Jak i náš web opakovaně informoval, tehdy 26letí kamarádi od dětství se podle kusých zjištění policie ztratili nejspíš mezi Zwettlem an der Rodl a Vyšším Brodem, tedy na trase asi 21 kilometrů, a s nimi i Maximilianův Citroën. Pátrání po jejich stopách dosud nikam nevedlo.

Andreasova sestra Karina nevěří, že by měli na cestě nehodu – to by se po ní něco našlo. Alespoň stříbrošedý vůz se značkou UU-883 DP s nápadně lakovanými dveřmi, který Baumgartner kdysi v mnoha hodinách drobné práce s otcem složili z dílů více starých citroënů. I ten ale někde zmizel. Do hledání dvojice se zapojil vrtulník, psovodi, potapěči, prozkoumávali i Lipno. Proto si Karina Leitnerová myslí, že se mladíci stali onu zářijovou noc obětí zločinu. „Nic jiného není možné,“ říká.

Jak nejasný je průběh kritické noci, o to detailněji byly rekonstruovány hodiny před ní. Jako mnohokrát se Andreas nechal pozdě odpoledne matkou Ernestine z malé rodné obce Waxenberg se 227 dovézt k domu Maximilianových rodičů na kraji Zwettlu - vlastní řidičák totiž nezaměstnaný vyučený mechanik neměl. S kolegy hráli karty a něco při tom vypili. Kolem půlnoci šli ostatní domů a Andreas s Maximilianem ještě nechtěli skončit. Jak ukázala později rekonstrukce Andreasova mobilu, obvolávali pár děvčat z okruhu jejich známých.

Když za nimi ale nikdo nechtěl přijít a oni kolem druhé hodiny nesehnali žádné taxi, sedli do citroënu. Měli s sebou jen menší finanční částky, také pasy a Andreasův mobil zůstaly doma. Ve 02.53 hodiny bylo auto zaznamenáno radarem na kruhovém objezdu v Bad Leonfeldenu ve směru do Čech. To bylo na delší dobu poslední významnější připomenutí dvojice. Až v dubnu 2016 se policii ohlásil svědek z okresu Urfahr-venkov s možná dalším důležitým zjištěním: vzpomněl si prý, že onu noc viděl hledaný citroën na náměstí ve Vyšším Brodě. Před nám stáli dva muži a bavili se. Policie to má za důležitý důkaz, i když nemůže vyloučit, že se svědek mýlil, píší OÖN.

„Je myslitelné, že oba přátelé chtěli nechat noc ,doznít´ v pohraniční obci,“ pokračují a objasňují ze svého „stopování“, že „jen pět minut jízdy z opuštěného hraničního přechodu se podél silnice vinou malé restaurace a herny, mezi nimiž lákají světelné reklamy hosty do ,tradičních thajských masážních studií´“. V obchodech lze podle OÖN často dostat i drogu. „To přiživuje pověsti, že oba kamarádi mohli být namočeni do obchodů s narkotiky. Gottfried Mitterlehner, šéf zemské kriminálky, ale říká, že o nich nemají žádné takové informace.

Roland Zauner, který provozuje ve Zwettlu školní autobusy a u kterého Max rok a půl pracoval, si jeho pondělní absenci vysvětloval tím, že kluci asi ještě spolu někde sedí, uvádí linecký deník. Také Andreasův kmotr Siegfried Hofbauer, u kterého chlapec s matkou tehdy bydleli v podnájmu, nebyl zpočátku znepokojen a napadl ho snad jen nějaký klukovský svár. Andreasova matka v sobotu dopoledne čekala na to, až jí syn zatelefonuje – jak si vzpomíná jeho sestra Karina, nechal se od ní přece vždycky vyzvednout. Na její volání ale odpověď nepřicházela…

Rodina dál čeká na uzavření věci, ať prý už bude jakékoliv… Foto Deník/OÖN/Alexander Schwarzl

Město na kolech

Nadcházející neděli 13. září odstartuje už popáté „Kolaření ve městě“ v Deggendorfu. „Tři týdny, do 3. října, budou opět shromažďovány kilometry ujeté na bicyklech k dobru ochrany klimatu a pro vlastní zdraví,“ píše PNP.

