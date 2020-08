Letos v září se uskuteční v pořadí 9. ročník festivalu, třeboňští radní na svém zasedání posvětili pořádání veřejné sbírky ve prospěch tříletých chlapců. Nad festivalem převzala záštitu hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Koupí rehabilitační kočár

Jak přiblížila maminka Petra Absolonová, chlapci jsou jednovaječná dvojčata, v dubnu oslavili 3. narozeniny, oba mají mozkovou obrnu. „Tadeášek nevidí, má poškozený mozek a slyší jen na jedno ucho, oba mají epilepsii, nechodí, nelezou,“ popsala s tím, že na svět přišli o tři měsíce dříve.

Za získané finanční prostředky chtějí pořídit rehabilitační kočár. „Druhý dokoupíme s pomocí nadace a manžel mi ho spojí. Kluci rychle vyrostli z normálního kočárku pro dvojčata,“ přiblížila problém.

Péče o ně je náročná. „Už jsou těžcí, Tadeáš se snaží zatínat svaly, s Mikulášem je to horší, toho zvedáme plnou vahou,“ upřesnila. Lidem, kteří se rozhodnou přispět předem moc děkuje. „Je to pro nás neuvěřitelná pomoc, moc si toho vážíme,“ vzkazuje Petra Absolonová.

Kluci mají rádi plavání, voda jim pomáhá uvolňovat svaly. „Nyní si užívají v bazénu na zahradě. Dostali i takovou vířivou podložku do vany, která je také přínosem. Byli jsme v lázních, jezdíme na intenzivní pobyty do Prahy, navštěvujeme pravidelně i českobudějovickou Arpidu, kde od září nastupují na tři dni v týdnu jakoby do školky,“ prozradila s tím, že by se mohla nechat částečně zaměstnat.

Pokladnička v infocentru

Charitativní sbírka bude podle místostarostky Jany Grammetbauerové realizována formou pokladniček, což dle zákona musí město nahlásit krajskému úřadu. „Tím získáme povolení pro pořádání sbírky. Zájemci budou moci přispět do pokladničky, která bude umístěna v turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí,“ zmínila s tím, že sbírka potrvá od pondělí 7. do soboty 19. září.

Jihočeský festival zdraví má každoročně benefiční podtext, v minulých ročnících lidé pomáhali Adámkovi Kvěchovi s Downových sydromem, Domovu seniorů v Třeboni, Výcvikovému canisterapeutickému sdružení Hafík, Hospicové péči sv. Kleofáše či rodinám Šauerových, Neumannových a Sokolíků.

Poslední den sbírky najdou lidé pokladničku přímo na stánku festivalu, kde při přispění do pokladničky minimální částkou 50 korun získají protihodnotou i z chráněných a sociálně terapeutických dílen. „Pro účely sbírky nakoupíme od dílen z Třeboně a okolí dárkové předměty z rozpočtu města. Drobnosti poslouží jako motivace a zároveň poděkování dárcům. S dvojčátky Mikulášem a Tadeášem se život nemazlil a od začátku se musí oni a hlavně jejich rodiče poprat s řadou komplikací. Doufám, že vybereme dostatečně vysokou částku pro to, abychom jim ten boj alespoň nepatrně zjednodušili,“ uzavřela místostarostka.