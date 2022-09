Hlavním tahounem stavby nového bazénu pod lesnickou školou je místostarostka Petra Trambová, která vede do voleb uskupení Pro Písek složené z kandidátů TOP 09 a Jihočechů. Otázka bazénu by se podle jejích slov měla vyřešit hlavně rychle a jednoznačně. „Nový bazén pod lesnickou školou je projekčně kompletně připravený a schválený. Pokud se rozhodne o jiném řešení, je třeba počítat s odložením investice o několik let, dále s nárůstem cen a také s přerušením plavání pro Písečáky zhruba na dva roky, protože rekonstruovat tak technologicky složitou stavbu za provozu nelze,“ uvedla.

Prioritou pro Písek v příštím volebním období by měl být bazén. Jak rozhodnout?

Stavbu nového bazénu podporuje také hnutí ANO v čele s Michalem Čapkem. „Podporovali jsme a podporujeme výstavbu nového bazénu, nikoliv však za každou cenu. Je třeba reagovat na ekonomickou situaci, která se velmi rychle mění,“ podotkl lídr kandidátky s tím, že zatím je podle něj výstavba zvládnutelná.

Názor sdílí také Petr Hladík, místostarosta Písku a jednička kandidátky KDU – ČSL. „S ohledem na to, že je vydáno stavební povolení na nový bazén, je reálné vysoutěžit jeho realizaci a nedotkne se to po dobu výstavby provozu starého bazénu, mělo by zastupitelstvo umožnit zadání soutěže na jeho výstavbu. Školy i sportovní oddíl by tak nemusely přerušit výuku plavání, ani veřejnost by po dobu výstavby nebyla nucena dojíždět jinam,“ konstatoval.

Jednotná v názoru na bazén nebyla a není ODS. Podle lídra Michala Přibáně bude záležet na tom, zda se vyhlásí nové referendum, nebo se bude muset dodržet výsledek starého. „Zajisté bude rozhodovat v této době také celková ekonomická situace městského rozpočtu,“ dodal.

Jednoznačně pro opravu stávajícího bazénu jsou Piráti. „Současný bazén včetně bazénů venkovních můžeme opravit, v případě pozitivní podpory v referendu i modernizovat,“ zmínil lídr Josef Soumar s tím, že k rozhodnutí přispívá i současná nejistá doba na energetických trzích, budoucí náklady na demolici současného bazénu v dalších desítkách milionů korun, makroekonomická situace a dosavadní průběh výběrového řízení s nekvalitním projektem bazénu pod lesnickou školou.

Jasno mají také kandidáti hnutí Písek srdcem a rozumem. Odpovídal za ně volební manažer Jan Belák. „Chceme rekonstrukci a modernizaci bazénu pod hradbami. Navíc je možné rozšířit areál o přístup k řece a o sportoviště, která tu dřív byla,“ uvedl.

Pro okamžitou opravu současného bazénu a propojení venkovního areálu s řekou, kde může vzniknout písečná pláž, jsou kandidáti uskupení Vaše volba, které vede do boje Josef Knot. „Jedna věc je totiž jasná. Pokud vydáme přes 600 milionů na nový bazén pod lesnickou školou, nebudou v dalších letech peníze na nové byty, parkovací domy, dětská hřiště a další infrastrukturu potřebnou k životu,“ míní bývalý místostarosta města.

Jako jedinou možnost, jak pokračovat s bazénem, vidí KSČM vypsání nového referenda. „Protože výsledek referenda, který máme, je starý téměř deset let, vznikal v jiné době, za jiných podmínek, je zastaralý a v dnešní době cenových turbulencí u všeho, je nepoužitelný,“ poznamenal lídr kandidátky Karel Vodička.

