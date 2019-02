Pasov - „Vandr musíš sám prožít, ten nejde vygooglovat,“ shrnuje Vinzenz Kronberger, 23letý tesař z Waldu u Winhöringu (okr. Altötting), co ho potkalo na jeho cestě Evropou, Asií a Austrálií.

Mladý tesař přišel domů. | Foto: Deník/repro PNP

Z té se vrátil v sobotu ke svým bratrům cechovního stavebního tovaryšstva. První zimu strávil na Mallorce, protože tam bylo tepleji, pak křižoval Německem – v Drážďanech například pomáhal stavět velký festival – a zamířil do Lucernu. Druhou zimu v Malajsii využil k získání potápěčského průkazu. Předloni na jaře organizoval u Bielefeldu velké setkání tovaryšů cechu a zamířil do Švédska, kde dostal příležitost absolvovat kurs stavění srubu. Na oplátku donátorovi přestavěl stáj…

Podle tradice musel první den putování přelézt „do dalekého světa“ přes místní tabuli, k níž se následující tři roky a jeden den nesměl přiblížit na méně než 60 kilometrů, popisuje PNP. Poslední den se zase „přes tabuli“ vrátil domů. Vítalo ho u toho 23 bratrů jeho cechu.

„Ti se ale fakt dlouho nechali prosit,“ popisuje Vinzenzova matka Christa velmi pomalé „courání se“ tovaryšů k místu přivítání. I to tak ale chce tradice – mladíci tančili, zpívali, a teprve po dlouhé proceduře se mohl jejich bratr Vinz vrátit do „starého života“ a nechat se obejmout rodiči. „Pár slziček uronily i jeho sestry Amelie (21) a Regina (28),“ končí pasovský list.

Jak mladí umějí árie

V privátní univerzitě Antona Brucknera v Linci bude v neděli 27. ledna od 17 hodin veřejné finále operetní soutěže. Dvanáct nejlepších mladých zpěváků ze 34 uchazečů z desítky národů přednese po páteční neveřejné kvalifikaci mezinárodní porotě z intendantů a dirigentů po dvou z nejznámějších árií. Vstupné je 20 eur, pro mládež polovic.

Koně závodili na sněhu

Speciálně okovaní koně běhali v Untergengu u Obernukirchenu v 35. ročníku největšího závodu v Horních Rakousích. Pořádal jej jezdecký klub Kirchschlag/Geng (okr. Urfahr-venkov). Přišlo se na ně podívat na 2000 diváků. Na startu bylo 40 koní v kategoriích haflingerů, noriků, malých koní a teplokrevníků v různých disciplínách, také v závodě poníků a v náročném skijöringu vyžadujícím držení lyžaře co nejtěsněji za zadkem čtyřnohého tahouna, ale tak, aby mu nevjel na paty…

Na „slony“ přidražili

„Setkání slonů“, zimní sraz milovníků silných motocyklů, tradičně v „čarodějnickém kotli“ v Lohu (okr. Freyung), letos od 21.ledna do 2. února, vyjde účastníky tentokrát dráž, píše PNP. Jezdci i diváci zaplatí denní vstupné 30 eur, ale opustí-li areál stejného dne do 21 hodin, dostanou polovinu zpátky. Loni diváci platili devět eur za den, jezdci „účastné“ 25 eur. „Mnozí z nich se tedy vydávali za denní diváky, aby ušetřili,“ říká starosta Thurmansbangu Martin Behringer. Počty zúčastněných stále klesají, loni tu bylo 2929 bikerů a 1297 diváků, zatím co v minulých letech v každé skupině dvojnásobek.

Klamavé balení roku

Spotřebitelská centrála v Hamburku opět hledala online „Klamavé balení roku 2018“, tedy produkty, jejichž cena zůstala stejná, ale obal předstírá větší obsah. Ze skoro 40 000 odpovědí hlasovala více než polovina pro čipsy Lorenz Bahlsen Snack-World. Množství lupínků v balení bylo loni redukováno ze 170 na 100 gramů, píše PNP z pondělní zprávy centrály. Produkt tedy zdražil až o 70 procent. Ochránce spotřebitele Armin Valet kritizoval, že nová krabička lupínků je sotva menší než stará a navíc je vybavena držákem k přenášení z plastiku a fólií. „Zákazníci tak dostanou za své peníze méně čipsů, ale víc odpadu,“ říká Valet. „Ještě nikdy nevyznělo hlasování spotřebitelů tak jasně jako letos,“ dodává list.

