Dubné /VIDEO/ - Hlasitým klapáním ohlásil v sobotu ve 14 hodin 44 minut a 42 vteřin čapí samec z Dubného svůj návrat ze zimoviště (tento čas ukázala webkamera, která hnízdo sleduje). Zřejmě byl opět prvním, který se v regionu objevil.

Hlasitým klapáním ohlásil v sobotu 18. února ve 14 hodin 44 minut a 42 vteřin čapí samec z Dubného svůj návrat ze zimoviště. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Podle starostky Dubného Boženy Kudláčkové už byl netrpělivě vyhlížen, protože přilétá pravidelně v únoru. „Tak za čtrnáct dní by měla přiletět čápice, ale není to pravidlo," uvedla k prominentnímu hostu obce Božena Kudláčková. Čápa nazvali v Dubném Kostelníček podle hnízda na střeše kostela. Nyní bude opravovat svůj domov a poté, co se objeví čápice, začnou námluvy.