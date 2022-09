Výsledky komunálních voleb najdete najdete ZDE>>>

Výsledky senátních voleb v obvodu č. 13 najdete ZDE>>>

V Písku zatím vede ANO

Podle prozatímních výsledků sčítání to vypadá, že vítězem voleb v Písku bude hnutí ANO. Po sečtení jednadvaceti z celkových devětadvaceti okrsků mají 24 procent hlasů. Lídra kandidátky Michala Čapka výsledky zaskočily. "Vůbec jsme takový úspěch nečekali. Tipovali jsme to na tři čtyři, maximálně pět mandátů. Uvidíme, jak to všechno dopadne, ještě se může leccos změnit," komentoval.Druhé místo zatím drží Písek srdcem a rozumem, třetí Pro Písek.

V Dobevi volby žádný velký zvrat nepřinesly

Pozici obhájil stávající starosta Petr Kalina, který se svou kandidátkou SNK Dobev, Velké Nepodřice, Malé Nepodřice a Oldřichov získal devět z celkových jedenácti křesel v zastupitelstvu. Volební účast v obci přesáhla 56 procent.

V Nevězicích se volby nekonaly

Komunální volby se v řádném termínu neuskutečnily v Nevězicích na Písecku. Obec je jedinou v Jihočeském kraji, kde se nepodařilo dát dohromady potřebný počet kandidátů. Sedmi zastupitelům včetně starosty, kteří se o obec starali poslední čtyři roky, skončil mandát 23. září. Nyní by měl dorazit pověřený úředník z ministerstva vnitra, který bude obec dočasně řídit. Ministerstvo vnitra by mělo vyhlásit nový termín voleb.

První okrsek v Písku

Písek má kolem půl čtvrté první sečtený okrsek, a to č. 29 v Novém Dvoře. Zvítězilo zde s téměř polovinou celkových hlasů hnutí ANO, na druhém místě je ODS, na třetím uskupení Pro Písek. Jedná se o jeden z celkových 29 okrsků, kde odvolilo 30 lidí.

První sečtené okrsky

Jako první má na Písecku sečteno jeden z celkových tří okrsků v Kostelci nad Vltavou. S přehledem zde zvítězila kandidátka Kostelecko s 92,9 procenta. Volební účast prvního sečteného okrsku je 61,36 procenta.Po jednom okrsku je sečteno také v Protivíně a Miroticích. V Miroticích zatím vede SNK města Mirotice s 86 procenty a v Protivíně ODS se 41 procenty.

Největší přebírací místo na jihu Čech je v Českých Budějovicích, které má na starosti 176 okrsků. Druhé největší místo se 113 okrsky je v Táboře. Třetí je přebírací místo v Jindřichově Hradci se 104 okrsky.

Naopak nejmenší přebírací místa se čtyřmi okrsky jsou v Českých Velenicích a Horní Plané. Volební účast zde byla 63,49 %.

Při minulých komunálních volbách na jihu Čech byly jako první obce sečtené Višňová na Jindřichohradecku, Lužice na Prachaticku, Třešovice, Únice, Zvotoky a Předslavice na Strakonicku.