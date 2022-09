V Protivíně kandidují celkem čtyři strany - tři tradiční a jeden nováček

Co se týče změn ve vedení města, patří Protivín k těm nejklidnějším. Starosta Jaromír Hlaváč je ve funkci dvacet let a ani členové rady se příliš nemění. Do zastupitelstva se při minulých komunálních volbách dostalo devět nováčků. Jak to dopadne letos?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Městský úřad v Protivíně. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová