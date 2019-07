Neopomněla ovšem ani největší domácí událost, rozhodnutí o podpoře mladým manželstvím poskytováním půjček, a celou tiskovou stránku s titulkem Buďme rozhodnější a zásadnější věnovala hlasům komunistů ke květnovému zasedání ÚV KSČ. Z kraje pak vyzdvihla, že zasloužilému mistru sportu Bohumilu Stašovi předali v mateřských ČZM nový silniční čtyřválec ČZ 350 s výkonem přes 50 koní, „a lze předpokládat, že Staša dokáže využít jeho síly a rychlosti“.

Druhý den JP ve zprávě ČTK s titulkem Na trase Země – Měsíc a zpět konstatovala, že kosmonauti snídali topinky a těší se na cestu.

Omnáctého července list oznámil, že Nápor na Měsíc trvá – a rozvinul, že sovětská Luna 15 se stala umělou družicí Měsíce. Do kraje přijeli sovětští hosté na besedu SČSP. Thor Heyerdahl a šest členů jeho posádky opustili poškozenou papyrovou loď Ra (další výtisky oznamovaly, že po opravě pokračují). A ještě trochu z kosmonautiky – jihočeský deník citoval ze sovětské Pravdy, že když viděli nedávno v Moskvě Franka Bormana a sovětské kosmonauty Titova a Feoktistova, „byli si podobní možná ve své bezelstné statečnosti a klidném přesvědčení lidí, kteří otevřeli cestu“…

V dalších dnech plnila stránky krajských novin zpráva o zvolení Jana Hrnečka předsedou Jihočeského krajského národního výboru, o návratu degelace s vedoucím tajemníkem Jaroslavem Hejnou z návštěvy Gomelu k navázání přerušených styků a vešla se i zprávička, že soukromá mincovna v Mnichově zhotovila první měsíční peníze, zlaté a stříbrné Lundry s portrétem Neila Armstronga…

A pak přistáli

V čísle 169 z 21. srpna 1961 Jihočeská pravda na straně 3, jinak obvykle vyhrazené sportu, oznamovala snad největšími písmeny, které v tu dobu Jihočeské tiskárny měly: První lidé přistáli na Měsíci! - 21 hod. 18. min. 43 vt. - Fantastický manévr Orla…

Otvírací článek popisoval po minutách průběh historického odpoledne předcházejícího dne – i s omluvou Armstronga představitelům NASA za to, že se s přistáním zpozdil o 39 vteřin, protože mu dalo hodně práce, než mezi krátery a balvany vybral vhodné místo.

Zprávu zpracovávali sportovní redaktoři, kteří v tu dobu měli samozřejmě plno práce s letními událostmi (jachtaři Starý-Hansa mistry ČSSR, Rezková skočila čs. Rekord 184, vítězem Tour de France se stal 24letý Belgičan Eddy Merckx – při svém prvním startu v tomto závodě vyhrál tři hlavní trikoty, ale nad prvními lidmi na Měsíci jsme se rozplývali v průběžně psaném fejetonu „Velký den lidstva“.

Začínal „s rozmachem“:

„V jaké to žijeme době! Když jsme si my mladí ve škole probírali, co toho zažily generace před námi – od moru přes bodákové a kulometné útoky, hlad a revoluce, a srovnávali to se systematicky uspořádanou dobou, v jaké jsme žili my, vidouce ji trošku naivně dětsky, mysleli jsme si, že toho v životě moc nezažijeme. Ale všechno je jinak, jak řekl filozof, a tak došlo i na nás. I naše doba je vzrušující, bezprecedenční…

V těchto hodinách je nám dokonce přáno prožít to, o čem ti před námi jenom snili, a ti ještě před nimi ani to ne. My potřeštění živočichové, pracovití, leniví, nabobové, kreténi, hrdinové, nemocní rakovinou, rozvedení, zamilovaní, sebevrazi, teď právě ve 21 hodin, 18 minut a 32 vteřin, aniž víme, proč právě teď, vstupujeme na Měsíc…“

Nemáme čas to vstřebat, psal náš fejeton. Dálnopis ČTK mezi zpravodajstvím z Apolla každé dvě minuty informoval i o jiných pozoruhodných věcech z toho dne, život se nezastavil. A tak jsme vybírali to další: V japonském městě Jaugi zemřel Jošio Jizuka jako další oběť bombardování Hirošimy před 24 lety. Na Suezu se odehrála snad nejprudší bitva od izraelsko-egyptské války, počet mrtvých šel na desítky. Uprchlá kobra, která děsila celý essexský okres, byla znovu chycena poblíž své klece. V londýnském muzeu byla ukradena mramorová socha hlavy antického bojovníka, oceněná na milion liber šterlinků. Osmnáctiletá studentka obchodní školy v Manile, jedna z dvanácti dětí obchodníka s papírem, Gloria Diazová, byla zvolena na Miami nejkrásnější dívkou světa. Soud v Aténách se chystá zahájit proces proti dvěma západoněmeckým občanům, třicetiletým instalatérům z Frankfurtu, kteří zavraždili šest osob s cílem získat peníze na další dovolenou v Řecku…

„Ano, takový je svět v jeden den – byť v den historický, ojedinělý v existenci lidstva. Velký, rozporuplný den, který nemáme čas prožít jak se patří…“, končil tenhle fejeton před padesáti lety.

Potkalo nás od té doby něco ještě víc vzrušujícího?!