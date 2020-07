Dvaasedmdesátiletá Zdeňka Benešová se vydala na českobudějovické nádraží se svým novým elektrokolem. Chystala se totiž na výlet se svými přáteli. „Pořídila jsem si nové kolo, abych mohla jezdit na dovolené na Šumavě. Jsem dost aktivní, ale na nádraží jsem narazila na několik problémů,“ přiblížila svou zkušenost.

Krkolomná cesta

Jelikož si podle přepravních podmínek Českých drah musí kolo cestující naložit sám, chtěla si cestu ulehčit výtahem. „Bohužel se mi elektrokolo do něj nepodařilo naložit, výtah byl malý. Dalším problémem byl úzký kovový žlábek, a tak jsem musela vyrazit po schodech,“ zmínila seniorka, že jen s vypětím sil dovedla kolo k dopravnímu prostředku.

Příjezdové rampy podle mluvčí Správy železnic Radky Pistoriusové u zdi z výstupního schodiště byly při rekonstrukci v rámci modernizace trati České Budějovice – Nemanice zachovány pro snadnější přístup cestujících s jízdními koly. „Stávající normy a legislativa neumožňují zřízení nových nebo úpravy stávajících ramp,“ vysvětlila s tím, že výtahy jsou určené pro osobní dopravu.

Jen pro vybrané

Další možností příchodu na nástupiště by mohla být nájezdová rampa z boku areálu. „Ta ale slouží pouze pro služební účely a případný vjezd složek integrovaného záchranného systému k jednotlivým nástupištím,“ upozornila Radka Pistoriusová.

Cyklisté s běžným typem kol podle ní problémy s přemístěním kol nemají. „Běžný uživatel je schopen své kolo unést. Potíže nastávají jen u uživatelů s elektrokoly,“ uznala.

Chystají úpravy

V současné době se však už připravuje projekt na vybudování nového podchodu propojujícího v ose Žižkovy třídy ulici Nádražní a Dobrovodská. „Součástí této stavby jsou nové výstupy na všechna nástupiště ve stanici České Budějovice prostřednictvím výtahů. Předpokládané rozměry těchto výtahů umožní přepravu jízdních kol,“ popsala budoucí plány. Propojení tohoto nového podchodu s okolní zástavbou a napojením na nový parkovací dům v ulici Dobrovodská je koordinováno s městem České Budějovice. „V rámci zahájené rekonstrukce nádražní budovy vznikne i nové velkokapacitní kryté a zabezpečené stání pro jízdní kola na jižní straně budovy,“ sdělila.

Ve stanicích jako jsou Tábor a Strakonice je situace s přístupem na nástupiště obdobná, jako na českobudějovickém nádraží. „V podchodech jsou v tuto chvíli umístěné pouze osobní výtahy, které nejsou určeny pro přepravu jízdních kol,“ konstatovala mluvčí Správy železnic.

Dvojí způsob přepravy

Informace o přepravě bicyklů jsou podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové uvedeny také u každého spoje v jízdním řádu. „Kola lze přepravovat jako spoluzavazadla (symbol jízdního kola). V tomto případě kolo nakládá, vykládá a dozor nad ním má po celou dobu cestující. Kolo je přepravované v osobním vagónu spolu s cestujícími. Je to nejoblíbenější a nejrozšířenější forma přepravy jízdních kol. Druhou možností je přeprava v úschově během přepravy (symbol kufru). Zde cestující kolo předá našemu personálu do úschovy do speciálního vozu,“ popsala možnosti s tím, že u dálkových vlaků je povinná rezervace. S kolem lze cestovat i za hranice.

České dráhy nasazují do oblastí atraktivních pro cyklisty i speciální vozy s velkou plochou vyhrazenou pro přepravu jízdních kol či zavádějí i speciální cyklovlaky. „Na jihu Čech patří mezi takové tratě např. spojení do Veselí nad Lužnicí, Třeboně a Českých Velenic či do Blatné v severozápadní části kraje jezdí speciální vlaky Cyklo Brdy z Prahy. Kola přepravují samozřejmě i rychlíky a expresy, které projíždějí jižními Čechami. V sezóně přepravujeme po celé republice řádově tisíce jízdních kol denně,“ přiblížila Vanda Rajnochová s dovětkem, že České dráhy kola také půjčují. „V případě potřeby, provozujeme v Jihočeském kraji také síť cyklopůjčoven,“ uvedla závěrem.