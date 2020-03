V pondělí přibyly na jihu Čech dva nové verifikované případy nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkový počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k pondělní 18. hodině v regionu zvýšil na 84 případů verifikovaných jihočeskými hygieniky. V pěti okresech, na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Jindřichohradecku, dnes nebyl zjištěn žádný nový případ.

Ministerstvo zdravotnictví k pondělnímu večeru uvedlo číslo 89 nemocných. Čísla udávaná Ministerstvem zdravotnictví se aktualizují podle informací z laboratoří a mohou být i vyšší, než jaké v danou chvíli udávají krajské hygienické stanice (KHS). Podle Gabriely Štěpanyové, ředitelky odboru komunikace Ministerstva zdravotnictví, totiž hlášení KHS uvádí nálezy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. "Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty pozitivních nálezů, které zahrnují i nálezy z laboratoří," uvedla pro Deník Gabriela Štěpanyová.

Do pondělního podvečera vyšetřily laboratoře v regionu za den zatím rekordních 467 nových suspektních vzorků od osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19. „Dobrou zprávou určitě je, že pozitivní byly pouze dva vzorky, což vzhledem k celkovému počtu testovaných 467 za 24 hodin je povzbudivé, ale musíme zůstat nohama pevně na zemi. K dnešní osmnácté hodině jsme tak na území kraje evidovali celkem 84 pozitivně testovaných osob. Jeden případ přibyl na Strakonicku, kde je zatím nejvíce nemocných v rámci jižních Čech, a jeden na Táborsku,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Vysoký počet vzorků byl způsoben mimo jiné testování repatriantů, kteří se o víkendu vrátili zpět do České republiky v rámci hromadných repatriací, organizovaných Ministerstvem zahraničí.

Šéfka jihočeských hygieniků rovněž upozorňuje na rozdíly v aktuálním počtu onemocnění COVID-19 na jihu Čech, které uvádí na svých webových stránkách Ministerstvo zdravotnictví, a verifikovaných případů, prověřených KHS Jihočeského kraje. „Na stránkách ministerstva se objevují nové případy průběžně, jde mj. o hlášení nově zachycených případů jednotlivými laboratořemi, které ještě hygienici nestihli verifikovat, a proto dochází k drobné diskrepanci mezi podvečerními údaji KHS a aktuálně a průběžně doplňovanými údaji na stránce MZ, která k dnešní dvacáté hodině vykazovala v kraji kumulativně 88 případů. To znamená, že v Jihočeském kraji dnes večer evidujeme v relativních číslech, tedy v přepočtu na sto tisíc obyvatel regionu, 13,73 případu na sto tisíc obyvatel regionu. To je nejméně ze všech krajů v ČR,“ poznamenala docentka Kotrbová.

K pondělní 18. hodině tak bylo podle dat KHS v regionu mezi nemocnými 52 žen a 32 mužů. 25 nemocných má trvalé bydliště na Strakonicku. 21 je z Českokrumlovska, 15 z Českobudějovicka, 12 z Prachaticka, sedm z Táborska, dva z Jindřichohradecka a dva z Písecka. „Mezi nemocnými jsou dvě děti ve věku od 10 do 14 let. V produktivním věku 20 až 64 let je 61 pozitivních případů a celkem 21 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+,“ doplnila zástupkyně epidemioložky KHS Jihočeského kraje MUDr. Gabriela Žampachová.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech indikováno k vyšetření už celkem 3531 osob. Odběrová místa fungují v Českých Budějovicích, Strakonicích, Táboře, Jindřichově Hradci, Prachaticích a Písku. „U obou dnešních nových případů byl jako příčina nákazy zjištěn rodinný kontakt s už dříve pozitivně testovanou osobou,“ zdůraznila MUDr. Žampachová. V povinné karanténě se k pondělní 18. hodině nacházelo 1286 Jihočechů.

Vzhledem k přibývajícím onemocněním kontaktním, tj. vzniklým těsným mezilidským přenosem, hygienici opakovaně apelují na důsledné dodržování hygienických zásad a nařizovaných opatření tak, aby se zamezilo dalšímu šíření nákazy.

Údaje k 30. 3. 2020



- Počet potvrzených případů v kraji: 84 (denní přírůstek +2)

- Počet osob indikovaných k testování: 3531

- Počet dnes testovaných vzorků: 467

- Počet karantén: 1286

Pozitivní případy v regionu po okresech:

- Strakonicko 25 (denní přírůstek +1)

- Českokrumlovsko 21 (denní přírůstek 0)

- Českobudějovicko 15 (denní přírůstek 0)

- Prachaticko 12 (denní přírůstek 0)

- Táborsko 7 (denní přírůstek +1)

- Písecko 2 (denní přírůstek 0)

- Jindřichohradecko 2 (denní přírůstek 0)

Nemocní podle pohlaví:

- Ženy: 52

- Muži: 32

Nemocní podle věku:

- 10-14 let: 2

- 20-24 let: 8

- 25-64 let: 53

- 65+ let: 21