Temelín – Bagr naráží do vozidla vezoucího kontejner s použitým palivem. Takový byl scénář čtvrtého letošního cvičení, které se v úterý konalo v Jaderné elektrárně Temelín.

Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Sybek

Přestože se jednalo o jedinou vážnější zápletku, trvalo cvičení celé dopoledne a zapojila se do něj padesátka odborníků. Deník o tom informoval mluvčí elektrárny Marek Sviták.



Řešení málo závažných, ale naopak pravděpodobnějších, událostí je i letos součástí plánu havarijních cvičení v elektrárně. Jak vysvětli její ředitel Jan Kruml, i na tyto situace musejí mít nacvičeny profesionální reakce. „Ze světa známe příklady, kdy závažným událostem předcházely méně významné chyby. Smyslem jednoduchých tréninků je kvalitně a rychle situaci vyřešit a zabránit dalšímu rozvoji,“ řekl.



Do cvičení se zapojilo pět desítek odborníků z temelínské elektrárny. Sešel se havarijní štáb, na místě nehody zasahovali hasiči, dozimetristé a speciální havarijní skupina pro přepravu jaderného materiálu. „Protože se jednalo o jaderný materiál, tak z dálky na vše dohlížela speciální policejní jednotka,“ zdůraznil mluvčí Marek Sviták.



ODOLÁ PÁDU Z 9 METRŮ

Úkolem hasičů bylo zabránit úniku oleje do přírody. Dozimetristé kontrolovali radiační situace kolem kontejneru. Ten je na podobné pády projektován a odolnost při pádových zkouškách je důležitou podmínkou pro udělení licence. Musí odolat pádu z devíti metrů na pevnou podložku. Je stanovena i maximální rychlost vozidla, které kontejner převáží. Ta nesmí překročit 5 kilometrů v hodině.