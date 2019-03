„Jakmile jsme si uvědomili, že jubilejní rok uplynul a na oslavy jsme si ani nevzpomněli, trochu jsme se zastyděli,“ vypráví Ivan Studený. Je to prý tím, že kapela, která se poprvé objevila na festivalu Porta v roce 1988, po celou dobu své existence pořád aktivně vystupuje. „Nebyla za celou dobu žádná pauza,“ uvažuje. Proto byl narozeninový koncert až letos.

Rybníkáři, vskutku netradiční uskupení, jsou vodnická kapela. Mim a principál divadla Kruh Jiří Tibitanzl z Písku jim nabídl angažmá. „Jako vodnická kapela jsme s hrou objeli šňůru po celé republice,“ vzpomíná Ivan Studený, jak to začalo. Odtud byl už jen krůček k dalším aktivitám. Vždyť kapelník Jiří Krška měl zkušenosti s psaním hudby a loutkovým divadlem v Třeboni, Ivan Studený pro šermíře Bratři z růže napsal a režíroval několik komedií. „Nebyli jsme úplně bez zkušeností, tak jsme se pustili do divadla,“ říká. Skupina začala také organizovat velký pohádkový festival a setkání vodníků v Chlumu u Třeboně, z něhož se stala celorepublikově známá akce.

Ivan Studený přišel do kapely v roce 1996, když mu táhlo na osmnáct. „Cloumala se mnou pozdní puberta a vedl jsem dost bohémský život,“ směje se s tím, že folková kapela pro něj byla šancí pro zklidnění, a dodává: „O pár let později jsem se oženil s úžasnou zpěvačkou Rybníkářů Věrkou, a proces životního zklidnění tak vstoupil do dalšího levelu.“

Protože vodnických písniček moc není, vytvořili si Rybníkáři vlastní repertoár. „Pohádkové téma je velmi široké a nabízí spoustu podnětů a hlavně jazykových vtipů a hrátek,“ usmívá se. Kapela vydala třeba pro děti cédéčko Mokré písničky. Právě pracuje na desce Pohádkový orchestrion nejen s vodnickými, ale třeba i čertovskými písněmi. Nápady sbírá kapela od lidí. „Jsme rádi, když někdo nabídne zajímavý text nebo příběh,“ říká Ivan Studený.

Přiznává, že bláznivé vodnické kostýmy někdy obléknou z recese. Třeba na bruslení. „Tenkrát jsem ale upadl a vykloubil si loket a pak jsem s kostýmem a nalíčenou tváří bavil lékaře na pohotovosti. Prý vodníka sádrovali poprvé,“ dává historku k dobru Ivan Studený.

Složení kapely

Sestava Jam zaměřená na trampskou a folkovou muziku - Jiří Krška, Markéta Kršková a Jaroslav Bicera

Hudebně divadelní sestava - Jiří Krška, Ivan Studený, Věra Studená