Sdružení ČSSD a nezávislých, které kandiduje jako HLAS Písku, jednoznačně prosazuje opravu stávajícího bazénu včetně venkovního, a to při zachování provozu zařízení, pouze se sezonními odstávkami. „Tímto způsobem ušetříme minimálně 500 milionů korun proti stavbě nového bazénu bez venkovní části,“ vyčíslil místostarosta Písku a jednička kandidátky Ondřej Veselý. Doplnil, že ušetřené prostředky by se měly investovat do rozvoje města a pomoci Písečákům se zvládáním krize.

Priority kandidátů

Zastupitelstvo Písku má 27 členů. Obyvatelé města je budou volit 23. a 24. září.

I když to tak někdy může vypadat, bazén není jediným velkým projektem Písku. Je třeba řešit mnoho dalších investic. Jaké priority mají pro následující čtyři roky kandidující strany a hnutí?

Pro Petra Hladíka (KDU – ČSL) je jednoznačnou prioritou Pražská brána a výstavba bytů i ostatní potřebné infrastruktury v areálu bývalých Žižkových kasáren. „Dále je to revitalizace historického centra města a v neposlední řadě pokračování v napojení co nejvíce objektů na městskou teplárnu,“ konstatoval místostarosta.

Podobně to vidí Michal Přibáň (ODS). „Priorita by zajisté měla být etapizace zástavby prostoru Žižkových kasáren. Musí se vyřešit a připravit dopravní napojení území, řešit komplexně parkování a začít zpracovávat možnosti výstavby bytů k bydlení pro všechny skupiny občanů,“ zmínil lídr ODS.

Areál bývalých Žižkových kasáren jako úkol číslo jedna uvedl také Michal Čapek (ANO). „Musíme řešit jednak urbanistickou část a především pak způsob realizace a financování tohoto projektu,“ podotkl s tím, že jako další priority vnímá energetickou koncepci města a dopravu, zejména parkování.

Josef Soumar (Piráti) vidí jako zásadní bytovou otázku a nastartování důležitých prací a klíčových investic. „Několik let je radnice doslova paralyzována (ne)možnou výstavbou bazénu a další potřebné investice se nepřipravují, nebo se na ně v rozpočtu nedostalo,“ zhodnotil lídr Pirátů.

Striktně odpověděl také Jan Belák (Písek Srdcem a Rozumem). „Je třeba vystoupit z letargie současného vedení města a začít řešit skutečné potřeby občanů. Měly by se přestat vymýšlet megalomanské projekty a začít opět řádně spravovat městský majetek jako hřiště, lavičky, chodníky, silnice, zahrádkářské kolonie a dostatek parkovacích míst,“ poznamenal s tím, že město by mělo pomoci občanům v nadcházejícím období krize.

Pomoct Písečákům se zvládáním krize chce také Ondřej Veselý (Hlas Písku). „Město samozřejmě nedokáže ovlivnit ceny elektřiny a plynu, ale po dobu krize bychom rádi zmrazili ceny nájmů v městských bytech a ceny obědů pro seniory a postižené dodávané prostřednictvím MSSS a ceny obědů ve školních jídelnách,“ zmínil. Mezi další priority podle něj patří revitalizace kasáren. „Chtěli bychom se také vrátit k myšlence revitalizace nábřeží před KD, obnovit a opravit dětská hřiště, postavit tři nová teen hřiště a vybudovat skate park. Řešení máme i pro parkování v centru a na sídlištích. V neposlední řadě bychom chtěli rozpracovat studii modrozelené infrastruktury jako základního nástroje pro ochranu před dopady klimatické změny,“dodal místostarosta.

Podle Petry Trambové (Pro Písek) je vzhledem k událostem posledních tří let jasnou prioritou zajištění chodu města, a to jak po stránce energetické, provozní, tak i bezpečnostní. „Měli bychom občanům, ale i živnostníkům a firmám zajistit přívětivé podmínky pro život a podnikání ve městě všemi možnými způsoby,“ uvedla a doplnila, že dalšími body jsou pak problematika parkování, s tím spojená revitalizace centra města a také zastupitele čeká důležité rozhodnutí o koncesi na pitnou vodu a o provozovateli vodárenské infrastruktury.

