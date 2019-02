Linec - Nový školní rok začalo v pondělí v Horních Rakousích v 830 základních školách 103.866 dětí – o 491 méně než loni. Dalších 59 300 chlapců a děvčat chodí do některého z 50 gymnázií nebo odborných či vyšších škol, učiliště navštěvuje 26 800 žáků. Z celkem 189.986 žáků čekají 3695 ještě opravné zkoušky. Podle zkušeností je zhruba polovina udělá.

Saleha a Sami se těší do školy. | Foto: Deník/repro

Mezi školáky je také 813 malých běženců. K těm, kteří navštěvovali třídy už před prázdninami, přibylo dalších 313, píší OÖN. Zemská školní rada, která vytvořila vlastní odbor pro migranty, nepočítá podle deníku s žádnými problémy, i kdyby počet uprchlíků ještě stoupl. Pokud možno mají být azylanti zařazováni do běžných tříd, kde se mohou nejlépe učit německy.

S domácími spolužáky ve škole Otto Glöckela v Linci se už mohou dobře dorozumět i afghánští sourozenci na snímku, 15letá Saleha a 13letý Sami, kteří přišli do Rakouska v lednu. K výuce jazyka užívají i arabsko-německého jazykového kurzu na youtube, ale chtějí se němčině naučit ještě lépe, aby porozuměli všem vyučovacím předmětům, říká Sami. A sestra ujišťuje, že chtějí udělat všechny zkoušky a v Linci zůstat, dodává list. Svou budoucnost vidí v Rakousku.

Raiffka posiluje

Raiffeisenbank a.s., česká dcera rakouské Raiffeisen Bank International (RBI), převezme privátní klienty a sekci kreditních karet české Citibanky, napsal linecký deník OÖN. Obchod má být uzavřen v prvním čtvrtletí příštího roku, pokud všechny úřady budou souhlasit.

„Česko je jedním z trhů, na kterém chce RBI růst, i když redukuje riziková aktiva," píše list. „V této zemi je totiž stabilní hospodářské a právní prostředí a bankovní trh tu má další růstový potenciál," uvedl Karl Sevelda, předseda představenstva RBI.

OÖN dodávají, že RBI je na českém trhu od roku 1993. Podle bilanční sumy je pátou největší bankou České republiky a nabízí kompletní paletu bankovních služeb pro privátní i firemní klienty. „Koncem prvního pololetí 2015 zaměstnávala asi 2700 pracovníků a měla na 397 000 klientů ve 125 pobočkách," uzavírá list.

Průměrný výdělek? 3758 eur

Zaměstnanci na plný úvazek vydělávají v Bavorsku průměrně 3758 eur hrubého měsíčně, o 2,3 procenta víc než loni. „Mezi branžemi je ovšem rozdíl. Zatím co zaměstnanci ve službách berou průměrně 3659 eur, ve výrobních odvětvích je to 3899 eur. Na data se statistický úřad ptal 5000 bavorských firem," píše PNP.

Drogy na ústupu?

Policie a úřední lékař tvrdí, že v hornorakouském Welsu je konzumováno méně drog – podle komisaře Christiana Schustera vyšetřují ročně o 300 případů méně. Podle lékaře Huberta Zödla ve městě prodají narkomanům za rok kolem 57 000 injekčních stříkaček, o něco víc než dřív, ale vysvětluje to rostoucím povědomím uživatelů o nebezpečí znečistěných jehel. V nonstop automatu si je závislí mohou koupit za jedno euro. Kdo odevzdá použitou, dostane novou. Poté, kdy automat byl po protestech občanů přesunut do méně frekventovaného místa, ale počet vydávaných jehel poklesl z 11 616 v roce 2013 na loňských 4224. O to víc injekcí prodávají lékárníci v centru, uvádějí OÖN.

Srdce pro běžence

Na letošních pivních slavnostech Oktoberfest v Mnichově budou prodávat tradiční marcipánová srdce tentokrát i s nápisem „Tolerance". Výtěžek z jejich prodeje připadne nezletilým uprchlíkům ubytovaným v mládežnických zařízeních arcidiecézní charity. Jen Andreas Greipl, provozující pivního stan Hofbräu a stánky pečených volů, jich objednal tisíc. V internetovém předprodeji už jich udal 250, píše PNP.