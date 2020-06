O tom náš list tehdy široce informoval. Osmnáctého července nalezl náhodný chodec na u Bavorova tělo zastřeleného mladého muže. Byl v něm identifikován osmnáctiletý Lukas Pudelko, v Polsku narozený Němec z Waldkirchenu. Ve dvě hodiny v noci na další den zpozorovali strážníci na parkovišti v Praze Audi A3, kterým Pudelko přijel do Čech, a na místě zadrželi třicetiletého Andreje G., německého přesídlence z Ruska. Byl obviněn z vraždy.

Jak uvedl pplk. Karel Štádlík z Jihočeského ředitelství Policie ČR, šlo o "bodyguarda" Lukase Pudelka, souseda ze stejné waldkirchenské ulice; skutku měl předcházet spor obou mužů o rozdělení peněz, utržených za auto, které údajně hodlali v Čechách prodat ke škodě německé leasingové společnosti.



O případu psal široce i pasovský deník Passauer Neue Presse. Z něj jsme průběžně čerpali informace.



Lukasův dvojí život?

"Waldkirchen je vraždou ohromen a nechápe," napsal list. "Přátelé Lukase Pudelka ale také uvádějí, že se tento mladík v posledních měsících, od doby, kdy dostal řidičský průkaz a získal zbrusu nové Audi A3 TDI, silně změnil. Chlapec, dříve hodně angažovaný v sociální a sportovní oblasti, se stále víc uzavíral. Pravděpodobně se dostal do kriminálních kruhů a vedl dvojí život, o němž jeho rodiče a přátelé nic nevěděli." Deník cituje Franze Brunnera, pověřence města Waldkirchenu pro mládež: "Lukas byl očividně lehkomyslný ve výběru svých kontaktů; za to musel krutě zaplatit." I on v posledních týdnech na Lukasovi pozoroval změnu chování.

"Co chtěl Lukas v Čechách?" táže se PNP v dalším vydání pod titulkem "Proč musel Lukas Pudelko zemřít?" Článek rekapituluje informace o jeho pohybu kritický večer. V úterý 16. července přejel v 18:34 hodin přes Philippsreut do Čech s tím, že se chce vrátit do 22 hodin ke smluvenému grilování s přáteli. Ti s ním měli kolem 20:45 ještě telefonický kontakt - všechno bylo podle nich v pořádku. Jenže Lukas na mejdan nepřišel. Neozval se ani druhý den a kolem 20. hodiny jeden ze známých ohlásil jeho zmizení na policii ve Freyungu.

"Už v tomto momentu musela věc policii připadnout zvláštní, neboť okamžitě vyvolala v Bavorsku a v Čechách pátrání," píše PNP. "S tragickým úspěchem: ve čtvrtek kolem 15. hodiny byla mrtvola Tomase Pudelka nalezena v Bavorově na polní cestě. Student byl usmrcen třemi výstřely do hlavy a hrudníku. Na vysoké obrátky pátrali čeští policisté po vrazích - a našli: při kontrole v Praze jim uvízli v síti čtyři muži v mazdě a v Pudelkově audi."

Měnil se

Deník znovu připomíná Lukasovu angažovanost v sociální oblasti - byl aktivní v Mladém fóru, naposledy organizoval akci "Activity - Stavíme svět". V dětství hrál fotbal za SV Röhrnbach, odkud přestoupil do TSV Waldkirchen. "Méně úspěchů měl očividně ve škole," uvádí PNP. "Po přestoupení z gymnázia do hospodářské školy nebyl připuštěn k ročníkovým zkouškám kvůli přespřílišným absencím - do školy už nechodil poslední čtyři týdny." Spolužáci nechápali, proč se jich stále víc stranil, ztrácel zájem o školu a permanentně se střetával s učiteli. 19. června z vlastního rozhodnutí ze školy vystoupil s tím, že "už ho nezajímá" - prý krátce předtím, než by byl vyloučen. Se spolužáky předtím mluvil o externím složení zkoušek v září, či o dalším přestupu - na hudební školu, protože prý neobyčejně rád a dobře zpíval.



Hádka o dělení?

V dalším čísle pasovský deník uvádí, že Pudelko chtěl audi prodat ruským odběratelům za 15 000 eur. Policie podle novin předpokládá, že pak zamýšlel oznámit pojišťovně krádež vozidla, jehož cena byla 27 000 eur. "Jako bodyguarda vzal Pudelko s sebou svého souseda Andreje G. Z Kazachstánu pocházející G. měl také možná kontakt s odběrateli auta. Protože oba považovali obchod za riskantní, vyzbrojil se G. před odjezdem do Čech zbraní ráže 7,65."

Skutek pak PNP líčila takto: "Na parkovišti u Bavorova čekali oba muži na ruské kupce audi. Během této doby mezi nimi došlo ke sporům. Lukas Pudelko nechtěl zisk rozdělit, jak bylo původně domluveno. G. se dopálil, vytáhl zbraň a třikrát na Pudelka vystřelil. Dvě střely ho zasáhly do hlavy, jedna do hrudi. Jak ukázala pitva, nařízená českými úřady, příčinou smrti bylo vykrvácení do dutiny hrudní. Andrej G. odtáhl mrtvého do mlází a s audi odjel směrem na Prahu. Cestou odhodil za jízdy z okna zbraň, ilegálně získanou před několika měsíci."

