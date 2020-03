Hořká třiatřicítka není v produkci českobudějovického Budvaru úplnou novinkou. Pivovar ji začal vařit loni na jaře. Volalo po ní obchodní oddělení i hospodští. „Kromě toho, že jsme cítili potenciál trhu, tak jsme chtěli ukázat, že Budějovický Budvar jako národní pivovar chce nabídnout mnohem širší portfolio než jeden ležák Budweiser Budvar Original,“ vysvětlil ředitel Národního pivovaru Budějovický Budvar Petr Dvořák.

Budvar třiatřicítku uvedl ale jen do segmentu on trade a nestáčel ji do lahví a plechovek. „Reakce v hospodách ale třeba i na letních festivalech byla velmi dobrá. Čím dál víc zákazníků se ptalo, kde může náš hořký ležák ochutnat a to pro nás byl signál, že Budvar 33 do lahví a plechovek určitě patří,“ řekl Petr Dvořák. Rozhodnutí o stáčení nového piva do lahví neovlivnilo současné uzavření hospod a restaurací, ale bylo učiněno už loni na podzim.

- Obsah alkoholu 4,6%

- Chmel Angus.

- Slad světlý Crystal Light

- Hořkost IBU 33

- Barva EBC 15

Kromě toho je také třiatřicítka frontmanem nového designu Budvaru. Ten bude nyní dostávat celé portfolio pivovaru a jako první v něm na trh do obchodů dorazí právě třiatřicítka. V produkci Budvaru je pak třiatřicítka specifická hlavně svou hořkostí. „Budvar 33 je první hořký ležák z našeho pivovaru. Má 33 jednotek hořkosti, což je například ve srovnání s naším ležákem Budweiser Budvar Original o 11 jednotek hořkosti více. Při jeho vaření jsme použili suroviny, které nejsou pro výrobu českého ležáku zas tak úplně typické – slad Crystal Light a chmel Agnus,“ vysvětlil obchodní sládek Národního pivovaru Budějovický Budvar Aleš Dvořák.

Na vývoji hořkého ležáku se přitom podílel nemalý tým a dokonce i Jihočeská univerzita. „Budvar 33 jsme tvořili s celým týmem a v receptuře se projevily zkušenosti nás všech. Volba padla na suroviny, které nejsou pro český ležák zas tak úplně typické a díky těmto surovinám získalo naše pivo zajímavou barvu a příjemnou chuťovou uhlazenost,“ řekl Aleš Dvořák.

Také Budějovický Budvar musel reagovat na změny na trhu vyvolané vládními zákazy a uzavřením hospod, ale na produkci se to neprojevilo. „Množství piva, které vaříme, nám neklesá. Neomezili jsme tedy výrobu, pouze jsme omezili stáčení piva do sudů. Náš pivovar funguje v běžném režimu a všichni zaměstnanci mají potřebné pomůcky,“ dodala mluvčí pivovaru Markéta Ježková.