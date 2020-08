Policisty v civilu upoutala ve čtyři hodiny nejistá jízda vozu přijíždějícího od Speltenbachu a mířícího po B12 na Pasov, napsala PNP. Když ho chtěli zastavit, řidič přidal a prchal až trojnásobkem povolené rychlosti. Krátce za městem vyjel za mlhy ze státní silnice 2132 směrem na Waldkirchen na krajnici vpravo, minul dopravní značku a poškodil směrový sloupek. Zastavil poté, kdy daimleru praskla pneumatika.

Hlídka zjistila, že chlapec nemá řidičák. Ihned doznal, že vůz patří jeho sousedovi a on že si jej půjčil na krátký „výlet“ bez jeho vědomí. „Policie poté informovala 64letého majitele i chlapcovu matku,“ uvádí list. Totálně poškozené vozidlo muselo být odtaženo a chlapec se šokem dopraven do nemocnice. Čeká ho stíhání za více deliktů.

Pokuty za koronu

Bavorské ministerstvo vnitra odstartovalo do začátku srpna 64 143 řízení za přestupky proti vyhláškám o opatřeních proti šíření nákazy. Někteří lidé „hřešili“ opakovaně, počet delikventů je „jen“ 58 292. Jen v Mnichově bylo vypsáno 5220 pokut v celkové výši kolem 950 000 eur, v Norimberku 1861 pokut za celkem 262 525 eur, v Augsburgu mají zatím na 1700 sankcí za 400 000 atd.

Omezení vycházení, které začalo 21. března, je postihováno 45 441krát, zakázaných shromáždění bylo 15 758, porušení karanény 437, zákazy pořádání akcí byly porušeny 1777krát a nenošení roušek stíhala policie v 1882 případech. 790krát zavřela provozovny.

Srovnání s čísly z konce května ukazují, že sankcí už nepřibývá tolik – tehdy ministerstvo informovalo o 57 502 přestupcích spáchaných 52 824 osobami.

Katalog pokut vydala bavorská vláda. Za jízdu v hromadných dopravních prostředcích bez roušky nebo za setkání s více lidmi je například 150 eur. O pokutách rozhodují v jednotlivých případech okresní správy.

Jaké to je dostat bleskem

Jak náš web informoval, před týdnem zasáhl blesk dva alpinisty při výstupu na Dachstein. Nyní se oba vrátili na místo události, aby poděkovali za záchranu, vyrovnali se s událostí a varovali ostatní horolezce. Dramatické scény vylíčil mnichovský právník Moritz M. (35) hornorakouské televizi. Cestou lezl první a blesk ho zasáhl do přilby. Za ním navázaný Christop G. (36) chytil přes kovové lano úder do pravé ruky.

Moritz M. k samotnému úderu blesku říká: „Byla to neuvěřitelná bolest. Pomyslel jsem si, tak to je konec, a že už nikdy neuvidím manželku…“ Mraky, které se odpoledne objevily, nerozeznával jako bouřkové, blesk přišel „zničeho nic“. Předtím nehřmělo, ani z dálky se žádná bouřka nehlásila. Kdyby prý věděl, že se blíží, na cestu by nevyšel.

Horským záchranářům, kteří dvojici v pozdním odpoledni z lezecké stezky dostali do bezpečí, je obrovsky vděčný. Zážitek ho silně poznamenal, do hor ale chce chodit dál, protože je to jeho vytoužené místo. Zprávy o počasí ale bude častěji přezkoumávat.