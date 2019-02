MALUJE NOHAMA. Olej "Chijikusei Gotenrai" japonského malíře Kazuo Shiragy byl v aukční síni Ketterer v Mnichově vydražen za 3,15 milionu eur. Příklep dostal po dlouhém přihazování kupec z Hongkongu. „V roce 2008 zesnulý Shiraga maloval své obrazy nohama, zavěšený v lanech," píše deník PNP.

Namalováno nohama... | Foto: Deník/repro PNP

Ve stejné aukci byl dále mimo jiné vydražen „Ležící ženský akt s pokrčenými nohami" Egona Schieleho s vyvolávací cenou 300 000 eur za 925 000 eur.

Kam s mincemi?

Pasov – Mince z automatů v Pasově vozí firma pověřená správou parkovišť do banky v Řeznu, aby je spočítala, protože v Pasově to není možné, konstatuje deník PNP a dodává, že tato služba s převozy stojí město 42 000 eur ročně. Vedoucí odboru vnitřní správy Josef Zacher tvrdí, že firma spravující parkoviště si tyto peníze zaslouží – město by prý vlastními silami nehospodařilo levněji.

Vedení města si ověřilo, že skutečně žádná banka v Pasově nebere mince v takovém řádu. Ve 48 parkovacích automatech vyprazdňovaných zhruba 200krát za měsíc se jich shromažďuje ročně za jeden a půl milionu eur. Do roku 1993 mince přijímala pasovská spořitelna, pak do roku 2007 Německá banka, než byla její filiálka ve městě zrušena. A tak sousedé jezdí do Řezna…

Hoeness bude o Vánocích doma?

Bývalý prezident Bayernu Uli Hoeness (62), který od 2. června vykonává trest odnětí svobody na tři a půl roku za krácení daně, má trávit Vánoce u rodiny, píše PNP. Poprvé bude domai spát – dosud se po vycházkách musel vracet do věznice. V rodinné vile u Tegernsee by měl slavit i silvestra. Bavorské ministerstvo spravedlnosti se k informacím tisku nevyjádřilo. Všeobecně platí, že takováto uvolnění nejpřísnějšího vězeňského režimu poskytuje zákon o výkonu trestu vězňům po nejméně půlročním pobytu za mřížemi.

Podle novin by Hoeness mohl být na své narozeniny 5. ledna přeložen do vedlejšího zařízení v Rothenfeldu, kde mají vězni vycházkový režim. Odtud by jezdil do svého nového zaměstnání, u mládeže Bayernu. Jako prvotrestaný by mohl být na svobodu podmíněně propuštěn po odpykání poloviny trestu, tedy začátkem března 2016.

V „Ježíškově"

Jedna z částí Steyru nese název Christkindl, tedy řekněme Ježíškov. Postavička Ježíška je také v centru oltáře zdejšího stejnojmenného poutního kostela, který je právě v těchto dnech cílem mnoha turistů. Mnozí jsou prý překvapeni tím, že jim tu nikdo nenabízí tradiční vánoční spektákl – žádný kýč, žádný vánoční punč, žádné „Jingle Bells" z amplionů, píší OÖN. V předměstí je jediný krámek převážně s vlastními produkty. Tak si to kdysi přál dlouholetý farář Alois Duinböck – aby Ježíšek nebyl spojován s přehnaným marketingem, stánky s punčem či suvenýry. Jeho nástupci v tomto trendu pokračují, uvádí list.

Rozvádí, že Ježíšek, malá vosková figurka ve kmeni smrku, sem do čtvrti Unterhimmel (Podnebesí) tisíce lidí přitahoval už před 300 lety. Poutníci slyšeli vyprávět o zázračném uzdravení Ferdinanda Sertla, hasiče a kapelníka ze Steyru, který trpěl epilepsií. Řádové sestry mu věnovaly Ježíška, Sertl postavil v Unterhimmelu prostý oltář a k Ježíškovi se pravidelně modlil, až se záchvatů zbavil. Z darů poutníků byla vybudována prostá dřevěná kaple. Tehdejší opat z Garstenu Anselm Angerer se zasadil o stavbu barokního poutního kostela, zpočátku proti vůli biskupa z Pasova, pod něhož Garsten v začátku 18. století spadal. Vybudován byl v letech 1702 až 1725

V roce 1950 v „Ježíškově" začali provozovat ježíškovský poštovní úřad, který tedy letos zažívá už 65. sezonu. Paní poštmistrová v prvním roce orazítkovala 42 000 zásilek. Jako oficiální zakladatel této tradice je v kronikách uváděn americký okupační voják, ale „domorodci" si vehementně nárokují alespoň spolupůsobení při jejím zrodu, pokračuje deník. „Odeslat přes ,Ježíškov´ vánoční poštu je pořád něco zvláštního – už jen adresa jeho sídla, Ježíškova cesta č. 6, jej odlišuje od dalších," uvádějí OÖN.

„Podatelna" je v suterénu hotelu U Ježíška, v polovině Andělských schodů mezi Ježíškovým kostelem a Podnebesím. „Poslední pochybnosti, kde je Ježíšek doma, se musejí rozplynout nejpozději po tomto popisu místa," žertuje list. V suterénu vládne Martina Prinzová s dvanácti pomocnicemi. Denně je zaměstnávají mimo jiné stovky dopisů dětí. Jako „Ježíšek" jsou velkorysí, pomíjejí pravopisné chyby, neptají se na náboženství odesilatele a promíjejí, je-li pošta adresována „konkurenci", Santa Clausovi, rozvádějí OÖN.

Na Ježíška se ale obracejí i dospělí, které něco bolí nebo trápí, jak to dělal kdysi už Ferdinand Sertl. Všechna psaní jsou zodpovězena, i když ne všem personál této pošty porozumí. Letos přichází obzvlášť mnoho psaní z Tchajwanu, vůbec z Asie je velký zájem, říká Prinzová.

Dnes v tomto ježíškovském poštovním úřadě „A-4411" orazítkují od prvního adventu do 6. ledna zvláštním razítkem odhadem více než dva miliony zásilek.