Jak míní lídr KSČM Karel Vodička, město musí rozhodnout, jakým způsobem likvidovat komunální odpad. „Já vidím jako jedinou možnost přejít od skládkování na způsob likvidace energetickým využitím odpadu. V dnešní době neřízeného zvyšování cen energií je to jediný způsob, jak pomoci občanům, aby se vyhnuli vysokým poplatkům za jejich likvidaci,“ konstatoval.

Josef Knot (Vaše volba) vidí jako zásadní řešit vznik nových parkovacích míst či domů, a to u pošty, na sídlištích Portyč, Jih a na Hradišti. „Musíme řešit, jak dál s lokalitou bývalých kasáren, kde chceme vybudovat novou městskou čtvrť s mj. i nájemními byty v majetku města. Obojí však musí jít v souladu s životním prostředím a vytvořením zelených ploch,“ zmínil. Z velkých projektů jsou podle něj nejzásadnější výstavba nové sportovní haly a oprava starého bazénu.

Slovo reportéra: Vyrovnaný boj dvou pravd

O bazénu už bylo napsáno mnoho, a to nejen v průběhu uplynulého volebního období, ale i několika předchozích. Na jednu stranu už se snad ani nechce toto téma rozebírat, ale na druhou stranu když jsme se Písečáků zeptali, co letos rozhodne volby, odpověď 'bazén' byla velmi častá. Otázkou však stále zůstává, co by se konkrétně mělo stát. Opravit stávající, nebo postavit nový? Zásadní rozkol těchto dvou táborů je od začátku zdá se nepřekonatelným problémem. Celé čtyři roky tak jdou ve finále shrnout jako boj mezi koalicí, která tlačila těsnou většinou stavbu nového bazénu pod lesnickou školou, a opozicí, která tahala z rukávu jeden pokus za druhým, jak to celé zvrátit a vzkřísit myšlenku opravy stávajícího bazénu. Paradoxem je, že obě varianty by byly o hodně lepší, než to, že se za čtyři roky nestalo vlastně vůbec nic. Místo honu za vlastní pravdou už mohl mít Písek bazén. A jestli nový pod lesárnou nebo opravený pod hradbami, by ve finále bylo každému úplně jedno.

/ANKETA/Jak definitivně vyřešit otázku bazénu?

Vladimír Schallemberg:

Abych se přiznal, já písecký bazén ani neznám. Ale vzhledem k tomu, kolik má Písek obyvatel, měl by mít hlavně nějaký odpovídající bazén. Kde bude, je vedlejší.

Lenka Hálová:

Jsem spíš pro nový bazén. Chtěla bych, aby odpovídal nejnovějším parametrům. Bylo by to lepší než flikovat něco starého. Myslím si, že by tam lidé chodili, návštěvnost by byla.

Daniel Kučera:

Já chodím plavat a starý bazén mi relativně vyhovuje. Stačí mi, že si zaplavu a jdu do páry, ale chápu, že pro někoho by byly fajn i nějaké atrakce. Těžko říct, co je pro město lepší. Nemám na to úplně vyhraněný názor.

Vladimír Schoř:

Umístění starého bazénu je podle mě dobré, ale nevím, v jakém je stavu, takže asi nedokážu posoudit, zda by bylo výhodnější ho opravit, nebo postavit nový. Samozřejmě, že nový bazén by byl lepší, ale je třeba především posoudit, jak by to vyšlo finančně.

Pavlína Čejková:

Chci, aby byl v Písku vnitřní bazén, kde by se dalo plavat, a ne tobogány. Za mě rozhodně aquapark není třeba, ale to je můj názor. Nejraději bych, aby fungovat tak jako dřív, tedy vnitřní i venkovní bazén.