Rakouská Rada pro reklamu ho loni v dubnu vyzvala, aby „kampaň“ - rozumějme produkci – okamžitě zastavil a vyměnil „motiv“. Uvedla, že „použitá kombinace obrazu a slov s přehnaným, stereotypním zobrazením člověka s tmavou barvou pleti silně připomíná politicky nekorektní označení ,negr´ a je hodnocena jako diskriminační a ponižující“. Undesser radu nevyslyšel.

Nyní se v sociálních médiích strhla bouře nad obchodníkem (asi Clausem Poslovskim), který provozuje samostatně filiálku Spar v Prinzersdorfu (okr. St. Pölten-venkov) a "Negrabrot" (plně mléčná s 30 % pražených lískových oříšků, starý originální recept, bez palmového oleje, 38 % kakaa minimálně, s emulgátorem sojalecithin, výživná hodnota na 100 gramů 2374 kJ, praví reklama) do sortimentu převzal. Na facebooku se sešlo 5000 komentářů, mezi spoustou nadávek i podpůrných, píší OÖN.

Dotčený supermarket odpověděl, že dosud si žádný zákazník nestěžoval, lidé produkt kupují rádi, ale oni nyní berou na vědomí, že jeho označení je mnohými pociťováno jako rasistické. Jak řekla mluvčí Nicole Berkmannová, samostatným prodejcům nemohou předepisovat sortiment. Dotčeného ale informovali, že produkt je z jejich hlediska rasistický, a proto z jejich pohledu skutečně není dobrým nápadem. „To samozřejmě nechceme, a proto čokoládu stahujeme z prodeje,“ uvedl Spar. V supermarketech firmy, které nevedou soukromí obchodníci, se toto zboží nikdy neobjevilo.

Výrobce kritiku odmítá. Obal prý není rasistický, nakonec tam nestojí „Neger“, nýbrž Negra, což znamená španělsky jen tolik jako černý, a tmavá tvář nepatří člověku, ale loutce, uvedl. Jde prý o totální hloupost: „Negrabrot je také ve formě bílé čokolády s bílými hlavami. Kromě toho na balení není žádné dítě, ale loutka,“ opakoval. „Kupují jej rádi i lidé s tmavou barvou pleti.“

John Travolta u sousedů

V sobotu uspořádají v hotelu Scalaria ve St. Wolfgangu "Living Legends of Aviation Gala" k uctění osobností s vynikajícími zásluhami v letectví a kosmonautice, píší OÖN. „Termín nebyl zvolen náhodně, blíží se totiž padesáté výročí přistání na Měsíci,“ vysvětluje list.

Tato akce se zrodila před 15 lety v Beverly Hills, kde už byli vyznamenáni například herci Tom Cruise, Morgan Freeman nebo Harrison Ford. Na Wolfgangsee se etablovala evropská pobočka těchto gala, řekl organizátor Humberto Schenk. Mimo jiné tu budou do „síně slávy“ uvedeni 11. Duke of Richmond, Sir Charles Gordon Lennox, a švýcarský psychiatr a dobrodruh Bertrand Piccard, který jako první obletěl Zemi v balonu a solárním letadle. Čestné ceny převezmou například bývalý viceprezident Googlu Alan Eustace, který v roce 2014 seskočil ze stratosféry z rekordní výšky 41 419 metrů, a další osobnosti. Mezi hostiteli těchto hvězd bude také hollywoodská legenda John Travolta (65, Saturday Night Fever nebo Pulp Fiction, sám pilot a fanda letadel).

Uhájí si atleti Gugl?

Před dvěma týdny oznámily město Linec a země Horní Rakousy záměr přenechat klubu LASK nejpozději od léta 2022 věhlasný stadion na Guglu jako čistě fotbalový. Královně sportů nabízejí náhradní stánek například v Traunu.

Atletická scéna protestuje – s vypuštěním atletického oválu Guglu by Rakousko ztratilo jediné zařízení odpovídající mezinárodním kritériím a tři linecké kluby by přišly o tréninkové prostory, píší OÖN. Michaela Anzingerová, předsedkyně ATSV Linec, zahájila online petici za uchování běžecké dráhy. Podepsalo ji už 4000 lidí a ve středu kampaň dostala prominentního přímluvce. Prezident Evropského svazu atletiky (EAA) Svein Arne Hansen se otevřeným dopisem obrátil na starostu Lince Klause Lugera. „Gugl má rozhodující význam pro špičkové a mládežnické atlety v Linci a v celém Rakousku,“ píše a naznačuje vyhlídky na přidělení významného aletického podniku tomuto městu.

