Chyběl v ní totiž portrét Franze Dobusche, který starostoval v letech 1988 až 2013, což vyvolávalo mnoho diskusí a spekulací. Těm udělala tečku prezentace jeho obrazu od linecké malířky Susanne Purvianceové. Je zavěšen vedle podobizen jeho předchůdců Hugo Schanovského a Franze Hillingera. 69letý Dobusch si autorku portrétu sám vybral a městský senát začátkem prosince zakázku stvrdil.

Autorka namalovala nejdéle sloužícího starostu města ve státnickém postoji, říká se. Na pozadí jsou stylizovány stavby, které vznikly v době jeho funkce. Umělkyně volné tvorby maluje převážně oleje, tématicky hlavně krajiny, rostliny, portréty a průmyslové celky. Na snímku Alexandera Schwarzla je autorka Purvianceová s modelem Dobuschem.

Rakušané tloustnou

„Když nebudeme nic dělat, budeme mít v příštích 30 letech v zemích OECD devadesát milionů úmrtí na nemoci ovlivněné nadváhou,“ říká v OÖN prezident rakouského akademického institutu pro výživu, linecký rodák Kurt Widhalm. „Nadváha postihuje ve 34 z 36 zemí OECD včetně Rakouska zhruba polovinu obyvatelstva. Každý čtvrtý je otylý, má tedy BMI větší než 30. Náklady na léčení nadváhy činí v dotčených zemích 3,3 procenta hrubého domácího produktu, u každého jednotlivce ročně asi 321 eur,“ tvrdí expert.

„Utajení“ pachatelé

Rakouská policie už nemusí povinně zveřejňovat původ pachatelů trestných činů, zaznamenal Volksblatt. Řekl to odstupující ministr vnitra Wolfgang Peschorn. V příslušném výnosu stojí, že původ, rasa nebo náboženství pachatelů mají být uváděny jen tehdy, pokud je to nutné pro účely a cíle informace. Podle Peschorna je to v zájmu lidských práv a ochrany dat. V předchozí směrnici tehdejšího ministra vnitra Herberta Kickla stálo, že uvedení státní příslušnosti či původu není přípustné tehdy, kdyby vedly k jednoznačným závěrům ke konkrétní osobě. Rozhodnutí o uplatnění nové úpravy je na zúčastněných orgánech.

Ozbrojují se

Počet ručních palných zbraní v Rakousku se loni zvýšil. Po nečekaném propadu trhu v roce 2018 byl prognózovaný růst podle expertů překvapivě vysoký, o 7,7 procenta. Celkově bylo prodáno 64 870 ručních palných zbraní, o 4620 víc rok předtím. Rekordem je dosažený obrat 55,7 milionu eur. Majitele změnilo 25 870 pušek a 21 000 ručních palných zbraní. Odbyt nových výrobků stoupl o 1,4 procenta na 18 000 kusů, z toho 7400 pušek.

Podle centrálního registru bylo s koncem roku v Rakousku asi 1,08 milionu zbraní v privátním držení, meziročně o 56 000 kusů víc. Protože 47 000 zbraní bylo odhlášeno, bylo loni u sousedů registrováno nově 103 000 zbraní. U pušek drží přes 76 procent trhu značky Blaser, Mauser, Ruger, Sabatti a Sauer, u ručních palných mají Glock, Sig Sauer a Ruger 65 procent.

BMW jede

BMW Group prodala loni 2,52 milionu vozů BMW, Mini a Rolls Royce, řekl šéf koncernu Pieter Nota v Mnichově bez uvedení detailů. V roce 2018 společnost prodala 2,49 milionu vozů, o 1,2 procenta méně.

