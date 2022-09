„Bude nutné opravit povrch ulic Havlíčkova a Sokolovská včetně kanalizace. Zmodernizujeme sál Domu kultury a pokud seženeme finanční podporu, vybudujeme novou atletickou dráhu a lepší zázemí pro tenisty,“ slibuje voličům. Počítá také s přípravou pozemků na Cukavě a v Dukelské ulici k výstavbě rodinných domů. „Samozřejmým úkolem pro nás je i zachování tradičně vysoké úrovně sociálních služeb a péče o seniory, podpora kultury, sportu, škol a školek i zvýšená péče o naše místní části,“ shrnul Ivan Radosta.

Parcely na bydlení i zázemí pro tenisty

V čele Ano 2011 jde do boje už podruhé právník a radní města Martin Kupec (49). „Jako radní pro investice se zaměřuji především na shánění dotací na konkrétní projekty, v tom bych rád pokračoval,“ naznačil. Věnoval se podpoře investic do parkovišť, chodníků, obnově sportovní haly a podobně. „Podařilo se sehnat i peníze na výstavbu infrastruktury průmyslové zóny, a tu se nám povedlo 15. července už otevřít,“ pochlubil se. Podařila se dokončit nástavba domova pro seniory s podporou ministerstva práce a sociálních věcí.

Atletický ovál potřebuje rekonstrukci

Zaměstnanost se podle něj vylepšila díky obnově průmyslové zóny. „Firmy se nyní mohou rozvíjet, vzniknou nějaká nová pracovní místa. Budeme řešit nové parcely na bydlení na městských pozemcích a dokončení oprav infrastruktury, hlavně povrchy a chodníky v ulicích Havlíčkova, Generála Svobody a Sokolovská. To se dlouho odkládá,“ popsal Kupec. Podpořit chce také sport a volnočasové aktivity. „V programu máme výstavbu sportovně-kulturního areálu Bažantnice, hlavně zázemí tenisu, které je za hranicí životnosti,“ upozornil. Zasadit se chce i o realizace cyklotras a stezek v této lokalitě. „Je tu krásná příroda a lidé by podobnou vybavenost uvítali,“ míní.

Tartanový ovál i podpora podnikání

ODS Milevsko má podle své jedničky projektové manažerky Ludmily Kolářové (62) místo v komunální politice již 30 let. „Plnění programu závisí na tom, jaké má zastoupení ve vedení města. Nejlépe se to dařilo v době, když měla na radnici starostu i místostarostu,“ konstatovala s tím, že ti spolu dokázali dobře spolupracovat a v Milevsku se v té době udělalo a nastartovalo hodně věcí.

Letos jdou do voleb s heslem ODS… ta pravá cesta pro Milevsko. „Slovo pravá má dva významy – pravá jako pravicová a pravá jako správná,“ vysvětlila Kolářová. Jejich program obsahuje deset základních priorit, které zahrnují hlavní rozvojové oblasti. „Je to například údržba a modernizace města, bydlení pro mladé rodiny, zdravotnictví, vzdělávání a další. Nelze říci, že některá z priorit by byla méně nebo více podstatná než ty ostatní,“ naznačila kandidátka.

Z hlediska investic vnímá jako nejdůležitější rozšiřování podnikatelského parku, jehož budování před lety zahájili. „A chceme udělat atletický tartanový ovál. Tento záměr jsme na rozdíl od ostatních kandidujících subjektů měli již v minulém volebním programu. Věříme, že v nadcházejícím volebním období se ho podaří realizovat,“ řekla.

Energetická nezávislost i více zeleně

Nezávislí pro Milevsko jdou do komunálních voleb v čele s administrativní pracovnicí Markétou Honzíkovou (51), která má dvacetiletou praxi v komunální politice. „Naším cílem bude energetická nezávislost veřejných budov a sportovišť. Připravíme podmínky pro výstavbu rodinných domů a novou výstavbu bytů v návaznosti na územní plán,“ upřesnila oblast zájmu.

Zasadit se chtějí také o rozšíření podnikatelského parku a podporu malého a středního podnikání. Další prioritou je podpora sportovišť a sportování dětí všeobecně. „Nezapomeneme na místní části, kde chceme podporovat dobrovolné spolky a investovat tam, kde bude potřeba. Podpoříme modernizaci Domu kultury a kulturní akce propagující město a region. Podpoříme terénní sociální služby, motivačními programy zajistíme maximální rozsah zdravotní péče,“ dodala další záměry.

Podle Honzíkové se chtějí věnovat i výsadbě zeleně, šetrnému zacházení se zemědělskou půdou a lesy. „Do voleb jdeme s velkým pracovním elánem, ale i s pokorou k naším voličům,“ uvedla.

Zajistit bydlení a zamezit fluktuaci

Lídr uskupení KDU-ČSL projektant Martin Kostínek (47) zmínil, že chce spolu se svými kolegy zamezit odlivu obyvatel a také odlivu drobných firem, které mají provozovny v centru města. „Pro mladé bychom rádi připravili pozemky pro výstavbu rodinných domů či podporu výstavby družstevního bydlení. V městských prostorách firmám nabídnout takové podmínky, aby pro ně bylo lepší zůstat v centru než se stěhovat na periférii,“ popsal vizi.

