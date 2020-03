Na programu jsou témata jako nové směry turismu v jižních Čechách, co přinese regionální letiště svému okolí anebo gastroturistika v jižních Čechách.

Dvě desítky přednášek, více než čtyři desítky speakerů a tři stovky účastníků. Tak obsazený měl být letošní ročník odborné konference cestovního ruchu Travelcon na výstavišti v Českých Budějovicích ve dnech 23. a 24. dubna. Konat se bude, i přes preventivní opatření přijatá českou vládou kvůli šíření nákazy COVID-19. Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR), která je pořadatelem této akce, jen změnila místo. Travelcon se z výstaviště přesune do kyberprostoru.

„Situace, vyvolaná šířením koronaviru po celém světě, zasahuje každého z nás a tvrdě dopadá na ekonomiku. Cestovní ruch, jako její významnou součást, nevyjímaje. Není to tak dlouho, co k nám přestali jezdit Asiaté. Už to byla pro poskytovatele služeb v turismu velká rána. Pak se zavřely hranice úplně a na minimum byl omezen pohyb lidí. Domácí cestovní ruch se zcela zastavil. A právě proto jsme se rozhodli uspořádat konferenci za každou cenu. Díky moderním technologiím se tak letošní Travelcon uskuteční alespoň on-line formou,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Koordinátorka Travelconu Petra Machovcová doplnila, že JCCR nebude od účastníků vybírat konferenční poplatek, takže on-line účast bude zdarma. Nutná je však registrace na www.travelcon.cz. „Konference bude kompletně virtuální. Registrovaným účastníkům přijde do e-mailu odkaz pro její sledování. Program je dostupný na webu a bude doplněn o aktuální globální dění v cestovním ruchu,“ řekla Machovcová.

JCCR si je samozřejmě vědoma toho, že programové změny, co do témat a jejich obsahu, budou pravděpodobně mnohem větší, než původně předpokládala. Například plánované okruhy prezentace Josefa Maršálka, porotce úspěšné cukrářské soutěže Peče celá země, lze shrnout zhruba takto: Trendy v Cukrařině vs. realita, důležitost marketingu a PR, suroviny a udržitelnost, Peče celá země, vzdělání.

„Je velmi nepravděpodobné, že se pan Maršálek v dané situaci problematice dopadů koronaviru, která zásadně ovlivňuje všechno okolo nás, úplně vyhne. Na druhou stranu chceme, řečeno v uvozovkách, normální témata. Naším úkolem je už nyní vymýšlet, jak pomoci cestovnímu ruchu a stovkám tisíc lidí, kteří v něm, nebo s ním souvisejících oborech, pracují. Musíme být připraveni normální život rychle obnovit a znovu nastartovat,“ dodal Polášek.

Konference Travelcon z dílny destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko a JCCR měla svou premiéru v roce 2017. Její tři předchozí tři ročníky ji zařadily mezi nejvýznamnější akce svého druhu v Česku.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení, komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.