Po zadržení byl podle PNP dopraven do Českých Budějovic, kde věc řešila společná skupina zdejších kriminalistů a šest jejich kolegů z Pasova. "Při výslechu Andrej G. skutek doznal," uvádí deník. Tři další zadržení muži, kteří nemají s vraždou nic společného, byli propuštěni. "Jak šéf kriminálky Karel Štádlík řekl na tiskové konferenci, jeho úřad je vyšetřuje pro jiný delikt: možná se jedná o kupce předmětného auta," spekuluje list. Cituje dále poznatky šéfa pasovské policie Leonharda Grubera o Andreji G., který prý nebyl žádným "nepopsaným listem": orgány činné v trestním řízení se o něho zajímaly v souvislosti s drogovými delikty a násilnou trestnou činností. "Žádost o jeho vydání německé úřady nehodlají podávat," píše PNP s odvoláním na Grubera. "Zásadou je projednávání případu podle místa, kde se stal, takže příslušná je česká strana."



Pozornost duchovního

Další den psal pasovský deník, že se vysvětlilo i to, jak si osmnáctiletý bez zaměstnání mohl pořídit zbrusu nové audi v hodnotě 27 000 eur. Jak k němu přišel, nevěděla podle vyjádření jeho devatenáctileté sestry Kathariny ani rodina. "Vůz si pronajal waldkirchenský kaplan Erwin Jaindl v Pasově a dal jej k dispozici Lukasovi, angažovanému ve farnosti jako zpěvák na kůru a ministrant," uvedl list. K věci se vyjádřil generální vikář Hüttner: "Víme, že kaplan chtěl Lukase osobně podpořit. Trestněprávní aspekty celá záležitost nemá." PNP píše, že auto mělo Lukase povzbudit k tomu, aby složil školní zkoušky. Předtím kaplan svého zpěváčka do školy sám dovážel.

"Jeho sestra si je jistá, že Lukas vůz nikdy nechtěl v Čechách prodat a ohlásit jako ukradený, to prý je vrahova výmluva," uvedl pasovský deník a citoval Katharinu: "Audi bylo Lukasovi vším, a když mu bylo mizerně, sedl si do něj a poslouchal muziku, nebo si vyjel." Bratr podle ní plánoval vzít tímto autem celou rodinu od 3. srpna na dovolenou do Polska. "Katharině je jasné, že Andrej G. vylákal Lukase do léčky, aby se dostal k autu," uvádí list. Zmíněný G., bydlící v sousedství, se prý s Lukasem seznámil až před několika měsíci. Měl pověst ,autošíbra', jednomu Lukasovu kamarádovi kvůli tomu zakázali s Andrejem komunikovat, vzpomíná si Katharina v PNP.

Ve čtvrtek 25. července 2002 byl Lukas Pudelko za početné účasti pohřben doma ve Waldkirchenu. "Předtím bylo tělo na pokyn státního zástupce znovu pitváno soudními lékaři v Mnichově," zmiňuje PNP v článku s titulkem "Případ Lukas není bezezbytku objasněn" a cituje dr. Alberta: "Mám značné pochybnosti o tom, že se skutek stal tak, jak obviněný popisuje."



Bavoři pochybují

G. vypověděl, že v plánovaném obchodě s audi Lukase "doprovázel pouze jako tělesný strážce a ozbrojil se pistolí pro případ, že by mělo dojít ke sporům s ruskými odběrateli vozu". "Za službu měl obdržet polovinu kupní ceny," zmiňuje deník z výpovědi obviněného. "Protože se Lukas během čekání na překupníky najednou přestal chtít dělit, dostal G. takový vztek, že vytáhl pistoli a třikrát na něho vystřelil." Státnímu zástupci ve věci podle PNP "neklape" například teorie o chystání pojišťovacího podvodu - mj. proto, že "jsou jasné důkazy o tom, že Pudelko se chtěl ještě tentýž večer vracet k párty do Bavorska, a to stejným vozem".

Tomu podle žalobce nasvědčuje i skutečnost, že s ním v jednom autě jel i Andrej G. - pokud by chtěl Lukas vůz v Čechách skutečně prodat, rozhodně by se postaral o možnost návratu domů.

Předběžnou tečkou za informováním o případu pasovskými novinami bylo sdělení, že kaplan Jaindl, který Pudelkovi audi obstaral, nenastoupí v září na plánované místo vedoucího semináře ve Waldramu: biskupství prý nemá žádný důvod mu něco vytýkat, ale tlak na kaplana po Pudelkově věci by prý byl příliš velký, jak řekl mluvčí mnichovského arcibiskupství. Pasovský generální vikář Hüttner však jednoznačně říká, že Jaindl se "svým pedagogickým postupem ve Waldkirchenu pro zamýšlené nové místo diskvalifikoval". Kdo prý mladistvým tak nadbíhá, jako to udělal on, není únosný jako vedoucí semináře…