Za důležité považují také přistoupit k obnově některých sportovišť, které jsou již na pokraji své životnosti. „Chtěli bychom také ve spolupráci s premonstráty zviditelnit a prezentovat unikátní nález Ježíšova hřebu ve zdech kostela sv. Jiljí,“ připomněl jedinečný objev.

Za důležité považuje podobně jako ostatní rekonstrukci některých komunikací, které jsou ve špatném stavu.

Fond pomoci i autobusové nádraží

Priority pro volební období 2022 až 2026 představil i lídr ČSSD, pracovník bezpečnostní agentury Marek Vála (44). V Milevsku pro nadcházející komunální volby zařadila ČSSD na svou kandidátku řadu nezávislých i několik současných či minulých zastupitelů za KSČM. „Prostor dostaly jak nové tváře, tak zkušení zastupitelé, které zastupuje na druhé pozici bývalá hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská,“ poznamenal.

V nadcházejícím složitém období chtějí město připravit na to, aby bylo schopno účinně pomoci občanům v případné tíživé situaci. „Tedy hlavně tam, kde nebude dostatečná nebo včasná pomoc státu nebo kraje. Třeba tím, že vytvoříme městský fond pomoci,“ podotkl Vála.

Opravit chtějí také dlouho opomíjené ulice, Havlíčkovu, Sokolovskou a Klášterní. „A budeme hodně tlačit na to, aby konečně došlo k posunu v prostoru autobusového nádraží,“ upozornil.

Nutný je dle jeho slov také další rozvoj podnikatelské zóny a podpora lokální ekonomiky, zejména menších firem. „A nakonec máme za důležité udržení rozsahu a kvality lékařské péče ve městě a regionu,“ konstatoval sociální demokrat.

Nedostatek lékařů i špatný stav sportovišť

Podle současného místostarosty a lídra kandidátky Doma v Milevsku Michala Horka (37), se za uplynulé období se ve městě udělal kus práce. „Po mnoha letech se podařilo vystavět přístupovou komunikaci do nově vzniklého podnikatelského parku, přistavělo se patro domova pro seniory, zateplila se sportovní hala a opravila Dukelská ulice a vystavěly se dvě parkoviště v Komenského ulici,“ uvedl.

Majetek města je však obrovský a je podle něj nutné v současnosti hlavně udržet ho v kondici. Ve volebním programu se jeho strana zaměřuje například na oblast bydlení. „Rádi bychom po schválení nového územního plánu realizovali zasíťování nových lokalit Na Cukavě a Na Hajdě, jsme si vědomi neutěšeného stavu stávajících bytových domů, kam je směřovat mnoho finančních prostředků,“ sdělil Horek.

V oblasti dopravní infrastruktury vědí o rozbitých komunikací v Sokolovské, Havlíčkově a dalších ulicích. „Ty budeme chtít opravit. Rádi bychom také vyřešili, v součinnosti s Jihočeským krajem záležitost výstavby kruhového objezdu u čerpací stanice Benzina, který by zajistil plynulý a bezpečný přechod na cyklostezku. V oblasti sportu budeme usilovat o rekonstrukci atletického oválu, po níž atleti volají již dlouhá léta,“ dodal priority.

Jak dodal, životnost končí i u umělého povrchu fotbalového hřiště a bude třeba opravit. „Určitě nezapomínáme na rozvoj kultury, pěší a cyklo turistiky. Uvědomujeme si nedostatek odborných lékařů, zejména zubařů, jejichž příchod do Milevska budeme podporovat. Nezapomínáme na otevřenou komunikaci s občany, kterou jsme svědomitě čtyři roky vedli a v neposlední řadě nezapomínáme na požadavky občanů našich místních částí,“ shrnul Horek.

Anketa: Co pálí nejvíce obyvatele Milevska? Co je třeba řešit? Ptali jsme se přímo na místě?

Žena středních let: "O volby se příliš nezajímám, žiji tu dlouho. Je tu problém s pracovními místy pro ženy, s tím by se mělo určitě něco dělat. Musíme dojíždět tři desítky kilometrů do Tábora, nebo Písku. Problém je i potloukání „divných existencí“ v centru a kolem ulice J. A. Komenského."

Místní senior: "Problém je křižovatka mezi benzinkou a Penny marketem, dostat se bezpečně na cyklostezku je o život. To by se mělo řešit v první řadě, kvůli bezpečnosti. O politiku se jinak moc nezajímám, jsem tu spokojený. Nevím, jestli vůbec půjdu volit, rozmyslím se."

Starší žena: "V současnosti tu lidi nejvíce trápí nedostatek odborných lékařů, hlavně stomatologická péče a třeba očaři nejsou a objednání trvá dlouho. Určitě by mělo dojít k opravám některých komunikací, bytového fondu. Samospráva by měla více myslet na mladé a jejich vzdělání."

Muž sportovní postavy: "Mrzí mě stav některých sportovišť v Milevsku. Šlo opravit multifunkční halu, tak doufám, že se dočká i venkovní stadion, atletický ovál a fotbalové hřiště. Je to jedno z posledních míst, kde je ještě antuka. Řeší se to dlouho a myslím, že jde o celkem špatnou vizitku města."