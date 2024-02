V pondělí 26. února startují jarní prázdniny žákům a studentům na Písecku. Na lyžovačku to moc není, tak je třeba vymyslet jiný program. Přinášíme pár tipů.

Ve Sladovně je z čeho vybírat. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Písecká Sladovna nabízí zážitkové výstavy a jako bonus má otevřeno i v pondělí. „Od 26. února do 17. března budeme mít otevřeno celý týden, tedy od pondělí do neděle," uvedla za Sladovnu Zuzana Bártová. Poté se galerie vrátí k běžné otevírací době, tedy od úterý do neděle.

Pro děti je ve Sladovně připraveno pět zážitkových výstav (i s lektorem) plus jedna pohybová dílna:

Animárium – zázrak oživení, který spočívá v tom, co se skrývá mezi jednotlivými obrazy. Hraní, zábavné bádání a experimentování s animací i zvukovými efekty. Dvě vybavená animační studia, zvukové studio i kino. Délka 90 min, 100 Kč/účastník.

Já město – město mnoha perspektiv, skrytých významů i výzev k objevování, živá výstava plná nevšedních prvků už jen do 17. 3. 2024. Rozkládá se na ploše 420 m2 původních dřevěných konstrukcí. Délka 90 min, 100 Kč/účastník, dítě do 3 let zdarma.

Hnízdo ilustrace – jako když na staré půdě najdeš zapomenutou knihu, do které se vnoříš a vstoupíš do příběhu a nemusíš umět číst. Svět dětských obrazových knih a příběhů láká ke hře, čtení a vyprávění i samotnému tvoření. Součástí je i výtvarný ateliér. Délka 90 min, 100 Kč/účastník, dítě do 3 let zdarma.

Mraveniště – prozkoumat chodby a komůrky, šplhat na strom, pečovat o kukly, setkat se s královnou… přesně jako mravenec. Výtvarně ztvárněná podoba mraveniště včetně audiovizuálních i edukativních prvků. Rozkládá se na ploše 420m2. Délka 90 min, 100 Kč/účastník, dítě do 3 let zdarma.

Pilařiště – žádný text, žádná slova, zato mnoho barev a obrazů. Nabízí aktivity a zážitky různých typů her – vnímání všemi smysly. Herní prostor pro nejmenší 0-6 let. Délka 90 min, 80 Kč/účastník, dítě do 1 roku zdarma.

Pohyb v Pilařišti – rozvoj vztahu rodič – dítě na bázi pohybu a dotyku. Dítě zlepšuje svou motorickou schopnost a sebevědomí zatímco rodič vytváří pouto důvěry. Pohybová dílna pro děti (1-3 roky) a jejich rodiče (1:1), vedená kvalifikovanou lektorkou. Délka 90 min, 100Kč/účastník.

Všechny výstavy ve Sladovně jsou rozdělené na časové bloky a jsou kapacitně omezené, aby každý návštěvník zažil co nejkvalitnější zážitek. Vstupenky je možné koupit přes webové stránky www.sladovna.cz.

Jarním prázdninám přizpůsobilo program také Centrum kultury města Písku, které zařadilo v kině několik odpoledních promítání. K vidění pro nejmenší diváky budou například snímky Kouzelná beruška a černý kocour ve filmu, Trollové 3, Mlsné medvědí příběhy: Na pól!, Ptáci stěhováci, Perinbaba a dva světy, Tlapková patrola ve velkofilmu, Max a Mája: příběh lištiček nebo Noemova archa. Promítá se každý den od 15 hodin dál. Podrobnosti najdete na webu centrumkultury.cz.

Kdo by si chtěl ještě užít zimních sportů, může vyrazit na veřejné bruslení na písecký zimní stadion. Pro veřejnost bude otevřeno každý den od pondělí do pátku odpoledne. V pondělí a úterý bude bruslení od 13.30 do 15 hodin, ve středu od 14 do 15.30 hodin, ve čtvrtek od 13.30 do 15 hodin a v pátek od 13.45 do 15.15 hodin.

Otevřeno má také Krokodýlí zoo v Protivíně, která navíc láká na veřejné krmení krokodýlů, a to ve středu, sobotu a neděli vždy v 11 a 14 hodin. Každý den je také možné vyfotit se s mláďaty krokodýlů.