Bez běžeckého oválu by Gugl mohl také ztratit statut olympijského centra – nová certifikace probíhá vždy na konci olympijského cyklu, tedy příští rok. „K podmínkám kritérií centra patří i dispozice tréninkovými zařízeními,“ řekl lineckému listu generální sekretář Rakouského olympijského výboru Peter Mennel. Zda by to Gugl splňoval i bez 400metrového oválu, to by se prý teprve ukázalo.

Warhol v Linci?



„Mercedes-Benz Formel Rennwagen W 125“ Andyho Warhola na snímku, ženský portrét od Alexe Katze, práce Roye Lichtensteina, Juliana Schnabela a díla dalších mnoha amerických velikánů pop-artu ze sbírek vídeňské Albertiny mají být od 18. listopadu k vidění v lineckému Zámeckém muzeu, píší OÖN. Potrvá do 29. března 2020 a obsáhne přes 200 prací, z toho mnoho velkoformátových. Budou pojištěny na 200 milionů eur.

Jde o první kooperaci mezi velkým vídeňským spolkovým muzeem a některým zemským vystavovatelem, řekl v listě Bernhard Prokisch, vědecký vedoucí Hornorakouského zemského muzea. Nově upravené jižní křídlo má podle zemského hejtmana Thomase Stelzera už deset let infrastrukturu odpovídající podívané této velikosti. „Je pro naše Zemské muzeum vyznamenáním, že sem přijde Albertina se svými díly,“ ujistil.

Klaus Albrecht Schröder, generální ředitel Albertiny, řekl, že k vystavení děl amerických umělců není žádná země vhodnější než Horní Rakousy. Sponzorem výstavy bude zemská Raiffeisenbanka.

Na snímku je Warholův obraz Mercedes-Benz Formel Rennwagen W125,1987, trvalá zápůjčka ze soukromého vlastnictví.

Kolem Země po zemi

Anja Treczoksová z Burghausenu v okrese Altötting absolvovala ve skoro dvou letech cestu kolem světa – na nákladních lodích, busy a po železnici, ale kompletně bez letadel, píše PNP.

Vyrazila v roce 2017 z Liverpoolu na východní pobřeží USA. Vlaky a busy prokřižovala Státy na západní pobřeží, pak zamířila přes Střední Ameriku do Jižní. Většinou nocovala u Couchsurfern, internetově propojených poskytovatelů bezplatného ubytování.

Na snímku míří na palubě kontejnerové lodi do Chesteru v Pennsylvánii. Na malém obrázku je v Inti-Nan muzeu na rovníku v Ekvádoru.

Fotbal bez rozhodčích

Ve fotbalovém okrese Dolní Bavorsko-východ je tak dramatický nedostatek fotbalových rozhodčích, že už loni nemohli být delegováni ke všem zápasům doplňkových soutěží, které mají být hlavně příležitostí k získávání herní praxe náhradníků. „Teď šel Bavorský fotbalový svaz ještě o krok dál – nemistrovská utkání A-tříd Grafenau, Waldkirchen, Regen, Vilshofen a Plattling už vůbec nebudou svazem obsazována, za řízení zápasů bude odpovědným vždy domácí tým,“ informuje PNP.

„Úředním“ rozhodčím totiž podle fotbalového řádu může být jen ten sudí, který se v kalendářním roce zúčastnil alespoň pěti školení a odřídil nejméně patnáct utkání, k nimž byl delegován, z toho pět juniorských, nebo alespoň u deseti působil jako delegát. Takto kvalifikovaných je ale stále méně a změkčit kritéria svaz odmítá…

Padělali žákovské průkazy

Dva maturanti lineckého gymnázia ve věku 17 a 18 let provozovali čilý a výnosný obchod – na tiskárně falšovali žákovské průkazy, které pak prodávali za 30 až 40 eur. V Horních Rakousích si doklady potvrzující studium dotyčného koupilo od roku 2017 nejméně 304 zájemců. „Případ se provalil náhodou, když se padělkem vykazoval v Ennsu při policejní kontrole jeden z mladíků. Vyšetřování vedlo až k odhalení padělatelů,“ píší OÖN. Při domovní prohlídce byla nalezena tiskárna, biankokarty, chybotisky a několik tisíc eur. Hoši se doznali, ale stíháni budou i jejich zákazníci – za přijímání, poskytování nebo držení falešných nebo pozměněných obzvlášť chráněných dokladů.