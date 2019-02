NÁVŠTÉVA. Za žáky 2a střední hudební školy ve Freistadtu přijela třída ze Zlivi, aby si společně zazpívali, napsal deník OÖN. V rámci partnerství škol podporovaného euregiem Bavorský les – Šumava – Mühlviertel prezentovali Freistadtští hostům dopoledne krásy města a odpoledne žáci vystoupili na společném vánočním koncertu. „Komunikaci ulehčilo to, že se Češi učí německy a Rakušané česky," uvádí list.

Karta výhod

Linec – Hlavní město Horních Rakous už 26 let poskytuje příjmově slabším občanům speciální podporu tzv. aktivpassem, kartou výhod, která jim umožňuje přístup ke službám a nabídkám, které by si jinak nemohli dopřát.

V nadcházejícím roce město upravilo hranici podmiňující vystavení pasu. Letos jí byl měsíční příjem žadatele do 1183 eur, v novém roce to bude 1195 eur. Aktuálně je těchto karet vydáno kolem 42 000, třikrát víc než v roce 2007.

Umožňují především užívání veřejné dopravní sítě společnosti Linz Linien za deset eur měsíčně (za osm let bylo těchto zlevněných jízdenek prodáno více než 2,5 milionu). Kromě toho je na aktivpass levnější vstupné mj. do Ars Electronica Centra, Botanické zahrady, Zemské galerie, muzea umění Lentos, Nordico, OÖ Kulturquartieru, Posthofu, Zámeckého muzea, na vybraná představení Zemského divadla a akcí v bývalé tabáčce, 50procentní sleva z poplatku za psa, zvýhodněná sazba za internet, poloviční sleva na návštěvy plováren a zimního stadionu, atd.

Nemají na oddlužení

Do privátních konkurzů letos „spadlo" 8900 Rakušanů, o šest procent víc než loni. Z nich 1130, o 3,4 % méně než v roce 2014, je z Horních Rakous. Podle Thomase Berghubera z dluhového poradenství OÖ je ale varovnější rostoucí počet těch, kteří se o toto oddlužení nemohou pokoušet, protože nedosáhnou na požadovaných minimálních deset procent dluhu. Podle Berghubera je jich v Horních Rakousích několik tisíc.

Pokuty za krmení holubů

V německém Markt Rottalmünsteru odsouhlasila obecní rada jednomyslně oficiální zákaz krmení holubů, kteří se v městečku přemnožili. Za porušování zákazu jsou pokuty od pěti do 1000 eur.

Ty babičky!

V Landshutu se velice rozzlobená 46letá matka obrátila na policii s trestním oznámením na svou 67letou matku, že dala 11letému vnoučkovi k Vánocům pralinky plněné „vysokoprocentním alkoholem". Policisté babičce zavolali a ta do protokolu uvedla věrohodně, že si vlastnosti „šnapspralinek" nebyla vědoma. „Policie pak případ s přimhouřením oka odložila," komentuje PNP a cituje mluvčího: „Babička si uvědomila nesprávnost svého jednání a po napomenutí od policistů projevila potřebnou lítost."

Chlapec ostatně pralinky vůbec nejedl, dodal list. Při ochutnání rozpoznal obsah a sladkost ihned vyplivnul…

Stodolní show jde „o život"

Po mnoho let oblíbený hudební pořad televizí ZDF, ORF a SRF „Muzikantská stodola" letos zásadně inovoval podobu i název (nově Stodolní show) ve snaze přiblížit se mladým divákům. Vyměnil také moderátora Andyho Borga (55) novými tvářemi Francine Jordiovou (38) a Alexanderem Mazzou (43). Premiéra v září v Offenburgu skončila podle médií fiaskem, zájem o ni mělo „jen" 2,46 milionu Němců (podíl na trhu 9,6 %) a 526 000 Rakušanů (22 %), a pořádající stanice zvažují ukončení seriálu, který poprvé v německé televizi běžel v roce 1983, uváděný „otcem pořadu" Karlem Moikem (v Rakousku 1981 z Ennsu). Možná rozhodující pro osud show má být zítřejší „stadl" vysílaný přímým přenosem od 20.15 z TipsAreny v Linci s kapacitou 2899 míst.

Pořad má trvat tři a půl hodiny. Mezi účinkujícími jsou mj. Heino, Amigos, Marianne Rosenbergová, mladí Zillertalští, G. G. Anderson aj. Ještě v úterý ale nebylo na rozdíl od včerejší generálky vyprodáno.

25 000 ilegálních raket…

Trend k opatřování si ilegálních raket a dělbuchů z Česka trvá dál, píše PNP. „Letos jich bylo zabaveno kolem 25 000, protože neměly potřebné certifikáty bezpečnosti," řekl mluvčí celního úřadu v Řeznu Michael Lochner. List PNP dodává, že největší individuální úlovek se podařil o Vánocích na Štěpána, kdy u jednoho občana našli 5000 kusů zakázané „zábavní" pyrotechniky.

Třístoličník bez vleku

„Lyžařský areál Třístoličník – Frauenberg je minulostí," napsala PNP. Nájemce nejdelšího vleku v Bavorském lese nedaleko české hranice vypověděl smlouvu se státními lesy kvůli nekončícím problémům s nedostatkem sněhu. Od roku 2012, kdy si zařízení pronajal, vlek jel všeho všudy jen tři dny. Areál měl nájemce provozovat ještě čtyři roky.

Sňatkové podvody

49letá majitelka agentury pro zprostředkovávání partnerů v Linci je obviněna z komerčního podvodu. „Měla tahat peníze z kapsy osamělým zemědělcům hledajícím vhodné ženy," uvádějí OÖN. Podle obžaloby neměla koho s vlastnostmi odpovídajícími požadavkům klientů nabízet. Přesto od 25 zákazníků inkasovala celkem kolem 38 000 eur a slibovala jim zprostředkování kontaktů s ženami, které se chtějí poznat se zemědělcem. Klientům obviněná poskytovala telefonní čísla, která ale v řadě případů neexistovala, nebo na nich ženy hovory nezvedaly. Data „nabízených" partnerek částečně postahovala z jiných partnerských portálů. Tyto údajné zájemkyně přitom neměly ani ponětí, že jejich profil je někomu dalšímu poskytnut.

Obviněná se brání, že její klienti mohli u ní pokoušet štěstí dál – jejich platby nezdařenými kontaktem nepropadly, mají je prý k dobru dál.

Bobři za humny

Erby obcí Schönegg, Helfenberg nebo Ahorn ukazují, že bobr býval v Horním Mühlviertlu doma. Až loni se ale na zdejší toky, kde byl začátkem 20. století prakticky vyhuben, vrátil z dunajského prostoru, a daří se mu tady báječně, píší OÖN. Nelibost ovšem vyvolává u zemědělců. Hejtmanka okresu Rohrbach Wilbirg Mitterlehnerová o jejich konfliktech s ochránci přírody ví, především kvůli zásahům v ochranném pětimetrovém pásmu na březích toků, z nichž mnohé se nacházejí v území Natura 2000. Podle odhadu žije v okrese Rohrbach 60 až 70 bobrů, v celých Horních Rakousích 800 až 900. (www.muehlviertelnatur.at/biber)