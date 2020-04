Na jihu Čech zaznamenali za uplynulých 24 hodin hygienici osm nových verifikovaných případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkový počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak ke středeční 18. hodině v regionu zvýšil na 131. Tři nové případy byly zachyceny na Jindřichohradecku, dva na Prachaticku a po jednom na Strakonicku, Českokrumlovsku a Táborsku.

„Za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu 320 nových suspektních vzorků osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19. Pozitivních bylo osm případů. V pěti šlo o rodinný kontakt s již dříve pozitivně testovanou osobou v karanténě, ve třech pak o nákazu ze zatím neznámého zdroje, který zjišťujeme. V jednom případě byl pozitivně testován pacient v rámci preventivního vyšetření před plánovaným přijetím k hospitalizaci do nemocnice,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD.

I přes středeční nárůst nových případů onemocnění COVID-19 jsou jižní Čechy v rámci České republiky nadále krajem s výrazně nejnižším relativním výskytem onemocnění COVID-19, tedy s nejnižším počtem případů přepočteným na 100 tisíc obyvatel. Podle večerních dat Ministerstva zdravotnictví dosáhl relativní výskyt v regionu 20,6 pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel. Nejvíce nemocných je v Praze, kde včera večer byl výskyt 1274 případů a relativně bylo 93,61, případů na sto tisíc obyvatel.

„Ve středu jsme zaznamenali i jednoho nově uzdraveného pacienta. To znamená, že počet osob, které už ani po dvou opakovaných vyšetřeních nevylučují koronavirus SARS-COV-2, se v regionu zvýšil na pět,“ poznamenala šéfka jihočeských hygieniků.

Ke středeční 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS v regionu mezi nemocnými 76 žen a 55 mužů. „Čtyřiatřicet nemocných má trvalé bydliště na Strakonicku. Dvaadvacet na Českokrumlovsku, dvacet na Českobudějovicku, osmnáct na Prachaticku, patnáct na Táborsku, čtrnáct na Jindřichohradecku a osm na Písecku,“ doplnila epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková. Mezi nemocnými je šest dětí ve věku do 14 let. Třináct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let. Pětadvacet v kategorii od 25 až 34 let, třiadvacet v kategorii od 35 do 44 let, osmnáct v kategorii od 45 do 54 let a osmnáct v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 28 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 6238 osob. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo aktuálně 745 Jihočechů.

Počet repatriantů, kteří se v posledních dnech vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí a nyní jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se ve středu zvýšil o 12 osob na celkových 97. Nákaza byla v minulých dnech prokázána zatím pouze u jednoho z nich. Všichni směřovali automaticky do nařízené karantény.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz. Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to po jejich verifikaci.

Aktuální situace výskytu COVID-19 v Jihočeském kraji (údaje k 8. 4. 2020, 18. hod.)

Celkový počet potvrzených případů: 131

Celkový počet osob indikovaných k testování: 6238

Počet testovaných vzorků za 24 hod.: 320

Počet karantén (aktuálně): 745

Celkový počet uzdravených: 5

Celkový počet úmrtí v souvislosti s COVID-19: 1

Pozitivní případy v regionu po okresech:



Strakonicko: 34

Českokrumlovsko: 22

Českobudějovicko: 20

Prachaticko: 18

Táborsko: 15

Jindřichohradecko: 14

Písecko: 8

Nemocní podle pohlaví:

Ženy: 76

Muži: 55

Nemocní podle věku:

0-14: 6

15-24: 13

25-34: 25

35-44: 23

45-54: 18

55-64: 18

65+ : 28