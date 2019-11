Následně po více přestavbách jím cestovali i bývalí kancléři Konrad Adenauer a zejména při volební kampani Willy Brandt, doprovázel i královnu Alžbětu II., píše PNP. Jídelní vůz č. 10 242 koupila Hornofrancká nadace v Bayreuthu od privátního prodejce a poskytla jej jako trvalou zápůjčku muzeu.

Podle jeho zprávy byl vagon v roce 1988 Německými drahami odstrojen a několik let potom stál na vedlejší koleji nákladního nádraží v Münsteru, vystaven větru a dešti. Nadšenci železniční historie jej koupili a zachránili před definitivním rozpadem. Byl restaurován ve Weidenu a od roku 2001 vystaven v muzeu v Neuenmarktu. Autorem snímku je Armin Weigel.

Nezaměstnaní koně

Od zastavení projektu jízdní policie v Rakousku (web Deníku informoval) nezaměstnaní koně mají dostat brzy „dobré místo“, cituje Volksblatt Geralda Heszteru, mluvčího ministerstva vnitra. Jaké to má být, se musí teprve promyslet.

U dvou koní to je jednoduché – vraníci “Zalan” a “Zadar” byli dary od maďarského premiéra Viktora Orbana a vrátí se proto do Maďarska, řekl mluvčí. Salcburský „dvůr milosti“ Gut Aiderbichl už se také nabídl koně kdykoliv převzít. Ředitel tohoto zařízení Dieter Ehrengruber řekl, že opatrují už 770 koní. Mezi nimi jsou už více než deset let koně mnichovské jízdní policie. Jako poslední přišel od této složky letos v říjnu 13letý Fidelio a jak Ehrengruber řekl, vychutnává si u nich podzim života.

Supertahač

Franz Müllner ze Salcburku vytvořil svůj další světový rekord – v točení obřím kolem, napsala PNP. V Mnichově ve čtvrti Berg am Laim rozpohyboval lany 750 tun těžkou atrakci Hi-Sky s 27 prosklenými gondolami, údajně největší svého druhu na světě. „Müllner si sám říká ,The Austrian Rock´, Rakouská skála. Podle jeho internetové stránky drží 38 zápisů v Guinnessově knize rekordů, v roce 2014 například utáhl Boeing 777, loni nechal na podstavci drženém na zádech přistát helikopteru o váze 910 kg, letos v říjnu zohýbal za 46,49 sekundy přes hlavu deset ocelových tyčí o průměru 14 mm, apod.,“ píše list. Zprávu o obřím kole doprovodil snímkem z euronews.

Ručně proti plevelu

Hřbitovní poplatky v Deggendorfu se v roce 2021 zřejmě výrazně zvýší v důsledku toho, že město nesmí od roku 2018 používat prostředek proti plevelům Glyphosat, napsala PNP. Proto mají pro příští rok přibýt do rozpočtu na údržbu hřbitova tři sezónní síly. Správa jich požadovala zaměstnat pět, ale personální odbor počet zredukoval s ohledem na dopad na rozpočet. Tři nová pracovní místa mají stát asi 100 000 eur. Foto: Deník/PNP/archiv Binder