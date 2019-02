České Budějovice – Jeden ve své funkci pátečním dnem po osmi letech končí, pro druhého začíná nová etapa života. Řeč je o děkanech Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jihočeská univerzita. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

U jednoho stolu se spolu sešli Vladimír Papoušek a jeho nástupce Ondřej Pešek.



Jak vnímáte svůj konec ve funkci děkana?

Vladimír Papoušek: Neberu to sentimentálně, je to přirozený tok věcí a myslím, že je to tak správné. Dělal jsem to osm let, jak nejlépe jsem uměl, a zaplať pánbůh, že se toho ujme kolega, který je spolehlivý a povede fakultu dál dobře. Lpění na funkcích nebo na židlích, to je něco, co člověka v životě spíše poškozuje, zabraňuje mu to v tom, aby šel dál, aby si našel nové cesty, nové plány.



Pro vás je to pro změnu nová zkušenost. Budete občas chodit pro rady za vaším předchůdcem?

Ondřej Pešek: Počítám s tím, že mi pan profesor Papoušek poradí s věcmi, jež mě čekají. Vedení fakulty je ale širší. Není to jen děkan, ale také kolegium děkana, kde jsou proděkani, a má to kontinuitu. Pan profesor Papoušek bude pokračovat v kolegiu děkana ve funkci proděkana pro vědu, takže bude jeho expertní názor v kolegiu stále přítomen.



Vladimír Papoušek: Vždy jsem měl pocit, že více hlav víc ví. Že bych se někdy zasekl a řekl, že to bude po mém, protože jsem děkan, takovou vlastnost nemám a myslím, že ji nemá ani pan kolega. Řekl bych, že je to vždycky věc určitého zvažování, rozhodování, protože jde o vážné věci, o osudy lidí, není možné to uspěchat. Myslím, že i v tom se my tady známe, víme, jak na sebe můžeme reagovat. Je to jako fotbalový tým, někdo dá nahrávku, někdo ji musí proměnit.



Co všechno byste chtěl při vedení fakulty po svém předchůdci zachovat?

Ondřej Pešek: Zachovat bych chtěl všechno. Fakulta je předávána v dobré kondici. Obory jsou až na malé výjimky dobře stabilizované, ty, které nejsou, tak vědí, co mají dělat, aby stabilizované byly. Pilíře, které se podařilo vybudovat, budu nadále rozvíjet.



Každá doba má ale samozřejmě svou dynamiku, každý děkan musí reagovat na to, co přichází nového. Co to bude, my vědět nemůžeme, musíme být ale připraveni na to všechny tyto změny ustát. Pokud je fundament solidní, tak se daří ty změny ustát. Tím podstatným fundamentem jsou myslím institucionální akreditace a hodnocení vědy. Pokud fakulta stojí na těchto pilířích, tak si myslím, že by neměla být ohrožena.