Akce začne ve 14 hodin v Dunajském parku ekumenickou bohoslužbou, při níž bude jezdcům a kolům požehnáno. Cílem je najet během tří týdnů co nejvíc kilometrů na cestách do práce nebo při vyjížďkách. Lidé se mají přihlásit na www.stadtradeln.de/deggendorf a tam také své kilometry zaznamenávat. V různých kategoriích kynou zajímavé ceny, z nichž o těch asi nejatraktivnějších rozhodne los mezi účastníky, kteří najedou přes 50 kilometrů. Novinkou je letos fotosoutěž, do které účastníci mohou do 10. října zasílat snímky ze svých oblíbených túr a cílů na poststelle@deggendorf.de nebo přes facebook městské správy.

Rakousko přiostřilo na koronu

Od pondělí zavádí Rakousko povinné nošení roušek nejen v hromadné dopravě, lékárnách či v prodejnách potravin, ale v celém obchodě, gastronomii (s výjimkou míst k sezení) a ve školách (s výjimkou tříd). Při privátních oslavách uvnitř je povolena účast jen 50 osob, venku 100. Při větších akcích, na které jsou číslované vstupenky, může být uvnitř 1500, venku 3000 lidí. Personál v gastronomii musí nosit roušky, jídla i nápoje v uzavřených prostorách smějí být konzumovány jen u stolů.

Žáci a učitelé v celém Rakousku musejí s výjimkou tříd nosit ve školních budovách roušky. Povinnost neplatí v tělocvičně, v laboratořích či na školním dvoře. Sportovat lze jen v menších skupinách za dobrého větrání a bez fyzických kontaktů se spolucvičícími. Zpěv je možný jen venku nebo s rouškami. V Rakousku bylo v pátek zaznamenáno 580 nových infekcí.

Prvňáčci dostanou vesty

Pro 2842 prvňáčků v Mühlviertlu začne v pondělí školní rok. Celkově jej v Horních Rakousích zahájí také 15 073 dalších dětí. Zemská vláda s dalšími složkami jim rozdá do startu zadarmo 20 000 ochranných vest, informují OÖN. Předávat je budou policisté. Linecký list k tomu poznamenává, že loni bylo v této spolkové zemi při školních cestách zraněno 259 dětí. Čísla pojišťoven ukazují, že víc kolizí se stává na cestě do školy než z ní. Na 118 nehodách měli podíl řidiči motorových vozidel a cyklisté.

Budou lodnice?…

Německé ministerstvo obrany chce do jednoho roku zavést ženské hodnosti, například rotmistryně nebo lodnice, píše PNP. Dosud bylo před vyslovením hodnosti uváděno „paní“, tedy paní rotný, paní plukovník a podobně. Příště to má být „zgenderováno“, ale ne bez výjimky – nemá být například kapitánka, ale dál jen Hauptmann, ani plukovnice, ale dál jen Oberst. Zato by prý měla být podplukovnice nebo brigádní generálka…

„Ženy v branném výboru Bundestagu vidí tyto plány spíše skepticky,“ píše PNP. „Je jim prý úplně jedno, jestli je nebo bude nějaké ženské označení hodností, jak řekla vojensko-politická mluvčí FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermannová. Věří, že bundeswehr má jiné starosti. Branná politička SPD Siemtje Möllerová shledává principiálně dobrým se zamýšlet nad nediskriminující řečí, ale když mluví s ženami v armádě, pak si nestěžují na ,nezgenderovaný´ hodnostní stupeň, ale na chybějící ochranné vesty, málo bot a vyprázdněné šatníky, takže se nenajdou kombinézy v jejich velikosti.“ Zmocněnkyně Bundestagu pro obranu Eva Höglová (SPD) vyjádřila nespokojenost s nízkým podílem žen v armádě. „Dvacet let poté, kdy Evropský soudní dvůr rozhodl, že ženy musejí být připuštěny i ke službě se zbraní, má jejich nynější podíl 12 procent pořád ,luft´ k cestě nahoru. 30 procent žen by armádě jistě udělalo dobře,“ řekla.