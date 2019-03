Cílem akce bylo objevit u malých kreativitu – vytvořit z malby Leonarda da Vinci něco vlastního, osobního. Odborná porota vybrala z došlých obrázků 170 nejlepších a list je umístil na své webové stránky. Samotná výstava reprodukcí Leonarda da Vinci, Michelangela Buonarrotiho, Sandro Botticelliho a Raffaella Sanzio da Urbino potrvá do 12. května. Na snímku je obrázek Lucase Hölingera.

Kolik dojelo k nám?

Jen dvě z deseti starých aut v Rakousku jsou odborně zlikvidována, napsaly OÖN. Ročně mizí kolem 220 000 vozidel většinou ilegálně do zahraničí, většinou do východní Evropy a do Afriky, kde dál jezdí s enormními riziky pro životní prostředí, kritizuje svaz rakouských likvidátorů (VOEB), který sdružuje 220 společností zpracovávajících stará vozidla. Z materiálního koloběhu tak v zemi unikají staré kovy jako ocel, hliník, mosaz a měď v hodnotě více milionů eur.

Podle VOEB je v rakouských zařízeních ročně odborně zpracováno jen asi 60 000 starých aut. „Při adekvátní likvidaci může být z jednoho vozidla získáno kolem 215 kilogramů využitelných surovin,“ říká šéf sdružení Hans Roth ke Světovému dnu recyklace, který byl v pondělí 18. března.

Lanovka bude sloužit dál

Stará hlavní lanovka na svahu Planai ve Schladmingu bude sloužit dál na druhém konci světa, v argentinském lyžařském území Las Leñas (2140 až 3430 m) se 27 kilometry sjezdovek, napsaly OÖN. Od Schladmingu je 12 360 km daleko. Do provozu by tam měla být uvedena v létě 2021.

Ve Schladmingu má sloužit do 7. dubna. Letos v létě tu nahradí 33 let staré zařízení kabinková lanovka se 160 kabinkami, která bude souštěna v prosinci 2019. Provozovatelé do ní investovali kolem 26,5 milionu eur. Má odvozit na vrchol kolem 3800 hostů za hodinu rychlostí asi šest metrů za sekundu. „Babička“, která zamíří do Argentiny, jich vytahovala 2200.

Radiobalet proti rasismu

Na lineckém Hlavním náměstí bude 21. března, na Mezinárodní den proti rasismu, od 12.30 do 13 hodin „radiobalet“. Radio FRO (105 Mhz) bude od 12.40 vysílat pohybové pokyny a příspěvky na uvedené téma, píší OÖN. Rádio zve k přímé účasti na náměstí, nebo k organizování společného „zabaletění si“ s kolegy či rodinami kdekoliv, kde bude signál stanice slyšet.

Fasáda Ars Electronica Centra bude toho dne osvícena logem iniciativy "Rassismus? Mog i ned!" (www.rassismusmogined.at)