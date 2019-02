Linec - Turistický spolek Lipenska zve i rakouskou veřejnost na závěr turistické sezóny podruhé k jedinečné možnosti vidět Lipenské jezero a město Český Krumlov ze vzduchu.

To je výhled - jen z balonu! | Foto: Deník/archiv VLP

Hromadný let balonů má předběžně naplánovaný start 28. září v 6.30. „Asi 20 balonů má při balonové slavnosti vystoupat nad jezero a alternativně se nabízejí i okružní lety nad střechami Krumlova,“ píší OÖN.

Citují Jiřího Mánka, předsedu Turistického spolku Lipenska a hlavního organizátora akce: „Každý může prožít dobrodružství balonového letu a z koše vychunávat Lipno jako nikdy předtím.“ List dodává, že už loni při premiéře přitáhla akce mnoho hostů z Rakouska k letu do Čech. „Území kolem Lipna je sice ze vzduchu obdivuhodné, ale není zrovna optimální k balonovým letům,“ říká Mánek a vysvětluje: „Je s nimi vždycky spojena trocha adrenalinu a není vždycky jisté, že balony skutečně vzlétnou. Když to klapne, je to úžasný zážitek.“ Zkušený pilot Pavel Božoň doplňuje: „Tady se ale často mění směr větru a také bezvětří není žádnou vzácností. Velká vodní plocha Lipna může být při něm nepříjemnou pastí k přistání. Kromě toho je v blízkosti vojenské území Boletice a Národní park Šumava, nad kterými se jen tak bez dalšího nelétá, respektive nesmí létat. A blízko je také hranice s Rakouskem.“

Letenky pro 28.-30. září jsou k dispozici ve všech regionálních informačních centrech, na obecních úřadech a u všech ubytovatelů od Stožce po Rožmberk, pokračují OÖN a dodávají, že cena je 3500 korun (asi 137 eur), že nesmějí létat děti mladší osmi let mebo osoby menší než 140 centimetrů, ani těhotné. List přidává kontaktní adresy: jiri.manek@tslipenska.cz, nebo letime-balonem.2@seznam.cz. Web: http://tslipenska.cz/ nebo http://www.lipensko.cz/ .

Nejteplejší letní půlrok

Září ještě pár dnů potrvá, ale Rakousko už to má jasné – letošní letní půlrok byl nejteplejší v dějinách, tedy od začátku měření v roce 1767, napsaly OÖN. Při zohlednění prognózy na poslední dekádu bude toto léto o 2,6 stupně teplejší než byl průměr 1981-2010, uvedl klimatolog Alexander Orlik. Dosud nejteplejší byl letní půlrok 2003, který vykázal 1,5 stupně nad průměr.

Od dubna do září bylo letos v Rakousku podle regionů jen čtyři až šest dnů s chladnějšími teplotami, než by odpovídaly ročnímu období. Ostatní byly nadprůměrně teplé. V polovině září bylo v poledne stále ještě o pět stupňů víc než v jiných letech.

Festivalové pivo - průměr 11,24 eura

Až v sobotu 22. září začne 185. Oktoberfest v Mnichově, bude stát tuplák piva téměř ve všech stanech víc než loni – litr průměrně 11,24 eura, o 41 centů víc než loni. Pivní „inflace“ tak dosáhne 3,8 procenta a bude druhá nejvyšší po zdražení o 3,9 % v roce 2012. UniCredit přizvedla svůj „Wiesen Visitor Price Index“, tedy cenu dvou piv, půlky kuřete a jízdenky pro městskou dopravu, o 3,3 procenta a tedy o méně než loni, protože cena kuřat letos stoupla jen o dvě procenta oproti loňskému navýšení o 6,2 %.

„Protože inflace na slavnostech piva zná jen jeden směr“, jak píše PNP, poklesl v roce 2016 poprvé konzum piva na hlavu – z 1,28 litru 2015 na 1,18 litru. Loni už ale zase stoupl na 1,25 litru, druhý nejvyšší od roku 1985. Pasovský list dodává, že ceny rostou na všech slavnostech piva, ale ten z Okoberfestu o 72 procent za posledních 15 let nemá konkurenci.

Z dalších novinek 185 ročníku. Areál má nové pevné oplocení, vstupní kontroly, 47 videokamer a také víc policistů s bodykamerami. Dál platí zákaz vnášení velkých tašek a kabel. Na pořádek bude dohlížet asi 600 policistů, zakázány jsou přelety nad výstavištěm včetně dronů. Poprvé budou nasazeni tzv. „super-recogniseři“, lidé schopní si zvlášť dobře zapamatovat tváře a nežádoucí osoby při další návštěvě zadržet.

