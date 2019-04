Tři samičky a jeden klučík se tady v hlubocké zoologické zahradě narodili 20. května, od té doby ale byli s mamkou Altaicou ve vnitřní ubikaci. Premiéru ve výběhu si tak odbyli až ve středu 29.8. Jak to tak ale vypadá, výběh dostane pěkně zabrat. Ani ne po půl hodině se pustili tygříci do vyškubávání kořenů a okusování keříků. Bitky mezi sourozenci jsou pak na denním pořádku.



Téhle tygří rodince se daří dobře. Jaj uvedl Martin Drha, který je jejich ošetřovatelem, všechna mláďata pomalu přibývají na váze. "V pondělí jsme je vážili. Samičky mají tak kolem třinácti kil, sameček už váží kilogramů šestnáct, ještě před měsícem ale nejtěžší nebyl," uvedl Martin Drha s tím, že moc strachu tahle čtveřice koťat zatím nenahání. "Oni ještě vůbec neví, na co ty zuby používat, kromě kousání masa," smál se jejich ošetřovatel. To s jejich mamkou je pomyslně těžší pořízení. Prskání, vrčení a řev - jasně dává Altaica najevo, že se k jejím mláďatům nikdo nepřiblíží. "Stará se o ně ale krásně. Je to příkladná matka," dodal.



A jaký bude další osud skupinky tygřat? Zůstat v hlubocké zoologické zahradě by měla koťata dle slov Martina Drhy zhruba rok a půl, o jejich dalším bydlišti by měl rozhodnout koordinátor chovu.