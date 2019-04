Výběrové řízení na osmdesát parkovacích automatů musí znovu vypsat českobudějovická radnice. To, které běželo od konce minulého roku, bylo minulý týden zrušeno. Přišla jen jedna nabídka, která navíc překročila předpokládanou cenu.

Město chce ale hledání dodavatele opakovat. „Výběrové řízení bude v co nejkratším čase vypsáno znovu,“ říká náměstek primátora Petr Holický.



Řízení, které teď zrušila rada města, bylo vypsáno už vloni. Řádově se tedy celý proces rozšíření parkovacích zón na další část budějovického Pražského předměstí posune nejméně o několik měsíců. Radnice ale plán na zavedení modrých zón až k řece Vltavě neopouští.



JEŠTĚ LETOS



„K rozšíření parkovacích zón by mělo dojít ještě v letošním roce,“ potvrzuje Petr Holický. V lokalitě, kde se mají zavést modré zóny, už se například změnily některé ulice na jednosměrky, chystá se i zřízení nového záchytného parkoviště na náplavce u Dlouhého mostu.



Naposledy se placené parkování zavedlo v území mezi centrem Budějovic, Nádražní a Pekárenskou ulicí. Provázely to velké diskuze a část obyvatel města projekt dodnes kritizuje. Třeba podle Jiřího Skalického z Klaricovy ulice teď na předměstí zůstávají volná nevyužitá parkovací místa. Zaznívají i námitky, že se vlastně jedná o další daň, kterou musí občané platit, aby mohli s autem stát v ulicích. Základní sazba za auto a rok je na předměstí pět set korun. Podle primátora Jiřího Svobody ale modré zóny upřednostní občany města a místní podnikatele při parkování před ostatními řidiči. A mnozí obyvatelé Pražského předměstí proto zavedení zón až k Vltavě schvalují.