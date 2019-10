Až k ústavnímu soudu se proti tomu dovolávali provozovatelé nočních barů a shisha-podniků. První se obávají potíží s obyvateli okolí, citlivých na hluk a kouř ze strany hostů barů, kteří budou muset chodit kouřit ven, druzí se dožadují výjimky odůvodněné tím, že k nim nechodí nikdo z jiného důvodu, než aby si vykouřil vodní dýmku. Experti ale varují, že také vodní dýmky produkují jemné částečky pronikající do plic a oxid uhelnatý, který prý často vede k otravám – proto se z nich ve Středomoří kouří většinou venku. „Šiši“ jsou navíc pro mnoho mladistvých vstupní branou k nikotinové závislosti. Trafikanti se pak obávají „smrtelného“ poklesu tržeb, protože kuřáci budou z hospod vycházet na cigaretku přece jen méně často… Ústavní soud ale ve středu oznámil, že podání barů odmítl. Právněpolitické „hřiště“ zákonodárce nebylo přijetím normy překročeno, řekl.

Rakouský Institut vyšších studií vyjádřil loni ekonomické škody z kouření na 2,4 miliardy eur ročně. Ve Štýrsku znalci spočítali, že zákaz kouření v hospodách by už během týdne ušetřil 623 hospitalizací. Podle zkušeností z dalších zemí snižuje počet infarktů průměrně o 15 procent, mozkových příhod o 16 procent a zánětů plic o 24 procent. Během roku by tak do nemocnic v Rakousku bylo přijímáno o 7777 pacientů zánětů plic méně, o 5707 ischemických srdečních onemocnění (plus 3924 angin pectoris a 2701 infarktů), ubylo by 4285 příjmů pro mozkové příhody, 5625 s chronickou plicní obstrukcí atd. Celkově by prý mohlo být o 30 573 pobytů v nemocnici méně. Odhadují redukci počtu stacionárně ošetřovaných dětí po zákazu kouření v gastronomii o 1500 ročně.

Ve Vídni chtějí podle Volksblattu dodržování zákazu kontrolovat od prvního dne, například v Innsbrucku zase chtějí pro začátek přimhouřit oko a jinde – například v Horních Rakousích - zasahovat až při stížnostech veřejnosti. Stanoveny jsou už výše sankcí. Při prvním porušení zákazu je pokuta hospodskému 800 eur, při opakovaných přestupcích až 10 000 eur. Kuřák v Tyrolsku na zakázaném místě má platit 100 eur, při opakování až tisícovku, hospodský na „první našlápnutí“ od 2000 eur. Policie nebude mít žádnou povinnost spoluúčasti, ale ke kontrolám může být přizvána.

Drahé dopravní nehody

Dopravní nehody způsobí celosvětově v letech 2015-30 hospodářské škody ve výši 1,8 bilionu dolarů, vypočítal tým mezinárodních vědců s účastí demografů rakouské Akademie věd. Na Rakousko z tohoto sumáře připadá škoda 5,4 miliard dolarů, tedy ročně asi 350 milionů (podle kupní síly z roku 2010).

Jen v roce 2013 zemřelo na světě na následky nehod 1,25 milionu lidí. V roce 2015 zavinily nehody ztrátu 70 milionů let žití.

Tygr běhá za humny?

V pondělí večer oznámila policii žena ze Zwieselu, že přímo před jejím autem přešel silnici tygr, napsala PNP. Hlídka stopy po takovém zvířeti nenašla, ale zcela vyloučit toto kuriózní pozorování ovšem nemohla, uvedl list. Hlavní komisař Horst Fischl deníku potvrdil, že žena měla tygra zahlédnout u čerpací stanice Aral. Byl prý tak velký, že jeho hlava trčela nad rovinu kapoty. Komisař dodal, že ve Zwieselu teď hostuje cirkus, a tak si mysleli, že tygr utekl z něj. Jenže jde o cirkus, který šelmy nemá… Nejsou ani zprávy o tom, že tygr utekl z nějakého jiného cirkusu v regionu, a že by jej ilegálně vlastnila nějaká privátní osoba, policie vylučuje stejně jako možnou záměnu zahlédnutého zvířete s rysem. Nejsou poznatky o tom, že by žena mohla být při pozorování pod vlivem alkoholu nebo drog.

Ne-interrupci chtějí zaplatit občané

Za „neslýchané a nestydaté“ označila jedna ze čtenářek PNP zprávu o žalobě gynekologa o zisk 510 eur, který mu ušel po odřeknutí interrupce pacientkou (náš web informoval). „Žena se rozhodne pro život a je za to trestána!,“ napsala. Soud rozhodl o narovnání zaplacením 200 eur žalovanou pro obecně prospěšnou organizaci, kterou vybere lékař. Několik čtenářů pasovského deníku už se nabídlo, že částku zaplatí za mladou maminku. „Snad se nás dá i víc dohromady a budeme moci uhradit za ni i soudní náklady,“ napsala čtenářka z Deggendorfu.

Žalující lékař uvedl, že honorář za neuskutečněný úkon by i bez rozhodnutí soudu věnoval některé humanitární organizaci.

Superbagr v akci

Do Freyungu byl v úterý odtransportován s policejním doprovodem největší bourací bagr stavební firmy Karl z Reichertshofenu, aby strhl hlavní stavbu bývalé kliniky na Geyersbergu. Na místo dorazil ve čtyři hodiny v noci. Liebherr 974 vážící 98 tun bude na místě připraven k akci v příštím týdnu. Momentálně na stavbě ještě chybí rameno stroje (34 tuny), které přivezou až v pátek. Na místě je už od „Karlů“ pět bagrů a další stroje.

Hledají kytaru McCartneyho

Padesát let po zmizení baskytary Paula McCartneyho pátrá její francký výrobce Höfner z Baiersdorfu u Erlangenu po celém světě po tomto asi nejznámějším ztraceném nástroji v dějinách popu. „Proslulý beatle koupil kytaru typu Höfner 500/1 v roce 1961 v Hamburku a dva roky na ni hrál jako na svůj hlavní nástroj, také při nahrávkách prvních alb Beatles,“ píše PNP. „S největší pravděpodobností byla ukradena,“ míní Nick Wass z firmy, která ji vyrobila. „Je pryč padesát let a je tedy čas ji najít.“ Paul McCartney je o hledání svého nástroje informován, prohlásil jeho management v Londýně.

Nedanili zubní zlato

Odpovědní krematoria v Kemptenu jsou žalováni u úředního soudu v Augsburgu z krácení daní, píše PNP. Zubní zlato, protézy a další materiál měli podle zákona po kremaci separovat z popela, prodat zhodnocovací firmě a příjem zdanit. To ale nedělali a obohatili se o asi 1,9 milionu eur. Jen mezi roky 2014 a 2016 vznikla správci daně podle obžaloby škoda za 340 000 eur. Ředitel je obžalován pro krácení daně v devíti případech, provozář firmy pro pomoc k těmto skutkům.