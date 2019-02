Linec - Vytížení lůžek v rakouských hotelích, penzionech a prázdninových bytech bylo v Rakousku v turistickém roce 2017/18 (listopad až říjen) v průměru v zimě jen 37,3 %, v létě 35,6 %.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/repro

Zaznamenal to Volksblatt a doplnil, že tedy téměř dvě třetiny lůžek zůstaly nevyužity. Oproti předchozí zimě se „obložnost“ zvýšila o 1,1 %, v létě poklesla o desetinu procenta. Dovolenkáři měli k dispozici 1,13 milionu lůžek v 66 420 firemních a privátních ubytováních. Privátně bylo pronajímáno na 300 000 postelí, tedy víc než čtvrtina (26,4 %). Tam vytížení bylo jen 16,4 %.

Luxusnímu hotelnictví se dařilo výrazně lépe. Čtyř- a pětihvězdičkové hotely byly v létě vytíženy z 53,7 %, v zimě z 50,7 %. Nejvíc lůžek absolutně bylo ve Vídni (v zimě 77 095, v létě 78 899). Vytížena byla ze 62,8, resp. ze 49 %.

Doplatí homopolicistovi

Někdejšího rakouského revírního inspektora odsoudili v roce 1976 za homosexuální vztah s mladším 18 let ke třem měsícům odnětí svobody zpřísněným jednodenním půstem každý měsíc a propustili ho z aktivní policejní služby. Jeho penze je dodnes o 25 procent zkrácena, informují OÖN.

Odsouzený s odkazem na Evropskou konvenci lidských práv a na unijní protidiskriminační směrnici požádal v roce 2009 o doplacení rozdílu k regulérnímu důchodu a o odškodnění za utrpěnou diskriminaci. Pojišťovna veřejné služby a v odvolání ministr financí mu tyto nároky odmítli, u Nejvyššího správního soudu ale v roce 2012 vyhrál. Pojišťovna mu v roce 2015 doplacení přiznala, ale běžnou penzi vypočítala příliš nízkou. Soudkyně Spolkového správního soudu rok nato konstatovala, že bývalý policista vůbec nebyl diskriminován a jeho tehdejší jednání že bylo „jedním z nejtěžších porušení povinností, jaké si lze představit“. V mimořádné revizi pak Nejvyšší správní soud rozhodl předložit případ Evropskému soudnímu dvoru. „Jeho velký senát nyní po celkem deseti letech souzení rozhodl, že dodnes trvající sankční srážky z důchodu jsou zakázanou diskriminací z důvodu sexuální orientace, a muže je za to třeba odškodnit,“ cituje list.

Přes 2000 zácp denně

Německý automotoklub registroval loni na dálnicích kolem 745 000 zácp, napsala PNP, v průměru tedy více než 2000 denně. Bylo to o tři procenta víc než v roce 2017. Délky kolon se prodloužily o asi pět procent a v součtu činily zhruba půldruhého milionu kilometrů - „plechový had, který by asi 38krát obtočil zeměkouli“. Dohromady v nich řidiči prostáli 459 000 hodin. 35 procent kolon se vytvořilo v Severním Porýní-Vestfálsku, 17 procent v Bavorsku a 11 procent v Bádensku-Württembersku. Kritickým dnem byl 28. červen, kdy v Brémách, Sasku-Anhaltsku a Dolním Sasku začínaly prázdniny. Dopravní zácpy dosáhly 13 000 kilometrů.

300 čápů zůstalo v Bavorsku

V Bavorsku nyní přezimuje kolem 300 čápů bílých, místo aby letěli do Afriky. Podle expertky Zemského svazu ochrany ptactva Ody Wiedingové jim zima a sníh nevadí. Protože jsou větší než jiní ptáci, mohou si teplo lépe uchovávat. Kromě toho vydrží bez potravy déle než týden. Pokud neleží souvislá vrstva sněhu a nevládne déletrvající mráz, nacházejí čápi v Bavorsku stále dost potravy jako myši a malé ryby.

Dříve čápi v Bavorsku moc nepřezimovali, pokračuje Wiedingová. Zůstávají v zemi asi tak od začátku tisíciletí. Ochranáři to přisuzují mírnějším zimám v regionu, navíc si mnoho těchto ptáků zvyklo už v mládí na bavorskou zimu v chovných stanicích. Ti už neodlétají na jih, mnoho dalších se k nim přidává a rovněž zůstávají.

Inflaci dělají hospody

Rakousko patří v europrostoru k drahým místům, píše Volksblatt. Zatím co domácí inflace byla loni 2,1 procenta, v europrostoru jen 1,7 procenta. „Vinny jsou tím zvláštní služby kolem bydlení a výdaje v restauracích a hotelích,“ uvedl list.

Podle něj vydávají Rakušané ve srovnání se zbytkem Evropy hodně peněz za návštěvy v hostincích. Ceny v restauracích a hotelích se v zemi loni zvýšily o 3,1 procenta. Podle generálního ředitele Statistik Austria Konrada Pesendorfera k tomu přispěla i rostoucí turistika, bez které by ceny v hospodách nemohly tolik růst. Kromě toho má pohoštění v očích Rakušanů znatelně větší váhu než v jiných zemích a lidé dnes jedí venku častěji a víc než dřív. Při takovém odbytu pak sklenka vína v restauraci loni přidražila o 4,6 procenta, káva o 3,3 a řízek o 3,7 procenta.

Uklidnění nastalo po prudkém nárůstu cen v roce 2017 na trhu potravin. I tak ale třeba máslo zdražilo o 11,7 %, mléko, sýry a vajíčka o 2,5 %, chléb a pečivo o 1,8 %, ryby a maso o 1,5 %. O 3,5 % zlevnila rajčata. Za jednodenní nákup museli loni zákazníci zaplatit průměrně o 2,6 procenta víc.