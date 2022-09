Jak Michal Čapek uvedl, o spolupráci chtějí jednat s každým. "S někým už jsme se sešli, s někým je to teprve v plánu," poznamenal kolem sobotní 22. hodiny. Zároveň připustil, že možná spolupráce už se rýsuje. "Jak bylo vidět i v uplynulých čtyřech letech, s některými jsme si názorově blízcí," naznačil. Nabízí se koalice s ODS a Pro Písek, což ale stačit nebude. Budou potřebovat dalšího do party. "Klidně je také možné, že se domluví ostatní a vyšachují nás," připustil s nadhledem.

Podmínkou bude podle jeho slov koaliční smlouva. Kámen úrazu může být jako před čtyřmi lety otázka bazénu. "Určitě na tom nechci stavět koalici, protože to zase skončí patem," podotkl s tím, že hnutí ANO je jednotné v názoru postavit nový bazén. "Nechci ale, aby to dopadlo jako poslední čtyři roky, proto to určitě nebudu tlačit čtrnácti hlasy," řekl s tím, že podle něj může tato otázka klidně počkat.

Zda a kdy se podaří případnou koalici dojednat, zatím neodhaduje. "Určitě nebudeme nic rozhodovat dneska. Všichni ostatní jsou, mám pocit, dost roztrpčení z výsledků voleb, takže není správný čas," dodal. Sedmičku zvolených zastupitelů za ANO doplňují Jiří Hořánek, Josef Keclík, Martin Lanc, Tomáš Freiberg, Aleš Chalupa a Pavel Švejda.

Druhé místo vybojovali a skokanem voleb se stali kandidáti uskupení Písek srdcem a rozumem. Získali čtyři mandáty, a to pro Marka Anděla, Lukáše Nebese, Miroslava Krejču a Jiřího Černého. "Je to pro nás úspěšný výsledek a potvrzení toho, co lidé v Písku chtějí. Byla to práce celého týmu, která trvala půl roku," řekl lídr kandidátky Marek Anděl. Lukáš Nebes, který v uplynulém volebním období zasedal v zastupitelstvu za ANO, byl výsledkem zaskočený. "Čekal jsem, že volby budou překvapivé, ale že až takto, to vůbec," zhodnotil.

Třetí příčku ve volebních výsledcích má Pro Písek. V zastupitelstvu bude mít tři zástupce, a to Petru Trambovou, která bude zároveň jedinou ženou v zastupitelstvu, Miroslava Janovského a Luboše Průšu, bývalého starostu Písku, který přeskočil z desátého místa kandidátky. Podle Petry Trambové, která byla jedničkou kandidátky, nebude jednoduché se domluvit. "Musíme upustit od stranických nálepek a řešit to jako osobnosti, jinak se nikam nedostaneme," zmínila a vzpomněla na náročné vyjednávání před čtyřmi lety.

Prioritou podle ní je, aby se konečně posunul bazén. "Musíme se hlavně shodnout a jít za tím," podotkla s tím, že zástupci Pro Písek jsou v této otázce jednotní. Chtějí stavět nový bazén pod lesnickou školou.

Jak Petra Trambová přiznala, ohledně možné spolupráce už jednali s hnutím ANO. Průsečíky nachází také s ODS a KDU-ČSL. "Pokud budeme členem koalice, bude zásadní koaliční smlouva," dodala.

Po třech mandátech mají také Piráti a ODS. Za Piráty se do zastupitelstva dostali Martin Brož, Josef Soumar a Tomáš Posekaný. Z ODS jsou to Jan Taraba, Michal Přibáň a z desátého místa kandidátky přeskočil Robin Mikušiak.

Dva mandáty má Hlas Písku, odkud se do zastupitelstva probojovali dva lékaři Michal Turek a Karel Chytrý. Stejný počet získala KDU-ČSL, odkud míří do zastupitelstva lídr a největší skokan voleb mezi jednotlivci Tomáš Váně, který byl na kandidátce až na 15. místě. Z kandidátky Vaše volba se do zastupitelstva dostali Rudolf Tyll a Michal Drnec, kteří oba přeskočili lídra Josefa Knota. Jeden mandát patří KSČM, konkrétně Karlu Vodičkovi. Do zastupitelstva se nedostala strana Za práva zvířat a spravedlnost.