Telefonujících řidičů přibylo

Za první pololetí dopadla bavorská policie více než 38 000 řidičů při telefonování za volantem, napsala PNP. Kromě toho pozornost 2700 cyklistů odváděly od dopravního provozu zapnuté smartphony. Od října minulého roku je za užití mobilu při řízení pokuta už ne 60, ale minimálně sto eur, a jeden bod do karty řidiče.

Přibude poslanců

Volby do bavorského sněmu v říjnu pravděpodobně přinesou historický rekord v počtu zákonodárců této země. Podle výpočtů on-line portálu Election by současných 180 mohlo doplnit 35 dalších. Příčinou je očekávání mimořádně mnoha vyrovnávacích a přesahujících mandátů. CSU získá pravděpodobně 91 přímých křesel, tedy zhruba polovinu regulérních 180. Pokud by jich zůstalo 180, byla by tato strana silně „přeprezentována“, protože celkový volební potenciál CSU je podle všech průzkumů mnohem nižší. Tento nepoměr má být dorovnán vyrovnávacími a přesahujícími mandáty pro poslance jiných stran, vysvětluje PNP.

Senátoři na návštěvě

Senátní výbor pro regionální rozvoj ČR navštívil ve Freistadtu centrum regionálního managementu Horních Rakous a Euregia v Mühlviertlu. Program dvoudenní návštěvy byl připraven ve spolupráci s českým velvyslanectvím. „Senátoři měli zájem hlavně o dlouholeté zkušenosti z regionální a přeshraniční rozvojové práce. Sabine Griesmannová a Johannes Miesenböck z regionálního managementu OÖ a Wilhelm Patri (EUREGIO Bavorský les – Šumava) je seznámili se strukturou, rozdělením úkolů, způsobem práce, obsahem a s podpůrnými programy,“ popisují OÖN.

Toalety mu vynesly

Před okresním soudem v Mnichově stanul ve středu 63letý úklízeč záchodků na jedenácté koleji mnichovského Hlavního nádraží. Podle obžaloby tam měl v letech 2012-17 z peněžních schránek vstupových automatů ukrást mince v celkové hodnotě více než 430 000 eur, napsala PNP. Pomáhat mu měla partnerka, která je rovněž obžalována. Pracovala pro stejnou firmu a měla muži poskytnout klíčky k vyprazdňování pokladen. Hlavní líčení je naplánováno na pět dnů.

Zač jsou v EU cigarety

Vezme-li se průměr cen tabákových výrobků v Evropské unii jako 100, bude Rakousko ležet pod ním o 16 procent, uvedl Volksblatt. V Norsku je kuřivo naopak víc než dvakrát dražší (223), v Irsku je index 208 a na Islandu 202. Ve Francii jsou cigarety o čtvrtinu dražší než v průměru EU (126). Česko, Slovensko a Maďarsko jsou například o 35 procent pod touto hodnotou (65), Řecko o 21 (79), Itálie o 9, Německo má ceny tabáku o pět procent vyšší než EU.

Podle Světové zdravotnické organizace WHO stála krabička Marlboro v Rakousku v roce 2016 průměrně šest dolarů, v Irsku 12,60 dolaru, v Norsku 13,54, ve Španělsku 7,30, v Maďarsku 8,78, v Německu 7,62 dolaru. „Evropu“ vedla Británie se 14,57 USD, v Austrálii to bylo 15,91, v Číně 12,77.

Divoký český cyklista

30letý Čech jel podle policie v pondělí na kole po Jižní dálnici A2 ve Völkermarktu. Byl silně opilý a neměl doklady, napsal Volksblatt. Další účastníci provozu vyhlásili poplach, když mířil ve směru na Vídeň. Dálniční policie z Wolfsbergu za ním vyslala hlídku. Když ji muž zaznamenal, obrátil se a prchal v protisměru. Když ho policisté chtěli zastavit, pustil kolo, přelezl oplocení vozovky proti zvěři a zmizel v přilehlém lese. Do pátrání byli zapojeni i psovod a vrtulník. Uprchlík znovu přeběhl dálnici, přelezl oplocení, ale v neschůdném terénu byl nakonec dopaden, informoval list. Protože při útěku utrpěl zranění, byl dopraven k ambulantnímu ošetření do nemocnice ve Wolfsbergu. Přes kooperační centrum Drasenhofen byla jeho identita objasněna a muž byl předán k přestupkovému řízení.