Chybička se vloudila

Při sledování přenosu jmenování rakouské vlády v televizi ORF2 se diváci docela pobavili podtitulky, které vůbec nesouhlasily s přednášeným textem, píše PNP. Při obrazech přísně formálního aktu popřál z Hofburgu televizní reportér Fritz Dittlbacher „Bon Appetito", moderátor Tobias Pötzelsberger radil dál klidně dýchat, že hned bude lépe. Nový ministr Rudi Anschober řekl místo Slibuji slova "Buon giorno. Prosím dvě espressa“, a Sebastian Kurz místo přísahy řekl, že Je tady velmi pěkně, načež podle tisku prezident Van der Bellen odpověděl: Včera tady moje sestra málem utonula… Zmatek údajně způsobilo překrytí titulků z vysílání třetího dílu seriálu Alisa – jdi za svým srdcem…

Nehoda vyvolala spoustu posměšků na sociálních sítích. Na twitteru se tak u snímku screenshotu ze jmenování objevil text „Můžeš začít tady. Jako číšník…“

Dámy pojedou o pěknou trofej

Pro Světový pohár žen v nočním slalomu 14. ledna ve Flachau vyrobili Christopher Franz (vlevo) a Andreas Staudinger z firmy Glaspunkt v dílně v Burghausenu osm kompletně skleněných pohárů, informuje PNP s fotografií tvůrců od reportéra Kleinera.

Našli hřbitov starý 4200 let

V místě v Essenbachu, kde má stát nový okresní úřad Landshutu, odkryli archeologové vedle obecní hudební školy kromě jiného také hřbitov starý 4200 let, píše PNP. V hustě osídleném regionu s úrodnými usazeninami Isaru měli už na ploše asi 20 000 metrů čtverečních během 56 dnů práce hodně nálezů, říká okresní archeolog Thomas Richter. Našli stopy statků pozdní doby bronzové, rané doby železné a malý hřbitov z let asi 2600 až 2200 před naším letopočtem, ale také studnu a dvě skládkové jámy s kilogramy keramických střepů, hustě „našlapaných“ k sobě. Podle expertů šlo o sudy, které popraskaly až v zemi, když byly vystaveny ohni. V jámě byl i dosud nejkrásnější nález vykopávek, plně zachovaný zavírací oděvní a závěsový špendlík, který byl v módě v letech 1300 až 1000 před naším letopočtem. I ten prošel ohněm. Proč, nad tím archeologové bádají.

Záhadná je pro ně i kultura zvoncovitých pohárů nalezená na zmíněném malém hřbitově. Známa je od portugalského pobřeží Atlantiku po Maďarsko a od Skotska po Sicílii. Archeologové si myslí, že Evropou nepostupovala stěhováním lidí, ale že se jedná o svým způsobem novou víru nebo ideologii, píše PNP. Pro to mluví i uložení pohřbů podle stálého rituálu, v embryonální skrčené poloze – ženy na pravém boku, s hlavou k jihu, muži právě naopak. Celé hřbitovy podle této zásady byly v Bavorsku objeveny jen několikrát.

Foto: Deník/repro PNP/okr. Úřad Landshut

Zapřáhnou učitele?

Řada učitelů základních škol má podle bavorského ministra školství Michaela Piazola od příštího roku víc pracovat, uvádí PNP. Kromě toho by stejně jako jejich kolegové ze středních a vyšších škol měli odcházet do důchodu před 66. rokem jen výjimečně. Při sníženém pracovním úvazku se má zvýšit minimální počet hodin z 28 na 29 týdně a zrušeny být tzv. roky „sobotálesu“, delšího odpočinkového volna. Opatření si prý vynucuje očekávaný nedostatek kantorů. Podle výpočtů ministerstva se už v příštím roce nepodaří pokrýt potřebu asi 1400 plných úvazků. Svazy učitelů je ovšem kategoricky odmítají a hrozí masivním odporem.

Nalezenec už má domov

Chlapeček Jonathan, odložený 29. prosince krátce po narození před dveře cizího bytu v domě v Lichtenbergu (Deník informoval), už mohl opustit kliniku v Linci. Vybraní náhradní rodiče ho navštívili už před několika dny, ve středu si ho vzali domů, píší OÖN. Jak dlouho u nich bude moci zůstat, zatím není jasné, obvykle je toto krizové ubytování maximálně tříměsíční. Jeho 26letou matku, drogově závislou, úřad péče o děti ještě nekontaktoval, policie mu zatím neposkytla její jméno. Chce ženu vyslechnout až po výsledku analýzy DNA. O adopci dítěte má aktuálně v Horních Rakousích zájem až sto rodin.

