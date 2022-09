V Čimelicích jsou místa, která návštěvníci vyhledávají cíleně. Ať už jde o Zámeckou zahradu nebo neustále se rozšiřující centrálu velkého prodejce koupelen a kuchyní. Bude to ale stačit? Jak velký vliv bude mít úbytek zastávek projíždějících aut na místní pekařství, prodejnu zmrzliny, obchod s potravinami či čerpací stanici? Ukáže až čas a chování řidičů, kteří by si i po dostavbě nového úseku, jenž míjí obec relativně velkým obloukem, mohli krátit cestu po původní trase, tedy přes Čimelice. V každém případě jde o téma, které se budoucím zastupitelům nevyhne.

O čem se bude v kampaních mluvit

Volby v menších městech a obcích jsou především o konkrétních lidech, jejich vnímání okolím. Témata jsou většinou společná. Rozhoduje tak schopnost jednotlivců věci řešit a umění přesvědčit. Dle deklarovaného postoje kandidujících subjektů by předvolební kampaň, a to především ze strany nováčků, neměla být přehnaně kritická a zaměřená na velké změny. Diskutovat by se pak mohlo o kultuře a sportu, komunikaci úřadu s občany, životním prostředí a zamýšlených investicích.

Starosta nebude obhajovat svůj post. Nekandiduje vůbec

V posledních dvanácti letech byl Vladimír Pánek důležitou postavou Čimelic a Krsic. Od roku 2010 byl starostou, a byť svou funkci po prvním volebním období dál vykonávat nechtěl, po dvouleté pauze se v roce 2016 do úřadu vrátil a setrvá v ní ještě do zářijových voleb do zastupitelstev obcí. Tentokrát už je však jeho odchod definitivní. Minimálně na další čtyři roky. Vladimír Pánek totiž nebude vůbec kandidovat.

„Od roku 2010 jsem se snažil dělat pro rozvoj naší obce maximum a myslím, že investice ve výši více než 200 milionů to dokazují. Několik věcí však ovlivnilo moje rozhodnutí, abych v dalším volebním období nejen neobhajoval funkci starosty, ale ani nekandidoval do zastupitelstva obce. Jednou z věcí je stále se zvyšující byrokracie ze strany státu, další je nespokojenost některých občanů s děním v obci. Od roku 2019 jsem se zodpovídal minimálně patnácti kontrolám, které byly provedeny na základě udání a nařčení.“

„Každý moje působení ve funkci starosty vnímá jinak a já nikoho nechci přesvědčovat o tom, že jsem věci dělal vždy s dobrým úmyslem, aby se zde občanům žilo lépe a cítili se zde dobře. Řešení každodenních problémů a odpovědnost přináší hodně stresu a to, že někdo neustále pracuje na tom, aby obec řešila co nejvíce stresových situací, mě ve věku bezmála 60 let velmi unavuje a mé nervy žádají klid, proto skončím,“ vysvětloval své rozhodnutí občanům obce prostřednictvím místního zpravodaje Vladimír Pánek.

Vykonávání funkce ve vedení obce je náročná, zodpovědná, ale velmi často nevděčná práce, kterou nikdy neocení všichni. Občané jsou rozděleni na příznivce, kritiky i ty, kteří se o politiku ani samotné dění v místě bydliště příliš nezajímají. Především na aktivní obyvatele Čimelic a Krsic pak Vladimír Pánek směřoval svůj apel zakomponovaný do rozlučkového textu.

„Vzhledem k blížícím se volbám do obecních zastupitelstev bych Vám rád opět připomenul, že všichni mají možnost sestavit kandidátku a ucházet se jak o místo v zastupitelstvu obce, tak také o funkci starosty obce.“

„Nejedná se o to, aby občané s obcí bojovali, ale aby přistupovali zodpovědně k volbě svých zástupců, kteří budou hájit jejich zájmy, aby dávali podněty k tomu, jakým směrem se má obec vydat. Mnozí občané k volbám nejdou a následně s obcí bojují formou nespokojenosti a kritiky všeho, co se v obci děje, mnohdy bez vlastního názoru, jak by se věci měly dělat správně. Jsou to však především oni, kteří to, co se v obci děje či neděje, ovlivňují nejvíce,“ burcoval starosta všechny bez rozdílu, aby se zapojili a dění ovlivnili minimálně účastí ve volbách, či dokonce kandidaturou.

Konkurence

Možná právě i červnové popíchnutí starosty přispělo k tomu, že obyvatelé Čimelic a Krsic budou mít opět možnost vybírat. Předchozí volby do zastupitelstva, které se konaly v roce 2018, byly v obci specifické tím, že poprvé od roku 1990 kandidovalo pouze jedno uskupení. Těsně po revoluci byla konkurence největší. O hlasy voličů se tehdy ucházelo šest subjektů. Celkový počet však rychle klesl a na dlouhou dobu se ustálil na třech. V roce 2014 o přízeň obyvatel bojovali už pouze členové dvou kandidátek a před čtyřmi lety šli do voleb Nezávislí pro Čimelice a Krsice dokonce bez konkurence.

V nadcházejících volbách, které se uskuteční 23. a 24. září, budou mít Čimeličtí opět na výběr. Kromě Nezávislých pro Čimelice a Krsice, kteří kandidují znovu, sestavili jedenáctičlenný seznam uchazečů ještě Jihočeši 2012. Za obhájce mandátů bude z prvního místa kandidovat devětačtyřicetiletá zástupkyně ředitele čimelické základní školy Šárka Hrdličková a stranu vyzyvatelů povede šestatřicetiletá ekonomka Zuzana Mikotová.

Právě ženy jsou další zajímavostí blížícího se hlasování v obci ležící na hlavním tahu z Písku do Prahy. Oba tábory povedou z první pozice ženy. Je tedy velice pravděpodobné, že odcházejícího starostu Vladimíra Pánka vystřídá ve funkci právě zástupkyně něžného pohlaví. Na obou stranách jsou kromě lídryň ještě další tři.