Důvodem je podle mluvčí českobudějovické nemocnice Ivy Novákové nedostatek lékařů ochotných sloužit pohotovostní služby.

„Bohužel, přes veškerou snahu se nepodařilo obsadit tyto služby dětské pohotovosti obvodními lékaři pro děti a dorost, do jejichž kompetence tato činnost patří,“ vysvětlila. V nutných případech budou dětští pacienti ošetřeni v příjmové ambulanci dětského oddělení. Lékaři sloužící Ústavní pohotovostní službu na dětském oddělení zajišťují i provoz čtyř lůžkových stanic, stanice včetně jednotky resuscitační a intenzivní péče i konziliární služby pro další oddělení českobudějovické nemocnice a ostatních dětských oddělení Jihočeského kraje. Nemocnice žádá rodiče dětí, jejich zákonné zástupce i pacienty o trpělivost, pokud budou lékaři zaneprázdněni neodkladnou nutnou činností.

Podle Ivy Novákové lze předpokládat, že na dětské ambulanci bude přes Velikonoce plno.

V sobotu 20. dubna se kolem poledne sešly v čekárně tři rodiny, které přijely na dětskou pohotovost. Situace rozladila dědečka Josefa Daňa, který přijel se svým zvracejícím vnukem. "Nevěděli jsme to, až tady jsem viděl ten papír, tak se bojím, jak to bude fungovat. Říkám si, jak je to možné," posteskl si Josef Daňo. To Ivona Šafránková, která přišla se synem, se na to, že si musí počkat, dívá s nadhledem. "Byli jsme tu už včera a vzali nás hned," vypráví a pokračuje: "Byla tu doktorka a šlo to rychle. Dnes se vracíme píchnout injekci."

Podle sestry Simony Mokráčkové počet lidí v čekárně v poledne odpovídal normálnímu provozu o víkendu, a to i přes omezení. Je však podle ní možné, že se počet lidí v čekárně brzy změní. "Lidi chodí nárazově," říká Simona Mokráčková. Předchozí den podle ní fronty byly. "Co můžeme, to zajišťujeme," ujišťuje sestra. Děti přijímají sloužící lékaři. "Ráno se tu někdo rozčiloval, protože chvíli čekal," přiznává sestra. "Lidi nechtějí pochopit, že když není dítě ohroženo na životě, ihned sem někdo neběží," říká Simona Mokráčková. Lékaři se totiž nemohou bezprostředně věnovat příchozím pacientům kvůli svým službám, jak upozorňuje příchozí cedule na dveřích.