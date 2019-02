České Budějovice - Kuriózní nehoda se stala dnes v 6.50 hodin na Senovážném náměstí. Řidiči linky 6 MHD se zřejmě udělalo nevolno a narazil do budovy pošty. Policie je stále na místě.

Autobus městské hromadné dopravy narazil 28. března ráno v centru Českých Budějovic do budovy pošty. Nehoda se stala na Senovážném náměstí, vůz porazil semafor, projel parkem a následně narazil do budovy. Řidič autobusu utrpěl nespecifikované zranění. | Foto: Deník/Václav PANCER

Vezl 17 lidí. Všichni kromě něj naštěstí vyvázli bez zranění. On sám si lehce poranil hlavu o volant, jednu cestující museli lékaři uklidňovat kvůli šoku.

Řidič v obou případech označil za příčinu svého selhání náhlou zdravotní indispozici. Poprvé to údajně byl silný žlučníkový záchvat. Příbuzní oběti nechápou, jak je možné, že takový člověk stále řídí a navíc vozí lidi. Zvlášť když je obžalovaný z usmrcení z nedbalosti, za které mu při prokázání viny hrozí až tříletý nepodmíněný trest odnětí svobody.

„Dědeček byl velmi chytrý a moudrý člověk. Hodně nás toho naučil. Miloval nás a žil pro nás. Jeho smrt celou naši rodinu hodně zasáhla," svěřila se ve čtvrtek našemu Deníku vnučka zemřelého muže. Dodala, že dědeček byl do poslední chvíle velmi aktivní a činorodý. S oblibou pracoval na zahradě, rybařil a včelařil. Před odchodem do penze dlouhá léta pracoval v tuhárně společnosti Koh-i-noor. Zůstala po něm manželka a jediný syn. „Tehdy ve středu jsme přijeli ze svatby a hned v pátek jsme měli pohřeb. Bylo to strašné. To si nikdo ani nedokáže představit," vzpomíná pozůstalý syn, který považuje zmínky o žlučníkovém záchvatu za ryze účelové. Řidič prý po několika měsících napsal rodině dopis, ve kterém se snaží obhájit. „Napsal to čistě technicky a odborně. Není tam jediné slůvko lítosti, žádná známka lidskosti," shodují se pozůstalí.

David L. řekl, že tehdy vezl ráno autem dítě do školy a při cestě zpět jej na Novohradské nečekaně postihly zdravotní problémy. Snažil se proto zajet k chodníku, aby nikoho neohrozil. „Pak už se na nic nepamatuji. Uvědomuji si až okamžik, kdy se mě svědci snažili dostat z auta. Sám jsem skončil v nemocnici," popisuje svou verzi události David L.

Velmi podobně hovoří David L. také o čtvrteční nehodě na Senovážném náměstí. Stál na semaforech a najednou upadl do bezvědomí. Okamžik, kdy se autobus řítil na zeď pošty, si prý vůbec nevybavuje. „Praštil jsem se asi o volant, tekla mi krev. Ale jinak jsem v pohodě. Zdravotní problémy jsem nikdy neměl. Akorát tehdy v září mě chytil žlučníkový záchvat. Bolestí jsem omdlel. Žlučník mi vyoperovali a měsíc a půl jsem marodil," řekl krátce po svém ošetření.

Stačilo málo a nehoda u pošty zřejmě mohla mít tragičtější následky. Nebýt duchapřítomnosti a odvahy profesionálního hasiče Vojtěcha Boubala, neovladatelný autobus by nejspíš skončil ve strouze v ulici Karla IV. „Když řidič naboural do semaforu, lidé v autobuse propadli panice. Kolega doběhl k řidiči v bezvědomí a snažil se volantem usměrnit jízdu tak, aby autobus nesrazil další chodce či nesjel do blízké strouhy. Po nárazu do zdi se Vojtěchovi podařilo otevřít kabinku a okamžitě poskytl řidiči první pomoc," ocenila kolegův zásah mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Podle výpovědi některých svědků se řidiči udělalo nevolno už u nádraží. Deníku to řekla kamelotka tiskovin Anna Vonková, která nehodu viděla na vlastní oči a bezprostředně po ní hovořila s jednou cestující. „Normálně přejel křoví, narazil do stromu a zastavil se o poštu. Cestujícím se nic nestalo, ale přesto si myslím, že řidič neměl ohrožovat jejich životy, protože podle jedné cestující mu nebylo dobře už u nádraží. Myslím, že měl zavolat na dispečink a dál nejezdit. Ještě, že jsou prázdniny a nejely děti," řekla Anna Vonková.

David L. však toto tvrzení rezolutně popírá. Tvrdí, že u nádraží byl ještě v naprostém pořádku. Lidé v autobuse prý na něj do kabiny nemohli vidět. A tím pádem mohli jen těžko posuzovat jeho aktuální zdravotní stav. „Je to blbost. Kdyby mi bylo špatně, nikdy bych v jízdě nepokračoval. Autobus nebyl plný a předními dveřmi nikdo nenastoupil. Cestující mě tak mohli spatřit maximálně v odrazu zpětného zrcátka. Normálně jsem přijel do Žižkovky a stál na červenou. Pak nevím, měl jsem krátkodobou ztrátu paměti," prohlásil David L. Mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková potvrdila, že jeho stav nebyl vážný. „Utrpěl lehké zranění hlavy a převezli jsme ho na traumatologické oddělení," řekla Petra Kafková.

O tom, že by si po zářijové nehodě hledal jiné místo, prý neuvažoval. Zdůvodňuje to tím, že po návratu do zaměstnání bez problémů absolvoval zdravotní prohlídku pro profesionální řidiče. Neměl tedy důvod cokoliv měnit. Tato jeho slova potvrdil i mluvčí budějovického Dopravního podniku Radek Filip.

„Řidič má platnou lékařskou prohlídku, která je pro řidiče autobusu předepsána. Splňoval tedy zdravotní způsobilost," řekl mluvčí s tím, že před nástupem do pracovního poměru k dopravnímu podniku musí každý řidič absolvovat jak lékařskou prohlídku včetně psychotestů, tak i další odborná vyšetření. Lékařská prohlídka se každoročně opakuje.

Podle okresního státního zástupce Josefa Richtra kvalifikovali žalobci nehodu jako obecné ohrožení z nedbalosti. Řidič je tedy důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, za který může v případě odsouzení strávit až dva roky ve vězení. Hrozí mu i zákaz činnosti. V tomto konkrétním případě by nejspíš přišel o řidičský průkaz. „Na tohoto řidiče už byla podána obžaloba pro usmrcení z nedbalosti," doplnil žalobce Richtr.

Případem se zřejmě budou zabývat členové dopravní komise města. Řidič je totiž jedním z nich. Podle předsedy komise Jiřího Peltana však budou mít konečné slovo radní. „My jako komise nemůžeme své členy sami odvolávat. Deleguje je rada města. Já jako předseda to mohu pouze navrhnout," řekl.