteří fotografovali tryznu za Jana Palacha v Českých Budějovicích.



Mimořádný čin Jana Palacha si připomenou také lidé se svíčkami a květinami ve středu v 18 hodin i na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Od 19.30 h se v Horké vaně promítá pásmo dokumentů od Paměti národa a film Hořící keř.