Demontují popelníky

Nejpozději 1. dubna musí být všech více než tisíc vlakových nádraží v Rakousku komplet nekuřáckých, napsaly OÖN. Ve Vídni a v Burgenlandsku už to správa drah zařídila, ostatní spolkové země mají následovat. Všude jsou postupně demontovány popelníky na nástupištích. Zákaz kouření bude kontrolovat bezpečnostní služba, která má na něj zpočátku jen upozorňovat. V nádražních budovách se nesmí kouřit už od roku 2006, v září 2007 následoval zákaz kouření ve vlacích.

Skočil si pro pokutu

Ve speciální okřídlené kombinéze umožňující klouzavě létat seskočil z prostředního vrcholu Watzmannu v Národním parku Berchtesgaden student filozofie Niklas Winter (30) z Chiemgau a záznam zveřejnil na YouTube – podle vlastních slov aby vzbudil zájem o tento sport. Místo si vybral pro jedinečný výškový rozdíl mezi místem startu a cílovým Königsee. Neví prý o žádných škodách, které by mohl akcí způsobit. Okresní úřad s ním ale zahájil správní řízení, píše PNP. Odůvodnil je zásadním zákazem startování a přistávání „vzduchoplavidel“ v alpském a národním parku. Za takový letoun má i wingsuit, se kterým plachtil Winter. V Německu je tento druh sportovcům povolován až po alespoň 200 seskocích na padáku. Dobrodruha čeká pokuta až 2500 eur.

Zabila ho manželka?

V listopadu byla poblíž Nové Pece nalezena mrtvola nahého bezzubého 69letého muže z Laberweintingu v okrese Straubing-Bogen. Identifikace trvala řadu týdnů a o koho jde, prozradil až jeho kyčelní implantát, na němž bylo výrobní číslo. Z vraždy je obviněna jeho 61letá manželka, potvrdilo státní zastupitelství v Řeznu deníku PNP. Měla ho usmrtit ze ziskuchtivosti násilím vedeným proti krku, uvedl list. Podezřelá je od loňského února ve vazbě. V jejím bydlišti a v jejích obchodních prostorách v Mnichově zajistila policie řadu podkladů a nosičů dat. Na archivním snímku (Schmidbauer) je usedlost v Laberweintingu.

Spálil neprodané stromky

V lese v Dolním Francku spálil zemědělec vánoční stromky, které se mu nepodařilo prodat, napsala PNP. Policie jich našla v okrese Main-Spessart asi 200, ještě zabalených do sítí. Zásahovku alarmovala zpráva o kouři v polesí. Podezřelý 47letý zemědělec v místě nebyl zastižen, ale byl zjištěn podle etiket, které zůstaly na některých stromcích. Požár nehrozil kvůli trvalému dešti, dodává PNP.

Miliony za koně

Po smrti cenného sportovního koně má veterinář zaplatit jeho rakouské majitelce 250 000 eur, píše PNP. Rozhodl to vrchní zemský soud v Mnichově, který potvrdil závěr první instance. Majitelka požadovala náhradu 1,75 milionu, ale už soud prvního stupně uzavřel, že cena zvířete se časem výrazně zmenšila. „Zvěrolékař z hornobavorského okresu Ebersberg není odsouzen pro to, že by při ošetřování koně něco udělal špatně,“ řekl předseda senátu Thomas Steiner. „To bylo naprosto v pořádku." Jeho pochybení ale soud shledal v tom, že majitelce nevysvětlil rizika zákroku. Měl ji informovat, že hrozí i nebezpečí smrti zvířete. Klisna Donna Asana, která se měla zúčastnit olympijských her, začala v roce 2010 kašlat a uhynula na anafylaktický šok, když jí veterinář aplikoval homeopatický přípravek. Dovolání proti rozsudku vrchní zemský soud nepřipustil.