Po dohodě českobudějovické radnice a dopravního podniku zůstane kvůli epidemické situaci zachován prázdninový režim městské hromadné dopravy i po skončení vánočních prázdnin, tedy i po 3. lednu 2021.

„Vládní nařízení platná zatím do 10. ledna 2021, mimo jiné zavádějí distanční výuky do všech typů škol, mimo 1. a 2. tříd základních škol, mateřských školek a speciálních škol. Ze zkušeností z minulých obdobných opatření víme, že městská hromadná doprava není tak vytěžovaná, aby se musela vrátit do standardního režimu. Vyčkáme dalších nařízení Vlády ČR a podle toho budeme reagovat,“ uvedl k aktuální situaci náměstek primátora Viktor Lavička a zároveň připomněl, že městský dopravce zavedl veškerá nutná opatření proti šíření koronaviru a vozy MHD jsou pravidelně dezinfikovány.

„Prázdninový režim, který snižuje počet vypravených spojů asi o 12 %, má samozřejmě také menší nároky na počet řidičů, kteří spadají do první linie a jejich výpadek by znamenal opravdu velké komplikace,“ dodal Viktor Lavička.

Provoz nočních linek č. 53 a 59 zůstává nasále dočasně pozastaven.