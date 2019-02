Pasov - Prezident Německého svazu učitelů Heinz-Peter Meidinger si postěžoval na stále lepší známky, které dostávají žáci gymnázií, na „inflaci dobrých známek“. Také v Bavorsku mnoho pedagogů požaduje zvýšit na studenty požadavky.

V uplynulých deseti letech se podíl maturantů se samými jedničkami zvýšil ze 0,95 na 1,9 procenta maturantů. Jinými slovy, počet perfektních abiturientů se takřka zdvojnásobil. Ostatně třeba v Brandenbursku zečtyřnásobil, píše PNP.

Že učitelé dávají opravdu lepší známky než ještě před deseti lety, potvrzují i známkové průměry. V roce 2006 v Bavorsku uzavírali absolventi s průměrem 2,42, předloni 2,32. „V zásadě je to samozřejmě dobrá zpráva, když žáci mají lepší známky,“ říká Meidinger. „To ale není v tom, že jsou nadanější, ale že jsou na ně požadavky nižší. Netvrdím, že jsou jim známky u maturit nadlepšovány, ale požadavky na znalosti se určitě snížily, i když ne ve všech předmětech.“

„Ještě drastičtěji to formuluje bývalý učitelský prezident Josef Kraus, který říká: ,Podvádíme mladé lidi…´ Problém stále lepších známek pozoruje už víc než deset let. Léta se podle něho dělá ,politicky chtěná pedagogika laskavosti´…,“ pokračuje denik. Samozřejmě se také učitelé ocitají v poli zvyšujícího se napětí – školy chtějí být dobré, rodiče chtějí úspěšné děti. „A co chtějí děti samotné a co umějí, tím už se dlouho nikdo nezabývá,“ míní Meidinger.

Také prezidentka Bavorského svazu učitelů Simone Fleischmannová tohoto vývoje lituje, vítá rozjíždějící se diskusi a míní, že je třeba konečně skončit s „bláznivostí akademizace“ v Německu. „Pojem výkonnost je příliš silně položen na známky,“ říká. Je pro učení orientované na kompetence, schopnosti jednotlivých žáků.

Křest na stará kolena

Američanka Meghan Markleová (36), nastávající manželka prince Harryho, jinak dcerka protestanských rodičů, chodila do katolické školy, ale nikdy ji „pokřesťansku“ nepokřtili. To teď chce ještě před sňatkem (19. května?) „napravit“ u arcibiskupa z Canterbury, zaznamenaly OÖN.

Vysvětlují, že křest není podmínkou královské svatby, ale osobním rozhodnutím Meghan – přijetí svátosti nahlíží jako vyjádření respektu ke královně Alžbětě, Harryho babičce. Ta je totiž zároveň hlavou církve v Anglii. „Že se lidé v dospělém věku nechávají křtít, se stává i v rakouské katolické církvi stále častěji,“ uvádí list s odvoláním na vedoucího referátu pro teologické vzdělávání dospělých v linecké diecézi Stefana Schlagera. V některých případech se tak děje rovněž před svatbou, zejména přichází-li partner bez vyznání do rodiny s křesťanským ražením.

Nejde to ale ze dne na den, pokračuje list. Přípravy trvají celý rok. „Tato doba nabízí možnost naučit se víře, vrůst v ni. Tato fáze je provázena bohoslužbami,“ uvedl Schlager.

Loni bylo v Horních Rakousích pokřtěno 9997 lidí, většina v prvním roce života. Dospělých bylo až do roku 2015 vždy mezi 30 a 40 ročně, předloni 70 a loni 175. O nárůst se postarali především uchazeči o azyl, většina z Iránu. „Jejich kontakt s původní vírou je přerušen, hledají si novou náboženskou orientaci,“ míní Schlager.

Zazní židovská hudba

Koncerty renomovaných umělců z celého světa oslaví město Fürth ve dnech 9.-18. března letošní 30. narozeniny svého festivalu židovské hudby nazývané „klezmer“. Jak popisuje naše Wikipedie, jde o hudební žánr světské lidové muziky Židů z jihovýchodní Evropy z 19. a 20. století. Je určena především pro svatby a jiné oslavy. Festival ve Fürthu je každé dva roky a navazuje na místní velké židovské tradice, píše PNP.

V pátek 9. března jej zahájí koncerty amerického Klezmer Fiddle Expressu houslistky Alicie Svigalsové (19.30) a německého Tria Yas (22). V sobotu 10. března bude bavorsko-židovská slavnost, při níž k tanci zahrají Yiddish Dance Trio Berlin a Well-Buam, atd. Některé koncerty už jsou ale vyprodány. Přesné informace najdete na www.klezmer-festival.de.

Na snímku jsou izraelští Ramzaileh, kteří vystoupí v sobotu 17. března od 22 hodin.

Plat číšníků: minimálně 1500 eur

V rakouských hotelích a gastronomických provozech bude od května platit minimální mzda zaměstnanců na plný úvazek podle kolektivní smlouvy ve výši 1500 eur hrubého měsíčně, napsaly OÖN. Stoupne tedy o průměrně 2,3 procenta. Podle Berenda Tusche, předsedy sekce turistiky odborového svazu Vida, si tak přilepší polovina ze zhruba 220 000 zaměstnanců. Za noční práci a znalost cizího jazyka se příplatek zvýší vždy o 50 centů. Učni podle učebního roku dostanou přidáno 20 až 30 eur.

Přibylo interrupcí

Po letech poklesu se loni v Německu opět zvýšil počet interrupcí – na 101 200, meziročně tedy o 2,5 procenta (ze 98 700), píše PNP. 72 procent žen bylo ve věku 18-34 let. Mladších 18 let byla tři procenta, 40letých a starších kolem osmi procent. Přes tisíc žadatelek bylo z ciziny, většinou z Polska, kde jsou zákony velmi přísné. Skoro všechny zákroky byly provedeny ambulantně, v 79 procentech případů v gynekologické praxi.

Počet interrupcí v poměru k počtu porodů byl zvlášť vysoký v Meklenbursku-Předpomořansku, kde na 1000 narozených připadlo 207 přerušení těhotenství. V městských státech to bylo ještě víc – v Berlíně 232, v Brémách 226 na tisíc porodů. V Bavorsku a v Bádensku-Württembersku byl tento poměr naopak 96:1000. K zákroku odjíždělo sedm procent žen do jiné spolkové země v obavách, že se doma jejich „nehoda“ neutají. Při početí ve vyšším věku cestují ženy za interrupcí do Holandska – v Německu ji mohou beztrestně absolvovat jen do dvanáctého týdne těhotenství.