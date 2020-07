Dlouhé kolony v Českém Krumlově a jeho okolí, které se tvoří během prázdninového provozu, ještě výrazně zahustí kamiony, řidiči se tak budou muset obrnit ještě větší trpělivostí. Od neděle 19. července do čtvrtka 23. července bude totiž znovu pro veškerý provoz uzavřený železniční most na silnici I/3 (mezinárodní silnici E55) u Netřebic.

Silničáři kompletně rekonstruují silniční most na I/3 přes koleje v Netřebicích. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

Most na hlavním tahu do Rakouska, přes hraniční přechod Dolní Dvořiště - Wullowitz - je v rekonstrukci a bude se bourat jeho zatím neopravená polovina. "Během těchto dní dojde k převedení provozu z levé strany na nově opravenou pravou polovinu mostu," vysvětluje Adam Kolouške z Ředitelství silnic a dálnic. "Proběhne demolice druhé poloviny nosné konstrukce mostu a na to navážou další nutné stavební práce."