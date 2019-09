Show si vyžádala rok příprav, ale bohužel večerní projekce nesplnila očekávání diváků. Kvůli technickým problémům laserová show nabídla pouze světelné abstrakní obrazce a dřívější podobu Dolní Vltavice diváci sledovali jen na LED obrazovkách.

Agentura Art4 Promotion se před show přitom spíše obávala větru. „Princip této technologie je v tom, že uděláme vodní stěnu, vodní clonu, která vytváří holografické plátno jako v kině,“ přiblížil před projekcí Miroslav Nejedlý z agentury. „Plátno nahradí vodní mlha. Výhodou je, že se s obrazem dá krásně hrát. Z vody se mohou vynořovat předměty, mohou levitovat, různě růst, mizet atd. Jedinou nevýhodou je vítr. To je to jediné, co to může kazit.“ Příprava jim dala plno práce, zejména obtížné bylo zjistit všechny historické milníky a převést je do zábavné show srozumitelné pro diváka. Mystická show ohledně zjevení Dolní Vltavice však bohužel nevyšla kvůli nečekaným technickým problémům.

Nicméně setkání návštěvníků z Čech, Rakouska i Německa, jež symbolizovalo vzájemnost, přátelství a spolupráci i pro budoucnost, po celé odpoledne přálo nádherné slunečné počasí. Od 15 hodin vše zahájila muzikou a fanfárami rakouská dechová kapela Musikverein Aigen-Schlägl. Poté dostali slovo pozvaní hosté. Mezi nimi starostky Černé v Pošumaví a Aigen-Schläglu nebo mluvčí rodáků z Dolní Vltavice. Také velvyslankyně České republiky v Rakousku, opat kláštera Schlägl a provinciál Karlskirche ve Vídni. Na pódiu nemohla chybět hlavní iniciátorka a organizátorka celé akce Ema Kondysková z Vltavice. „Děkuji všem, kteří mi pomáhali v realizaci tohoto projektu,“ řekla. „V mých myšlenkách vznikal už před mnoha lety, a vykrystaloval představou, že by bylo krásné, kdybych jednoho dne tady mohla přivítat bývalé rodáky Vltavice. A dnes se to podařilo.“

Pokřtěna byla i brožura o historii Dolní Vltavice od autorů kronikáře Františka Záhory z Černé v Pošumaví a Pavla Pechouška z Turistického spolku Lipenska.

Od 16 hodin o historii Dolní Vltavice vyprávěl František Záhora. Zbytek odpoledne vyhrávaly folklorní soubory z Česka, Rakouska i Německa. Také lázeňský symfonický orchestr Třeboň. Nechyběl program pro děti, na němž se podíleli i místní vodní záchranáři.

Hlavní večerní program pak zahájily alpské horny.