„Ztratili“ pacienta

Téměř tři týdny ležel zmizelý 67letý pacient nemocnice v Hildesheimu mrtvý v křoví před jeho pokojem, informuje PNP. Teprve když pracovnice kliniky otevřela okno ve třetím poschodí, náhodou si těla povšimla, sdělila policie v pondělí. „Muž byl postrádán od Nového roku. Kromě jiného s pomocí vrtulníku a psa hledala policie pacienta se ztrátou orientace také v areálu kliniky, ale nenašla. Stopy cizího zavinění jeho smrti nebyly nalezeny. Podle zranění soudě zemřel po pádu,“ uvádí PNP.

Psi nesmí do hospody

Od začátku roku musejí návštěvníci freistadtského pivovarského hostince nechávat své psy venku přede dveřmi, informují OÖN. Mnoho jich to rozmrzelo a svou nevoli vyjádřili v sociálních médiích. Vzhledem k drsné formě příspěvků vedení podniku své rozhodnutí veřejně odůvodnilo a potvrdilo. Ewald Pöschko, ředitel provozovatelské společnosti Braucommune, kterému jedna dáma napsala, že lidé se psy přece u nich vydávají víc peněz než ti s malými dětmi, upozornil na dlouholetou praxi nechávat z hygienických důvodů psy i před supermarkety. Vedoucí provozovny Helmut Satzinger, který si delší dobu zapisuje incidenty kolem návštěv lidí se psy a starosti hostů, napsal: „Když je v hostinci ve stejném čase sedm velkých psů a z nich se tři nesnášejí, porvou si napřed psi a pak se pohádají majitelé. Nakonec lokál opustí i nezúčastnění, protože nemohou jíst v klidu…“

Popisuje nebezpečné situace s malými dětmi, číšnice, které se psů bojí, ale od majitelů čtvernožců slyší, že si holt měly dát pozor, a přidává hygienu - „ne každý host ví, že číšník, který odnesl misku s vodou pro psa a jemu následně přinesl jídlo, si bezpodmínečně mezi tím musel umýt ruce“. Tyhle okolnosti podle něho přispěly k vyhlášení zákazu vstupů se psy a k trvání na tomto opatření i přes zmíněnou kritiku. „Kdo potřebuje doprovodného psa ze zdravotních důvodů, může samozřejmě přijít i s ním,“ ujišťuje Satzinger. Na léto podle OÖN plánuje do předzahrádky „psí zónu“, končí list.

Na snímku jsou hospodský Helmut Satzinger a ředitel pivovarské společnosti Ewald Pöschko.

S Velkou hvězdu za seniory

Když spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier vyhlásil francký klub Turnvereins 1848 Erlangen vítězem soutěže o Velkou hvězdu sportu ve zlatě 2018, zástupci laureátů vyrazili radostně paže do výše a objali se, popisuje PNP. V Berlíně získali titul dotovaný 10 000 eury.

Více než 200 členů klubu je starších 80 let. Všichni, i ti se zdravotními omezeními, mohou provozovat sport společně s ostatními. Vedení TV zavedlo dopravní službu, která seniory vyzvedne doma a zase je tam po cvičení odveze. „Svou angažovaností klub dokázal vytáhnout staré a zranitelné lidi z izolace,“ píše list a cituje Jörga Bergnera z vedení: „Vrátili jsme staré lidi do společnosti…“ Alfons Hörmann, prezident Německého olympijského sportovního svazu, řekl, že TV Erlangen symbolizuje, jak široce a hluboce může sport náš život pozitivně ovlivňovat, jak aktivně staví mosty pro dobrou pospolitost v naší společnosti.

Druhé místo v soutěži s cenou 7500 eur získala iniciativa vodních sportů Sail United z Lübecku, nabízející společný bezbariérový program. Mimo jiné naučili nevidomého windsurfingu. „Na vodě člověk ztrácí své hendikepy,“ řekl Tobias Michelsen z tohoto klubu, který také převzal za obzvláštní osobní angažmá cenu veřejnosti.

Na snímku z dekorování jsou prezidenti Steinmeier, Hörmann a Marija Kolaková ze spolkového svazu bank.

Den psaní rukou

Psát rukou dělá chytrým, o tom je přesvědčen Bavorský svaz učitelů a učitelek, píše PNP. Uvedla to jeho prezidentka Simone Fleischmannová v Mnichově ke Dnu ručního psaní, který bude ve středu 23. ledna například v Německu a v USA. „Rukou napsané se dá lépe pamatovat,“ řekla. „Rukopisem vyjadřujeme sebe. Nesmí být ztracen!“ Připomíná, že psaní s počítačem, tabletem nebo smartphonem funguje rychleji a nekomplikovaněji, takže už je pomalu místo skutečného psaní jen ,tipováno´. Tak se jednou můžeme podle ní psaní odnaučit…