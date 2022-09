Současný starosta a lídr vítězné strany Ivan Radosta je výsledkem samozřejmě potěšen. "Jsem realista a tohle jsem popravdě nečekal. Na druhou stranu naše práce, úsilí a kampaň směřovaly k tomu, abychom uspěli. Věřil jsem Milevšťákům a jsem rád, že potvrdili naši pozici a ocenili práci posledních čtyř let," komentoval s tím, že volby byly silnou zkouškou. "Pokud má člověk tuhle funkci vykonávat rád, musí mít pro koho a mít podporu," doplnil.

Písek zná nové zastupitele. Jednání o možné koalici už začala, vyhrálo ANO

V milevském zastupitelstvu bude příští roky dohromady šest uskupení, tedy o dvě méně než nyní. Některé strany a hnutí se však spojily, vzniklo i jedno úplně nové. DOMA v Milevsku v čele se současným místostarostou Michalem Horkem skončilo na druhém místě se čtyřmi mandáty. Po třech mandátech mají ODS a ANO, po dvou ČSSD a Nezávislí pro Milevsko s podporou STAN a TOP.

Kompletní výsledky voleb na Písecku najdete ZDE.

Vítěz voleb má v plánu v následujících dnech jednat se všemi zvolenými stranami. "Chci, aby ve vedení města a v radě byly nejsilnější osobnosti. Doba, do které míříme, nebude jednoduchá a byl bych rád, kdybychom dali dohromady co nejsilnější koalici," zmínil Ivan Radosta. Jeho plán však podle něj pravděpodobně nebude vůbec jednoduchý, protože jde o hodně subjektů, kterým nebude možné všem vyhovět v jejich podmínkách. "Všem nabídnu nějakou formu spolupráce a uvidíme. Každopádně bych byl rád, aby bylo do týdne jasno," doplnil. V předchozích volebních letech trvalo vždy několik týdnů, než se v Milevsku sestavila funkční koalice.

Volební účast v Milevsku byla 46,8 procenta, tedy o necelé procento méně než v minulých komunálních volbách.